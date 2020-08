Molde har ikke for vane å tape to kamper på rad

Molde gikk på en lei smell i Sandefjord lørdag og ligger nå seks poeng bak serieleder Bodø/Glimt på tabellen i Eliteserien. Vi tror de slår kraftig tilbake i kveld når Strart kommer på besøk til Aker Stadion.

Regjerende seriemester Molde har åpnet sesongen bra med ni seire på tolv kamper, men avstanden opp til "umulige" Bodø/Glimt er nå seks poeng etter helgens tap. Skal Molde holde følge med de gule fra nord har de ikke råd til poengtap i slike kamper.



Molde - Start Over 3.5 mål 1,92

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Eliteserien. Denne kampen er flyttet fram fra runde 17 senere i sommer for å gi Molde best mulig tid å forberede seg på til CL-kvalifiseringen. Molde vant 3-2 i det omvendte møtet mellom lagene i Kristiansand tidligere i sommer, mens det ble 3-1 her for to sesongere siden sist Start var oppe. Molde tapte noe overraskende med ti mann i Sandefjord lørdag kveld (1-2) etter et straffespark imot helt på slutten. Har dermed tapt to av sine siste tre, men har ikke for vane å tape to kamper på rad og ligger nå seks poeng bak serieleder Bodø/Glimt på 2. plass med sine 28 poeng. Har vunnet samtlige fem hjemmekamper til nå inneværende sesong. Haraldseid og Gregersen er ute med skade, mens Sjølstad soner for det røde kortet han fikk sist. Bolly og Ellingsen har heller ikke spilt de siste kampene for Erling Moes mannskap. Wolff Eikrem sto over sist, men ventes å være tilbake her.



Start kunne endelig juble for sesongen første trepoenger søndag da Mjøndalen ble slått hele 3-0 hjemme i Kristiansand. Klatret med det opp på 14. plass på tabellen med ni poeng etter 1-6-5 på de første tolv kampene av årets sesong. De hadde Molde i kne på hjemmebane i slutten av juni, men måtte til slutt gå poengløse av banen i oppgjøret som endte med 2-3 tap. Ramsland var tilbake igjen sist, mens Aremu og Bringaker begge er usikre. Gjesdal er langtidsskadet og ikke aktuell.

Molde slår normalt tilbake hjemme i kveld. Vi tror på en målrik affære der Molde fort scorer 3-4 mål og velger oss Over 3.5 mål til ok odds. For de som finner et annet objekt å spille i en dobbel kan også 0-1 fra start spilles til 1,75.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset