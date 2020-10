Moldes motstander har skapt trøbbel for norske lag tidligere

Dundalk var nær ved å slå ut Rosenborg i Champions League-kvaliken for tre år siden. Irene blir ingen «walk over» for Molde.

Dundalk er historisk allerede før torsdagens kamp. De er klar for sitt andre Europa League-gruppespill, noe ingen andre irske klubber har klart tidligere, ifølge klubbens nettside.

Europa League, gruppe B. Selv om den irske toppdivisjonen er ukjent for nordmenn flest, er det ingen grunn til at Molde skal undervurdere sine irske motstandere i Europa League. Dundalk har vist ved en rekke anledninger at de er i stand til å hamle opp med sylskarp, europeisk motstand.

Fjorårets irske seriemestere har tidligere vunnet hjemme mot Maccabi Tel-Aviv (1-0) og BATE Borisov (3-0), og de har spilt uavgjort borte mot nederlandske AZ (1-1) og Legia Warzawa (1-1).

Rosenborg slet mot Dundalk

De skapte også store problemer for Rosenborg i andre kvalifiseringsrunden til Champions League i 2017. Begge kampene endte 1-1 etter ordinær spilletid, og trønderne måtte ha ekstraomganger på Lerkendal for å slå ut det irske laget.

I begge kampene tok Dundalk ledelsen. I Trondheim kunne irene ledet 2-0, minst, før det var spilt et kvarter. Rosenborg var heldige som kom fra det med bare ett mål i sekken. RBK utlignet like før pause i begge oppgjørene.

Dundalk spiller hjemmekampene sine på Oriel Park, men den tilfredstille ikke UEFA-kravene til å spille Europa League. Dermed er Tallaght Stadium i Dublin hjemmebanen til irene i gruppespillet. Selv om Dundalks hjemmekamper i Europa spilles på bortebane, så har ikke det så veldig mye å si siden kampen spilles foran tomme tribuner.

Dundalk ligger på en skuffende tredjeplass i ligaen denne sesongen med 25 poeng, 15 poeng bak serieleder Shamrock Rovers, som de låner banen hos. Men de er ubeseiret i de fire siste kampene. De står med to seire og to uavgjorte, og har kun sluppet inn ett mål på de fire kampene.

Dundalk varmet opp til Europa League-møte mot Molde med å vinne 2-1 mot Derry City mandag. De avgjorde kampen med to scoringer i løpet av det første kvarteret. Spørsmålet er om irene har bred nok tropp til å tåle det tøffe kampprogrammet. De spiller mot Waterford i den hjemlige ligaen søndag, og deretter skal de til Nord-London for å møte Premier League-klubben Arsenal.

Ikke imponert på bortebane

Molde har tapt syv av de siste tolv kampene i Eliteserien, og er hektet av i gullkampen. De vant riktignok 4-2 mot serieleder Bodø/Glimt i helgen, men det var mot et sterkt svekket Gimt-lag. Romsdalingene imponerte heller ikke på bortebane i Champions League-kvaliken. De tok en knapp 2-1-seier borte mot slovenske Celje, og de måtte ha straffespark for å slå ut Qarabag. I playoffen klarte de bare 0-0 i Ungarn mot Ferencváros.

Chris Shields er tilbake hos Dundalk etter å ha vært suspendert i playoffen. Daniel Kelly og Nathan Oduwa er usikre, mens Dane Massey er ute på grunn av problemer med hoftene.

De fleste sentrale spillerne fra kampene mot Rosenborg er fortsatt i Dundalk.

Det irske laget spilte i Europa Leagues gruppespill også for fire år siden. Fasiten viser at de vant én kamp og tapte de andre med kun et mål. Det er ikke noe «walk over»-lag moldenserne møter torsdag kveld. 1,50 i odds på Molde frister ikke slik Molde har spilt denne sesongen. Vi tror denne kampen kan bli jevnspilt. U til 4,00 i odds er et spennende spill.

