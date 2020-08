Molde har ikke for vane å tape to kamper på rad

Molde har for vane å reise seg når de først går på en smell. Mandag ble det 1-2 hjemme mot Brann og skal de henge med serieleder Bodø/Glimt må dagens kamp vinnes.

Molde har ikke tapt to kamper på rad på flere år og er nok ekstra revansjesugne når de gjester Sarpsborg lørdag ettermiddag. I tillegg meldes det fra Molde-leiren at både Leke James og Magnus Wolff Eikrem er klare til kamp.

Sarpsborg 08 - Molde B 1,90 (spillestopp 15:55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Tilsvarende møte forrige sesong endte 1-1, mens Molde vant 2-1 hjemme på Aker Stadion i jubelsesongen som endte med seriegull til slutt. Sarpsborg 08 ga Rosenborg en real match i 1. omgang på Lerkendal søndag og var til tider det beste laget før hvilen i kampen de til slutt tapte hele 1-5 etter at stillingen ved pause var 1-1. De åpnet som kjent sesongen med fem strake ettmålstap, men har reist seg utover sommeren og ligger på 12. plass med 14 poeng i øyeblikket. Horn og Vetti er fortsatt ute for trener Stahre, mens Utvik soner. Keeper Mitov Nilsson rekker neppe oppgjøret.

Molde gikk på en ny smell hjemme mot Brann mandag og ligger nå fire poeng bak serieleder Bodø/Glimt med én kamp mer spilt. Avstanden ned til Odd på 3. plass er dermed seks for fjorårets seriemester som tapte i Sandefjord i forrige bortekamp for to uker tilbake. Har 4-1-2 på utebane før turen til Sarpsborg lørdag og må fortsatt klare seg uten Bolly, Gregersen, Haraldseid og Bjørnbak. James har stått over de to siste kampene, men kan være tilbake her. Kaptein Wolff Eikrem sliter med en vond akilles og startet på benken i mandagens 1-2 tap hjemme mot Brann, men skal i følge rapportene være tilbake i trening.

Vi tror Molde reiser seg lørdag og spiller borteseier. B.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset