Molde avgir ikke poeng hjemme mot Viking

Molde ser bunnsolide ut og blir en våre sikre på ukens midtukekupong når de tar imot formsvake Viking i kveld.

Det er midtukerunde i Eliteserien og seks av kampene er på ukens midtukekupong. I tillegg er det fire kamper fra Premier League og to kamper fra Championship. 11 av kampene spilles onsdag, mens kampen Leeds - Barnsley først spilles torsdag kveld. Bonuspotten vokser stadig og er på ca 2,3 mill kr på midtukekupongen. Innleveringsfristen er kl 17.55.

1. Odd - Brann

Normalt hjemmesterke Odd med tre seire hittil, to av dem er faktisk tatt på bortebane. Hjemme i Skien er det kun blitt en seier på fire forsøk. Sterk 2-1 seier borte mot Viking i Stavanger søndag og Jan Frode Nornes har hatt brukbar suksess i i sin første sesong som hovedtrener. Ligger på 8. plass med ti poeng.

Brann ble ydmyket forrige søndag borte mot Bodø/Glimt og tapte hele 0-5 da. Reiste seg som ventet hjemme mot Sandefjorde søndag og vant komfortabelt 3-1. Bortsett fra fadesen mot Glimt, har Brann tatt sju poeng på de tre øvrige bortekampene. Midtstopperne Bismar Acosta og Ole martin Kolskogen er begge usikre, det samme gjelder for midtbanespillerne Amer Ordagic og Kristoffer Barmen. Verken Kolskogen eller Barmen var med mot Sandefjord og Acosta måtte ut i pausen.

1-1-2 på de fire siste tilsvarende i Skien og Brann får et knepent utgangstips av oss. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

2. Bodø/Glimt - Kristiansund

Bodø/Glimt med tangering av Rosenborgs rekord på øverste nivå med sju strake seire i innledningen. 30 scoringer på de sju første gir et snitt på elleville på 4,28 scoringer per kamp. 4-0 borte mot Odd, 5-0 hjemme mot Brann og 6-1 borte mot Aalesund søndag i de tre siste, tyder ikke på at formkurven er dalene, for å si det mildt. Var knallsterke på hjemmebane også forrige sesong (10-4-1). Midtstopper Brede Moe har stått over to av de tre siste, og er usikker til kveldens kamp. Ellers er det ingen endringer for Glimt.

Skuffende hjemmetap for Kristiansund mot Stabæk søndag (1-2), etter en svært så oppløftende seriestart. KBK ble dermed stående på ti poeng, men er faktisk ubeseiret på sine fire første bortekamper (1-3-0). Ingen nye skader eller karantener for Kristiansund.

3-0 i Glimt i tilsvarende kamp på Aspmyra sist sesong og Glimt blir naturligvis en av våre sikre på midtukekupongen.

3. Molde - Viking

Bunnsolide bortekamp av Molde mot Haugesund lørdag og en meget overbevisende 3-0 seier. Under pari prestasjon hjemme mot Mjøndalen nest sist der det ble 2-1 seier og Christian Gauseth brente en straffe for Mjøndalen i sluttminuttene på stillingen 2-1. Er sammen med Bodø/Glimt det eneste ubeseirede laget i Eliteserien, men avga to poeng borte mot Kristiansund og er derfor to poeng bak Glimt på tabellen. Kruttsterke 13-2-0 på hjemmebane forrige sesong og tre strake seire innledningsvis denne sesongen. Stian Gregersen og Kristoffer Haugen er fortsatt ute for Molde.

Viking med et nytt skuffende resultat når det ble 1-2 tap hjemme for Odd søndag kveld. Fikk da seiersmål imot på overtid. Står med fattige fem poeng og kun ett poeng på tre spilte bortekamper. Sleit på bortebane også i fjorårssesongen. Tross en sterk 5. plass vant laget kun fire bortekamper (4-4-7). Midtbaneterrieren Kristoffer Løkberg pådro seg en smell mot Odd og er uaktuell i kveld. Midtbanekollega Johnny Furdal er friskmeldt. Bjarne Berntsen må også unnvære Yann-Erik de Lanlay, Iven Austbø, Even Østensen og Sondre Bjørshol.

5-1 til Molde i tilsvarende kamp på Aker stadion forrige sesong og ikke lett å se at solide Molde avgir poeng i denne. H.

4. Strømsgodset - Mjøndalen

Sesongens første "Ælv Classico" finner sted på Marienlyst. Strømsgodset leverte en meget sterk 1. omgang borte mot Rosenborg lørdag kveld, men hjemmelaget hevet seg litt i andre omgang. Det endte med 3-0 tap og sett i forhold til spill og sjanser, var det langt i overkant. 2-3-2 på de sju første seriekampene må uansett sies å være klart godkjent. Herman Stengel blir ute i fem-seks uker grunnet lyskeoperasjon. Ellers er det ingen endringer for Godset.

Mjøndalen ble uten tvil frarøvet poeng av en svak dommer da de tapte 0-1 hjemme mot Vålerenga søndag. Fikk spille over en omgang med en mann mer og hadde massive sjanser og også flere baller i nettet, som dog ble kontroversielt annulert av dommeren. Har all ære av innsatsen i den kampen og noen fare med formen er det ikke. Åtte poeng på de sju første er klart godkjent. Ingen nye skader eller karantener for Vegard Hansens lag.

Åpen kamp på Marienlyst dette. Men vi tror ikke hjemmelaget taper. HU.

5. Sandefjord - Aalesund

Særdeles viktig kamp i bunnstriden mellom to av de tre nyopprykkede lagene. Sandefjord med særdeles slett forsvarsspil borte mot Brann søndag og lå under 0-3 allerede etter 12 minutter. Innledet med fire poeng på de to første, men har nå fem strake tap. Spillemessig ser det slett ikke verst ut, men sliter med kvaliteten innenfor begge 16-metrene. Vidar Ari Jonsonn pådro seg sitt fjerde gule kort for sesongen mot Brann søndag og soner karantene. Midtstopper og kaptein Lars Grorud måtte ut me skade mot Brann og er usikker.

Aalesund har fått et brutalt gjensyn med Eliteserien og står altså med 25 baklengsmål på sine sju første seriekamper. Er sammen med Start det eneste laget som er uten seier hittil, og står med tre poengdelinger og fire tap. Leksjon hjemme mot Bodø/Glimt der det ble 1-6 tap søndag, men oppløftende med 2-2 mot Vålerenga i forrige bortekamp. Ingen nye skader eller karantener for Aalesund.

1-1 i tilsvarende kamp i OBOS-ligaen forrige sesong. Vi tror klart mest på poengdeling også denne gang. U.

6. Vålerenga - Haugesund

Vålerenga med 1-0 seier borte mot Mjøndalen søndag, men det kan de nok takke dommeren for. Fikk keeper Kristoffer Klaesson utvist like før pause og Mjøndalen hadde massive sjanser til utligning utover i 2. omgang. Hadde også flere baller i nettet, som dog ble kontroversielt annulert av dommeren. Opptur for Vålerenga med den seieren , etter skuffende 2-2 hjemme mot Aalesund nest sist. Poengmessig godkjent start av Vålerenga (12 poeng), men spillemessig har ikke laget imponert. Viktige Aron Dønnum er ilagt en kamps karantene av disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund, i tillegg soner førstekeeper Kristoffer Klaesson etter å ha blitt utvist mot Mjøndalen. Stopper Jonathan Tollås Nation er også ute med lyskeproblemer. Venstreback Sam Adekugbe er klar igjen etter karantene.

Haugesund fikk seg en leksjon hjemme mot solide Molde lørdag og tapte fortjent 0-3. Var inne i en god trend før det med åtte poeng på de fire foregående kampene og åtte poeng er også totalen til Haugesund etter de sju første. Røk 1-6 for knallsterke Bodø/Glimt i sesongens første bortekamp, de to neste har gitt fire poeng. Ingen nye skader eller karantener for Haugesund.

1-1-2 på de fire siste tilsvarende i Oslo og Vålerenga er ingen gitt vinner onsdag heller. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. Arsenal - Liverpool

De fire neste kampene på midtukekupongen er alle hentet fra Premier League og vi starter med en klassiker mellom to lag som egentlig har lite å spille for.

Arsenal stod med ti poeng på sine fire siste, før det ble 1-2 tap i London-derbyet borte mot Tottenham søndag. Ligger på 9. plass med 50 poeng og tre serierunder før slutt, er det ni poeng opp til Europa League-plass. Det kommer naturligvis ikke til å gå. Har i tillegg en særdeles viktig semifinalekamp hjemme mot Manchester City lørdag og den kampen er nok viktige enn denne. Ingen nye skader for Arsenal. Spissen Eddie Nketiah soner sin andre av tre kampers karantene etter utvisningen mot Leicester.

Liverpool sliter nok litt med motivasjonen etter at de ble seriemester. En del er nok opptatt av at Liverpool skal ta Manchester Citys poengrekord på 100 poeng fra sesongen 2017/18, men det så ikke slik ut for Liverpool-spillerne i lørdagens hjemmekamp som endte 1-1. Står med 93 poeng og må altså vinne sine tre siste for at det skal gå. James Milner og Jordan Henderson er ute for Liverpool.

0-3-1 på de fire siste tilsvarende på Emirates. U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

8. Burnley - Wolverhampton

Hjemmelaget innledet med 0-5 tap borte mot Manchester City i første seriekamp etter coronapausen, men er deretter ubeseiret med 3-2-0 på de fem neste. Imponerende med 1-1 borte mot Liverpool lørdag og sørget dermed for at Liverpools lange seiersrekke på Anfield ble brutt. Er a poeng med Arsenal på 50 poeng og kun to poeng skiller opp til Tottenham på 8. plass. Ben Mee, Jack Cork, Matt Lowton og Ashley Barnes er alle uaktuelle.

Wolverhampton innledet med tre seire etter coronapausen, men gikk så på to skuffende tap. Tilbake i godt gammelt slag med en overbevisende 3-0 seier hjemme mot Everton søndag. Ligger på 6. plass med 55 poeng, men har kun fire poeng opp til Leicester på den meget viktige 4. plassen. Pedro Neto er usikker for Wolverhampton, ellers skal det ikke være fravær.

Wolverhampton har alt å spille for, men det er kun tre poeng som gjelder. Et hardtarbeidende Burnley er dog en tøff motstander. UB.

9. Manchester City - Bournemouth

3-0, 5-0, 4-0 og 5-0 er resultatet i de fire hjemmekampene Manchester City har spilt etter coronapausen og lørdag smadret de i tillegg Brighton hele 5-0 borte. Mandag kom også den gledelige nyheten om at CAS har opphevet utestengelsen i Champions League. Lørdag venter bortekamp mot Arsenal i semifinalen av FA-cupen. Sergio Aguero er uansett eneste spiller som er skadet.

Det er dårlig nytt for Bournemouth som kjemper for sin eksistens i Premier League. Innfridd som vårt herlige objekt til nesten fem ganger pengene hjemme mot Leicester søndag kveld. Til tross for de tre poengene er det fortsatt tre poeng opp til sikker plass når tre serierunder gjenstår. Må minst vinne to av sine tre siste for å berge plassen og med tanke på at har bortekamp mot Everton i siste serierunde ser det blytungt ut. Adam Smith, Simon Francis og Chris Mepham er ute for bortelaget, mens Nathan Ake pådro seg en smell mot Leicester og er høyst usikker. Joshua King kom ikke på verken banen eller benken mot Leicester og er meget usikker til kveldens kamp.

Manchester City viser ingen svakhetstegn til tross for at de har lite å spille for i serien og blir en våre sikre på midtukekupongen. H.

10. Newcastle - Tottenham

Mot alle eksperters forhåndstips har Steve Bruce loset Newcastle til sikker plass og ny sesong i Premier League. Ligger på 13. plass med 43 poeng og tre serierunder før slutt er det 12 poeng ned til Bournemouth under streken. 2-2-2 på sine seks spilte seriekamper etter coronapausen, tapene er kommet i de to siste. Borte mot hhv Manchester City (0-5) og borte mot et desperat Watford lørdag (1-2). Kun tre tap hjemme på St. James Park (6-8-3).

Tottenham med en skuffende sesong og har ingenting å spille for i de tre siste rundene. Snudde 0-1 til 2-1 seier hjemme mot Arsenal søndag, men med 52 poeng er det sju poeng opp til 4. plassen når tre runder gjenstår og det går ikke. Har vært meget svake på bortebane gjennom hele sesongen og kun tatt tre seire (3-7-7). Eric Dier (karantene), Dele Alli og Tanguy Ndombele er ute for Tottenham.

Tottenham har vunnet tilsvarende kamp de to siste sesongene. Nå tror vi klart mest på hjemmeseier. HU.

11. Bristol City - Stoke

De to siste kampene på midtukekupongen er begge hentet fra engelsk Championship. Her gjenstår det tre serierunder og det er kun et fåtall lag som ikke har noe å spille for.

Etter en fryktelig periode med kun to poeng på ni kamper, har Bristol City slått tilbake med to strake seire. Innledet også sesongen veldig bra og tre serierunder før slutt, er det kun seks poeng opp til Cardiff på 6. plass (som har en kamp mer spilt). Bristol City ligger på 11. plass og har faktisk en reell sjanse til å nå playoff om de vinner sine tre resterende kamper. Forsvarsspiller Ashley Williams soner fortsatt karantene.

Elendig sesong for Stoke som lenge har stått i fare for å rykke ned til League One. Men seier i de to siste hjemmekampene, senest 2-0 over Birmingham søndag, har det hjulpet på. Ligger på 16. plass med 49 poeng og har fem poeng ned til Luton under streken. Har dog steintøffe kamper igjen på slutten og risikerer å gå poengløse ut av disse. Førstekeeper Jack Butland og midtbanespiller Joe Allen er fremdeles ute for Stoke.

Bristol City er uansett en motivert favoritt her, ikke minst med tanke på Stokes bedrøvelige bortestatistikk (4-4-13). H.

12. Leeds - Barnsley

Med 13 poeng på sine fem siste seriekamper, har Leeds et klart grep om direkte opprykk når tre serierunder gjenstår. Det er seks poeng ned til Brentford på 3. plass, men Brentford har åtte mål bedre målforskjell og overkommelig program i sine tre siste. Det gjelder også for West Bromwich på 2. plass som er tre poeng bak Leeds. Kiko Casilla soner karantene.

Nestjumbo Barnsley står med 43 poeng og har kun to poeng opp til Hull på sikker plass. Kun ett tap på de seks spilte seriekampene etter coronapausen, men tre av dem er endt med poengdeling. Tøff motstand i sine tre siste. Etter denne venter hjemmekamp mot Nottingham Forest og i siste runde bortekamp mot Brentford, så svært mye tyder på nedrykk for Barnsley.

Leeds kjenner nok presset før denne på hjemmebane og prosentmessig er det interessant med en halvgardering på Elland Road. HU.

