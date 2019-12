Mjøndalen redder plassen med seier

Mjøndalen vil etter alle solemerker berge Eliteserieplassen dersom de slår formløse Vålerenga hjemme søndag.

Søndagens langoddsprogram byr blant annet på samtlige åtte kamper i den vanvittig spennende siste serierunden i Eliteserien, der seks lag kjemper for å unngå nedrykk. I tillegg er det tre kamper i Premier League med blant annet Manchester United i aksjon hjemme mot Aston Villa. I Spania er det toppkamp mellom Atletico Madrid og Barcelona, mens det også spilles en rekke kamper i Serie A. Start tar imot KFUM Oslo om retten til å spille kvalik til Eliteserien. Ellers er det masse vintersport på menyen.

Mjøndalen - Vålerenga H 1,75 (spillestopp kl 17.55)

Mjøndalen er nest sist før den siste serierunden, men med tre poeng her vil de passere Lillestrøm eller Sarpsborg 08 og minimum sikre seg kvalik. Og dersom ikke både Tromsø og Strømsgodset vinner sine kamper, vil de avansere til sikker plass. Kun en seier på de ti siste seriekampene, men den var til gjengjeld meget viktig da de slo Ranheim 3-1 hjemme i forrige hjemmekamp. Ingen fravær av betydning.

Helt natta for Vålerenga

Trøstesløs høst for Vålerenga som står med 1-7-7 på sine 15 siste seriekamper. 2-4 hjemme mot Molde sist søndag og på bortebane står laget med 0-4-3 på sine sju siste og 2-6-6 totalt. Jonathan Tollås Nation, Ivan Näsberg og Herolind Shala er ikke med til sesongavslutningen.

Mjøndalen har alt å spille for og må ha gode vinnersjanser mot et desillusjonert Vålerenga. 1,75 i hjemmeodds er dog ikke rare greiene, så vi kombinere Mjøndalen-seier med en annen kamp fra Eliteserien.

Brann - Viking H 1,80 (spillestopp kl 17.55)

Til tross for 56-44 i ballinnehav og 7-8 i sjanser (Branns tall nevnt først) røk Brann hele 0-6 borte mot Strømsgodset sist søndag. Det var ikke overraskende at et Brann-lag uten noe å spille for tapte, men tapssifrene overrasket. Ligger på en meget skuffende 7. plass og det er misnøye med trener Lars Arne Nilsen i Bergen nå. Moderate 5-6-3 på hjemmebane, men gjorde en av sine beste hjemmekamper mot Odd i den forrige hjemmekampen det det ble 1-0 seier. Vito Wormgoor er tilbake etter karantene.

Viking tenker cupfinale

Viking ender på 6. plass og har overrasket det som kan krype og gå av eksperter her til lands etter opprykket fra OBOS-ligaen i fjor. Har stått for en feiende flott fotball i tillegg og godt over 13 000 tilskurere var på plass de gjorde sin siste hjemmekamp for sesongen med 2-2 mot Rosenborg sist søndag. Har dog vært klart best hjemme og har ikke bedre enn 3-4-7 på bortebane. Neste søndag venter cupfinale mot Haugesund. Bjarne Berntsen vil garantert rokere litt på sitt lag til den siste seriekampen og Viking har ingenting å spille for. Kaptein Zlatko Tripic må sone karantene for gule kort, mens Tommy Høiland har trent hele uken og kan få spilletid etter å ha vært med skade noen uker.

Viking nedprioriterte bortekampen mot Kristiansund som var fire dager før semifinalen mot Ranheim og det er ingen grunn til å tro at Viking løper sokkene av seg på Brann stadion søndag kveld. Brann får tilbake Wormgoor og trenger en opptur foran hjemmefansen i sesongens siste kamp. 1,80 på hjemmeseier er helt greit og kombineres med seier til Mjøndalen. Totalodds på denne dobbelen 3,15.

