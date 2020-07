Molde må slite for seieren

Det er storkamp på Aker Stadion i kveld når Molde tar imot Vålerenga.

Vi prøver en dobbel fra Eliteserien i kveld da ettmålsseier til Molde ikke kan spilles som singel på Norsk Tippnig. Det blir derfor en dobbel med HU i Kristiansund. Vi tror ikke vertene taper mot Sandefjord.

Molde - Vålerenga (0-1) U 4,00

Kristiansund BK - Sandefjord HU (dobbelsjanse)1,12



Totalodds: 4,48.

Tilsvarende møte i fjor endte med en solid 4-1 seier til vertene. Molde gikk på sesongens første nederlag søndag da laget tapte 1-3 borte mot serieleder Bodø/Glimt i toppoppgjøret på Aspmyra. Har nå fem poeng opp til Glimt der de ligger på 2. plass med 25 poeng. Har 4-0-0 til nå på hjemmebane, men må klare seg uten Haraldseid og Gregersen på grunn av skade. Bjørnbak og Haugen var begge tilbake igjen på laget sist, mens Holmgren Pedersen startet på benken. Det er vel heller ikke noe dristig tips å tro at Leke James er tilbake fra start i denne. Så gjenstår det å se hvor lenge Fredrik Aursnes blir i klubben.

Vålerenga har fått en god start under Dag-Eilev Fagermos ledelse. Søndag ble det 2-0 hjemme over Strømsgodset på Intility. Det betyr 3. plass på tabellen i Eliteserien etter ti runder med 5-4-1 til nå. Tapet kom borte mot Fagermos gamle klubb, Odd, tidlig i sesongen. Tollås Nation var tilbake igjen sist, men da var både Lædre Bjørdal og Shala ute. Adekugbe måtte også ut tidlig og han er usikker til denne.

Har en følelse av at Molde slår tilbake og vinner hjemme, men Vålerenga har vært solide i sommer og tar mange poeng. Skal hjemmelaget henge med Bodø/Glimt, må de vinne slike kamper. Vi har en liten følelse av at det kan bli en tålmodighetsprøve mot et Vålerenga-lag som bare har ett tap på ti kamper og satser på ettmålsseier kombinert med HU i Kristiansund som en godt betalt dobbel onsdag kveld.

