Molde får trøbbel i Kristiansund

Herlig lokaloppgjør i vente på Nordmøre torsdag kveld. Vi tror Molde kan få trøbbel mot Christian Michelsens mannskap.

Kampene kommer tett som hagl i Eliteserien om dagen. I kveld spilles det to kamper, blant annet lokaloppgjøret mellom Kristiansund BK og Molde på Nordmøre. Vi tror på en tett og jevn affære mellom to lag som har fått en god start på sesongen.







Kristiansund BK - Molde U 3,50 (spillestopp 17.55)

Eliteserien. Et herlig lokaloppgjør på Nordmøre mellom to lag som har fått en flott start på sesongen. KBK står med åtte poeng etter fire kamper (2-2-0) og er fortsatt ubeseiret. Søndag tok de en sterk 2-1 seier borte over Mjøndalen og påførte bruntrøyene sitt første nederlag for året. Slo Aalesund hele 7-2 i forrige hjemmekamp og her er trolig også toppscorer Pellegrino tilbake fra start. McDermott er som kjent langtidsskadet, men Mbaye har gjort sine saker strålende i hans fravær. Det ble 3-2 i det tilsvarende oppgjøret her sist sesong i en dramatisk kamp på selveste 16.mai der vertene snudde 0-2 til seier.











Molde er feilfrie så langt med fire seire på fire kamper og har sammen med Bodø/Glimt full pott i Eliteserien så langt. De slo Stabæk 4-1 hjemme søndag kveld og leverte bortimot årsbeste i den kampen i følge Wolff Eikrem, som igjen var strålende for den regjerende seriemester. De tapte her i fjor, men slo KBK i en treningskamp like før seriestart. Sliter fortsatt med litt skader, men her er trolig venstreback Haugen tilbake. Holmgren Pedersen er nok også tilbake fra start.







Kitolano måtte ut sist, mens Haraldseid mister hele sesongen med en kneskade. Sjølstad er på vei tilbake, det samme er James som scoret sist etter å ha stått over de to foregående. Trener Erling Moe har dog en sterk og bredd tropp å velge i og tirsdag ble Sheriff Sinyan klar for klubben.



Molde kan fort få trøbbel på Nordmøre. Vi har tro på poengdeling. Tøff test for gjestene dette. Uavgjort spilles til klart godkjente 3,50 i odds.