Molde viser ingen nåde mot Arne Erlandsen og KuPS

Molde kjører på fra start og går til pause med ledelse.

Vanligvis spiller lagene to kamper i hver kvalifiseringsrunde, både hjemme og borte, men på grunn av koronasituasjonen spilles det kun én kamp. Dersom Molde vinner over KuPS, må de fortsatt gjennom tre kvalifiseringsrunder til før de er i det lukrative gruppespillet i Champions League.



Molde - Kuopio PS (HUB pause) - H 1,72 (spillestopp kl. 17.55)

Champions League-kvalifisering, 1. runde. Molde har ambisjoner om å spille i Europa denne høsten, men nåløye er trangt. Veldig trangt. Første hinder på veien er Arne Erlandens finske KuPS i den første kvalikrunden på Aker Stadion.

Molde er i elendig form. De har tapt tre av de fire siste kampene i Eliteserien, og er nå syv poeng bak serieleder Bodø/Glimt. Det har vært antydet at de svake resultatene skyldes at denne kampen har ligget i bakhode på spillerne. Trener Erling Moe er trygg på at spillerne hans vil heve seg i onsdagens Champions League-kvalik.

Moldes Magnus Wolff Eikrem leder til laget til andre runden i Champions League-kvaliken. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Molde har vært gode på hjemmebane denne sesongen. På Aker Stadion har de vunnet seks av syv kamper, og de har scoret 22 mål. Evnen deres til å skape sjanser og score på hjemmebane gjør at slår ut et KuPS-lag som mangler erafring fra spill i Europa.

Finske KUPS med Arne Erlandsen som trener tok seriemesterskapet fem poeng foran Inter Turku i fjorårets sesong.

Laget ligger i øyeblikket på tredjeplass i den finske toppdivisjonen etter ti serierunder, selv om de bare har vunnet halvparten av kampene. Finnene har sluppet inn to mål eller mer i tre av de siste fem kampen i den hjemlige ligaen. Arne Erlandsens mannskap vil få problemer mot et Molde-lag som har solid rutine fra Europa.

Men: KuPS har ikke tapt på bortebane i Veikkausliiga denne sesongen. Bortestatistikken viser 2-4-0. Vi tror Molde vinner. De har ledet til pause i fem av syv hjemmekamper så langt i den hjemlige ligaen, og vi tror modenserne også går til pause med ledelse mot finnene. 1,72 i odds på ledelse ti vertene er greit. Denne kan ikke spilles som singel. Derfor bruker vi den i en dobbel.

Zenit St. Petersburg - CSKA Moskva H 1,65 (spillestopp kl. 18.55)

Russisk, Premier Liga. Zenit har fått en perfekt start på sesongen. De har vunnet de to første kampene mot Rotor Volgograd og Rostov, begge er vunnet 2-0 på bortebane. Vi tror de tar sesongens tredje strake seier mot CSKA.

Zenit har et jerngrep på CSKA hjemme i St. Petersburg, hvor de ikke har tapt på de ni siste møtene. Sist moskovittene vant borte mot Zenit var i 2011. Det er ni år siden. Forrige sesong vant Zenit 3-2 og 4-0 mot CSKA.

Storklubben fra St. Petersburg er i kjempeform. De har scoret to mål eller mer i ti av de siste elleve ligakampene. Samtidig er de et vanskelig lag å slå hjemme. Sist sesong vant de ti av 15 hjemmekamper og scoret 37 mål

CSKA har i likhet med Zenit vunnet de to første kampene, men mot svakere motstand. De slo nyopprykkede Khimki 2-0 borte, og fulgte opp med å vinne 2-1 hjemme mot Tambov som balanserte på nedrykksstreken sist sesong. Vi har størst tro på Zeni i denne kampen. De har historien på sin side, og hjemme i St. Petersburg er gode. H gir 1,65 i odds.

Kombinert med Molde-ledelse til pause, får vi 2,84 i totalodds på denne dobbelen.

