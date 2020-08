Molde tenker på Champions League

Molde er inne i et tøft kampprogram. De møter Celje i Slovenia på onsdag. Mode sparer på kreftene før Champions League-kvaliken.

Molde har ikke klart å slå Odd i de fire siste kampene, og vi tror heller ikke at moldenserne klarer det i dag.



Molde - Odd 1,75 - 3,85 - 4,10 B (spillestopp lørdag kl. 14.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Eliteserien. Toppoppgjør på Aker Stadion. Molde spilte Champions League-kvalik i midtuken, og hadde som ventet få problemer med å slå ut Arne Erlandsens finske KuPS. 5-0 var kanskje et itt flatterende resultat, men Erling Moes menn hadde full kontroll. Allerede førstkommende onsdag venter Celje i Slovenia, og den kampen ligger nok i bakhode på Molde-spillerne.

Ute av form

I serien har det gått tyngre for Erling Moes mannskap de fire siste ukene. De har tapt tre av de fire siste kampene, og det uvant kost fra fjorårets ligamester som ligger på andreplass med 31 poeng. Avstanden opp til serieleder Bodø/Glimt er nå syv poeng - i tillegg har Molde én kamp mer spilt.

Ca 14 millioner i Lotto-potten på lørdag. Her kan du levere kupong!

Molde har vært plaget med skader hele sesongen. Til denne kampen mangler Bjørnbak (midtstopper), Gregersen (midtstopper) og Haraldseid (back), mens tidligere Odd-spiller Hussain (midtbane) er suspendert.

Odd på sin side snudde 0-1 til 2-1-seier mot Kristiansund i forrige serierunde. Dermed står Jan Frode Nornes og hans menn med fem strake seiere, og innehar tredjeplassen på tabellen. Skienslaget er tre poeng bak moldenserne, men de har én kamp mer spilt.

Odd mangler Fredrik Semb og Tobias Lauritsen, som begge er ute med skader.

Odd uten tap på to turer til Molde

Molde har to strake tap i Eliteserien. Det siste tapet kom for Sarpsborg i en jevnspilt kamp som kunne vippet begge veier. Med et tett kampprogram, så kan de ikke og kan ikke satse alt i lørdagens Eliteserie-kamp mot Odd.

Sjekk alle lørdagens oddstips her!

Sist lagene møttes i Molde endte kampen 2-2. Det var i august i fjor. Faktisk har de tre siste kampene mellom Molde og Odd endt uavgjort, og Erling Moes menn har ikke vunnet mot telemarkingene på de fire siste kampene.

Molde er uten tvil et bedre lag enn Odd, men med Champions League på onsdag tror vi Molde vil prioritere kampen i Slovenia. Veien til Champions League har aldri vært kortere siden det denne sesongen ikke spilles returkamper. Det gjør denne kampen vanskelig for Molde, og vi tror Odd tar alle tre poengene på Aker stadion.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset