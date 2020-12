Molde er storebror i fylket

Tabelltoer Molde tar imot nedrykksklare Aalesund til lokaloppgjør på Aker Stadion søndag kveld. Det blir også en av våre sikkerkamper på søndagskupongen denne uken.

Det er seks kamper fra Eliteserien, tre kamper fra Premier League, to kamper fra Tysk Bundesliga og én kamp fra Italiensk Serie A på ukens søndagskupong.

Bonuspotten er nå oppe i x,x millioner kroner og innleveringsfristen er allerede klokka 15:10.





1. Molde - Aalesund

Det begynner for alvor å dra seg til i Eliteserien nå med tre runder igjen å spille, mens Molde på sin side har fire kamper igjen. Molde slo Dundalk 3-1 på hjemmebane i Europaligaen torsdag kveld og reiser dermed til Wien kommende uke med alt i egne hender. De er nummer to med 53 poeng i hjemlig Eliteserie og går mot en trygg sølvmedalje der seks av de siste sju (6-1-0) alle er vunnet. Sist helg slo de FK Haugesund 3-1 hjemme. Totalt har det blitt pene 10-1-2 hjemme på Aker Stadion og de vant også det omvendte møtet i Ålesund 4-1 under åpningsdagen i midten av juni. Haraldseid, Bjørnbak, Sjølstad, Ulland Andersen og Haugen er alle på fraværslista og av de er det vel kun Haugen som nærmer seg comeback nå.

Aalesunds nedrykk til OBOS-ligaen 2021 ble et faktum forrige helg da laget tapte 1-3 borte mot Brann i Bergen. Svake Svake 2-5-20 og elleve poeng på 27 kamper betyr at alt håp om fornyet kontrakt nå er ute. 1-2-10 borte. Onsdag røk de 0-1 hjemme mot Sandefjord på Color Line. Grønner er oppe på fire gule og må dermed sone i Molde søndag kveld, mens Agdestein er langtidsskadet og ikke tilgjengelig. O. Lie har også stått over de siste kampene med en skade.

Molde bør vise hvem som best i fylket og sikre sølvmedaljene, selv om det er en viss fare for litt rotasjon med tanke på kommende ukes viktige kamp i Wien. H.

2. Bodø/Glimt - Stabæk

Seriemester Bodø/Glimt måtte nøye seg med 1-1 i bortekampen mot nedrykkstruede Start onsdag kveld etter at Rosenborg ble slått hele 5-1 hjemme på Apsmyra tre dager i forveien. De har imponerende 23-3-1 så langt og er oppe på 72 poeng der 13 av 13 hjemme i Bodø alle har endt med seier. Tilsvarende møte forrige sesong endte 3-3, mens det ble 2-2 da lagene møttes på Nadderud i sommer. En av få kamper der den suverene seriemester har avgitt poeng denne sesongen. Brede Moe er ute med skade resten av sesongen, ellers ser det greit ut.

Stabæk fikk med seg ett poeng i hjemmekampen mot Vålerenga onsdag kveld i oppgjøret som til slutt endte 1-1. Det plasserer Stabæk på 8. plass med 35 poeng, noe som betyr at plassen i Eliteserien for lengst er berget for Jan Jönssons mannskap. 3-6-4 borte før turen til Bodø søndag. Jeppe Moe er langtidsskadet og ikke aktuell, mens Amankwah sto over sist og er usikker til denne.

Vi tror Bodø/Glimt reiser seg umiddelbart etter poengtapet sist og vinner på hjemmebane der de ikke har vist noen svakhetstegn i 2020. En H i Bodø.

3. Brann - Sarpsborg 08

Etter to strake seire for Brann røk laget 0-2 borte mot Viking i Vestlandsderbyet på SR Bank Arena onsdag kveld. De slo Rosenborg 3-2 borte og Aalesund 3-1 hjemme i forrige uke og ligger nå på 10. plass med 31 poeng. Trenger muligens ett eller to poeng til for å berge plassen, selv om mye nå skal gå galt dersom Brann skal rykke ned får vår øverste divisjon. Noe skuffende 3-4-6 hjemme i Bergen er uvant kost, mens fem av 14 borte har endt med seier og full pott. Pedersen, Ordagic og Olsen Pettersen er ute med skade, mens stopper Fjoluson måtte stå over sist. Keeper Ahamada er trolig aktuell igjen etter sin koronakarantene, mens Acostas dager i klubben skal være talte.

Sarpsborg 08 fikk Mikael Dyrestam utvist tidlig i hjemmekampen mot Kristiansund BK onsdag, men en imponerende lagmoral utover i 2. omgang berget laget i kampen som til slutt endte 1-1 etter at Sebastian Jarl utlignet for Sarpingene med fem minutter igjen på klokka. De er nummer tolv med 30 poeng og trenger nok et par poeng til for å være helt trygge på fornyet kontrakt. 2-4-7 på utebane er tallenes tydelige tall for trener Stahre. Dyrestam soner, mens Horn, Abdellaoue, Lindseth og Ruud Tveter er ute resten av sesongen med skade. Molins er tilbake igjen etter sitt skadefravær og kan være aktuell igjen til denne.

Synes denne er uhyre åpen og skulle gjerne brukt helgarderingen her, men tror det skal holde med HU på Brann Stadion søndag.

4. Mjøndalen - Start

En uhyre viktig kamp for begge lag! Mjøndalen var uheldige i Haugesund onsdag kveld i en kamp de ledet 1-0 og fikk keeper Makani utvist i det som ut i fra TV-bildene å dømme så ut til å være en feil avgjørelse. Det samme gjelder Sondre Liseths gule kort, som betyr at også han må sone i denne. De ledet 1-0 til det gjensto to minutter av ordinær tid og måtte nøye seg med ett poeng i en kamp de så gjerne skulle hatt tre der de ligger utsatt til på nest siste plass på tabellen med sine 21 poeng. Det skiller nå tre poeng opp til Strømsgodset (én kamp mindre spilt) på kvalik, mens avstanden opp til kveldens motstander fortsatt er på fem poeng. 4-0-9 hjemme på Consto Arena der laget røk 0-1 hjemme mot Stabæk i en kamp de dominerte forrige søndag. I tillegg til nevnte Makani og Liseth er også Stian Aasmundsen ute med karantene i denne, mens Sveen måtte ut med skade tidlig sist og er usikker til denne. Det endte 3-0 til Start da lagene møttes i Kristiansund i det omvendte møtet mellom lagene tidlig i august i år.

Start klarte faktisk 1-1 hjemme mot Bodø/Glimt onsdag og beholder dermed luken på fem poeng ned til Mjøndalen under streken før dette livsviktige oppgjøret med tre runder igjen totalt å spille for disse to. Med sine 26 poeng er luken ned til Strømsgodset på kvalik nå på to poeng, men Godset har som kjent bortekampen mot Odd til gode senere denne måneden. Svake 1-3-9 borte er tynn suppe fra de gule og svarte der seieren faktisk kom borte mot Odd for bare et par uker tilbake. El Makrini er nå oppe på fire gule og mister det viktige oppgjøret i Mjøndalen i kveld.

Uhyre viktige poeng på spill der Mjøndalen helst MÅ vinne for å holde liv i håpet om ny kontrakt. Vi spiller HU på 96-rekkeren, mens det blir HUB på det største kupongforslaget.

5. Sandefjord - Viking

Det endte 2-0 til Viking i det omvendte møtet mellom lagene i Stavanger tilbake i juli. Sandefjord sikret seg tre meget viktige poeng da nedrykksklare Aalesund ble slått 1-0 på bortebane onsdag kveld noe som plasserer Cifuentes mannskap på 11. plass med 31 poeng. Dermed tyder alt på at plassen nå trolig er sikret for laget som ble dømt nord og ned før årets sesong. 3-4-5 hjemme, mens det har blitt seks seire og åtte tap på utebane. Singh og Rufo er begge tilbake her etter å ha sonet sist, men Ze Eduardo er ute som kjent ute med skade. Kralj sto over sist og det er usikkert om han rekker denne.

Viking er blant formlagene i Eliteserien med fire strake seire og småpene 6-2-2 på de siste ti under Bjarne Berntsens ledelse. Etter onsdagens 2-0 seier hjemme over Brann er Stavanger-laget nå oppe på 7. plass med 42 poeng og med en poenginnbringende sluttspurt kan de faktisk melde seg på i kampen om en topp fire-plassering som gir Europacup neste sesong for fjorårets cupmester. 5-3-5 er fasiten på bortebane så langt før turen til Sandefjord søndag. Hove og Furdal er fortsatt ute, men her er både Vevatne og De Souza aktuelle igjen etter å ha stått over de to siste kampene i koronakarantene. Både Løkberg og Bytyqi måtte ut med skade i onsdagens Vestlandsderby mot Brann. Bytyqi er ute her, men kan være aktuell igjen mot Vålerenga kommende, mens Løkberg trente for fullt igjen fredag og kan spille.

Viking er i knallform om dagen og skal ut på gress igjen i kveld. Tror det skal holde med UB i Sandefjord, men på det største spillforslaget helgarderer vi.

6. Strømsgodset - FK Haugesund

Strømsgodset ligger utsatt til på tabellen og har faktisk ikke vunnet siden de slo nettopp Haugesund 3-2 på bortebane tilbake i midten av august. Fasiten siste ti viser 0-5-5 for Henrik Pedersens lag der sist helgs 1-2 tap borte mot Kristiansund BK var lagets femte strake nederlag. Det plasserer laget på kvalikplassen med 24 poeng før denne, der de har én kamp til gode på lagene rundt seg på tabellen noe som kan vise seg å bli avgjørende. 3-5-5 hjemme på Marienlyst. To poeng skiller opp til Start på trygg grunn før denne runden. Parr er ute med skade. Det endte 3-2 her på åpningsdagen i fjor.

FK Haugesund reddet ett poeng i hjemmemøtet med nestjumboen Mjøndalen onsdag kveld takket være Fredrik Pallesen Knudsens utligningsmål like før slutt. Laget ligger dermed på 9. plass med 35 poeng før turen til Drammen søndag og kan så smått begynne å belage seg på en ny sesong i Eliteserien. 4-2-7 på reisende fot. Stølås er tilbake fra sin karantene her, mens sentrale Sandberg har stått over de siste kampene med en skade.

Det er på høy tid hardt pressede Strømsgodset vinner, men vi stoler ikke helt på Drammenserne foreløpig. HU.

7. Sheffield United - Leicester

De tre neste kampene er hentet fra Premier League. Tilsvarende møte forrige sesong endte 1-2, mens det ble seier 2-0 til Leicester da de møttes i det motsatte oppgjøret. Sander Berges Sheffield United befinner seg helt sist på tabellen med ett fattig poeng på ti kamper (0-1-9) og har tapt samtlige kamper til nå denne sesongen med unntak av 1-1 kampen hjemme mot Fulham i midten av oktober. De har seks poeng opp til nettopp Fulham på trygg grunn etter den skrekkelige starten og kommer fra 0-1 tap borte mot bunnkollega West Bromwich sist helg, lagets femte strake nederlag. O'Connell er som kjent ute i lang tid, mens duoen Stevens og Ampadu er på vei tilbake igjen etter sine smeller og kan være aktuelle for spill søndag.

Leicester har variert i høst og ligger på 4. plass med 18 poeng før denne runden etter seks seire og fire tap til nå. Mandagens 1-2 tap hjemme mot Fulham var lagets andre strake tap og torsdag kveld måtte et reservepreget Leicester-lag reise poengløse hjem fra bortemøtet med Zorya i Europaligaen der de som kjent allerede er videre i turneringen. De slo Sheffield United i begge de to innbyrdes møtene forrige sesong, men Amartey er ute med skade. Castagne er på vei tilbake og kan rekke denne, mens Soyuncus comeback torsdag ble av det kortvarige slaget. Det er foreløpig usikkert hvor lenge han blir ute.

Det er på tide å snu en litt vond trend for Leicester nå. Vi tror de tar tre poeng borte mot ligaens bunnlag. En B i Sheffield.

8. Tottenham - Arsenal

London-derby på programmet! Det endte 2-1 her sist sesong i en kamp som ble spilt i midten av juli i år. Spurs topper ligaen på bedre målforskjell enn Liverpool med sine 21 poeng etter 6-3-1 på de første ti av inneværende sesong. Sist helg ble det 0-0 borte mot Chelsea i lokaloppgjøret på Stamford Bridge før de spilte 3-3 borte mot LASK Linz i Europaligaen torsdag der avansementet nå er sikret. Kane, Reguilon og Alderweireld rekker etter alle solemerker oppgjøret mot naboen, mens det er mer tvilsomt om Lamela bli klar i tide.

Arsenal er allerede klare for videre avansement i Europaligaen etter jul, men hadde likevel få problemer med å gi en liten hjelpende hånd til Molde med å slå Rapid Wien 4-1 med et reservepreget mannskap torsdag kveld. Sist helg røk de 1-2 hjemme mot Wolverhampton i ligaen, noe som plasserer Artetas mannskap helt nede på 14. plass med 13 poeng i øyeblikket. 0-1-2 er fasiten på de siste tre i ligasammenheng. Pepe soner, mens Martinelli er ute med skade. I tillegg så er det i skrivende stund usikkert om Partey og Luiz blir klare.

Naturlig at Tottenham blir favoritter i London-derbyet. H på 96-rekkeren, mens vi halvgarderer med HU på det største forslaget vårt søndag

9. Liverpool - Wolverhampton

Liverpool måtte nøye seg med ett poeng i bortekampen mot Brighton sist helg (1-1) etter at hjemmelaget utlignet på overtid av det oppgjøret. Det betyr at sist sesongs mestere er på 2. plass med 21 poeng når ti runder nå er unnagjort. Kun målforskjellen skiller opp til Tottenham som topper. Tirsdag benyttet et skadeskutt Liverpool muligheten til å ta seg videre i gruppespillet i Mesterligaen etter at Ajax ble slått 1-0 hjemme på Anfield. Sliter fortsatt med en rekke skader og må klare seg uten keeper Becker, van Dijk, Milner, Thiago, Oxlade-Chamberlain, Gomez og Shaqiri, mens Henderson, Keita, Robertson og Alexander-Arnold alle er usikre. Sistnevnte skal være tilbake i full trening igjen og kan være aktuell allerede her med tanke på skadesituasjonen i klubben.

Wolverhampton tok en sterk trepoenger da Arsenal ble slått 2-1 på bortebane sist helg. Spissen Jimenez pådro seg en stygg skade i det oppgjøret og blir nok ikke å se på det banen i de neste kampene, mens Otto som kjent er ute fra før. I tillegg så er Saiss tvilsom før turen til Liverpool søndag. De ligger på 7. plass med 17 poeng før denne (5-2-3), men tapte 0-1 her sist sesong i en kamp som ble spilt i romjula.

Tror et skadeskutt Liverpool-lag fikser dette, selv om Wolves er kapable til å skape mer enn nok trøbbel for tabelltoeren. H.

10. Werder Bremen - Stuttgart

Over til Tysk Bundesliga. Dette er lagenes første møte i ligasammenheng siden februar 2019. Da ble det 1-1 her. Werder Bremen berget plassen nærmest på mirakuløst vis forrige sesong, men har åpnet inneværende noe bedre der de ligger på 11. plass med elleve poeng etter 2-5-2 på de første ni kampene. I forrige runde røk de 3-5 borte mot Wolfsburg i en spinnvill affære etter at de fem foregående alle endte med poengdeling. Sargent, Rashica, Fullkrug, Mbom, Kauper, Kohwald og Veljkovic er alle ute.

Stuttgart har har klart seg utmerket etter opprykket fra nivå to i sommer og ligger faktisk plassen foran vertene på tabellen med samme poengsum, men bedre målforskjell etter at de også har 2-5-2 innledningsvis. Sist helg røk de 1-3 hjemme mot serieleder Bayern München. Thommy, Gonzalez, Cisse, Didavi og Al Ghaddioui er alle trolig for gjestene, mens Coulibaly og Awoudja begge er usikre.

En helt åpen kamp der vi like godt helgarderer på begge de to spillforslagene. HUB i Bremen.

11. Schalke - Bayer Leverkusen

Meget tøff start for Schalke med tre poeng på de første ni kampene, noe som plasserer den ærverdige klubben fra Gelsenkirchen sist på tabellen i Bundesliga i øyeblikket. De står fortsatt uten seier etter 0-3-6 til nå og har tre poeng opp til Köln på trygg grunn før denne runden. Sist helgs 1-4 tap borte mot Borussia Mönchengladbach var lagets andre strake nederlag. 1-1 her sist sesong i en kamp som ble spilt i sommer. Kabak, Kutucu, Fahrmann, Bentaleb, Harit, Ibisevic, Matondo, Sane, Oczipka og Paciancia er alle på fraværslista hos tabelljumboen.

Bayer Leverkusen skuffet oss kanskje litt på søndagskupongen forrige uke med å spille 0-0 hjemme mot Hertha Berlin etter at de fem foregående kampene i ligaen alle hadde endt med seier. De ligger på en finfin 3. plass med 19 poeng (5-4-0) før denne og har kun Bayern München og Leipzig foran seg på tabellen. Torsdag slo de Nice 3-2 på bortebane i Europaligaen der avansementet nå er sikret. Alario, Arias, Aranguiz, Palacios, Paulinho, Bender og Jedvak mangler trolig i denne.

Schalke ser svake ut om dagen. Vi tror gjestene fikser dette. B i kamp elleve.

12. Sampdoria - Milan

Den siste kampen på søndagskupongen er hentet fra Italiensk Serie A. Det endte 1-4 her sist sesong i en kamp som ble spilt så seint som i slutten av juli. Sampdoria, med norske Thorsby og Askildsen på laget, er nummer tolv med elleve poeng etter ni runder av Serie A. 3-2-4 er fasiten så langt etter 2-2 kampen borte mot Torino mandag kveld. Keita er ute med skade, ellers ser det greit ut.

Jens Petter Hauge noterte seg for en flott scoring og en assist da Milan snudde 0-2 til seier 4-2 hjemme over Celtic i Europaligaen torsdag kveld og samtidig sikret avansement fra gruppespillet. De topper Serie A med 23 poeng etter sterke 7-2-0 til nå og har opparbeidet seg en luke til byrival Inter på fem poeng i øyeblikket. Forrige søndag slo de Fiorentina 2-0 hjemme på San Siro. Zlatan, Leao og Musacchio er ute med skade, mens Kjær er usikker etter smellen mot Celtic sist.

Litt sånn typisk UB-kamp dette. Milan ser solide ut om dagen og vet knapt hvordan det er å tape fotballkamper i 2020.

Sportspills 96-rekker:

1. Molde - Aalesund H

2. Bodø/Glimt - Stabæk H

3. Brann - Sarpsborg 08 HU

4. Mjøndalen - Start HU

5. Sandefjord - Viking UB

6. Strømsgodset - FK Haugesund HU

7. Sheffield United - Leicester B

8. Tottenham - Arsenal H

9. Liverpool - Wolverhampton H

10. Werder Bremen - Stuttgart HUB

11. Schalke - Bayer Leverkusen B

12. Sampdoria - Milan UB





Sportspills 432-rekker:

1. Molde - Aalesund H

2. Bodø/Glimt - Stabæk H

3. Brann - Sarpsborg 08 HU

4. Mjøndalen - Start HUB

5. Sandefjord - Viking HUB

6. Strømsgodset - FK Haugesund HU

7. Sheffield United - Leicester B

8. Tottenham - Arsenal HU

9. Liverpool - Wolverhampton H

10. Werder Bremen - Stuttgart HUB

11. Schalke - Bayer Leverkusen B

12. Sampdoria - Milan UB