Monaco får tillit på midtukekupongen

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddstips dansk Superliga: Hobro og Kirkevold kan få trøbbel

Oddstips Ligue 1: Saint-Etienne har mistet formen

Oddstips Championship: Ingen walkover for Sheffield United

V65 Jarlsberg: I kveld spiller vi Røren

V65 Bergsåker: Herlig V65-lunsj fra Sverige

På grunn av svært magert kamputvalg, er midtukekupongen flyttet til fredag ogde tolv kampene er hentet fra en rekke ligaer. To kamper fra engelsk Championship, en kamp fra tysk Bundesliga, en kamp fra La Liga, en kamp fra Segunda, to kamper fra Ligue 1 i Frankrike, to kamper fra Ligue 2 i Frankrike, en kamp fra dansk superliga, en kamp fra belgisk toppserie og en kamp fra Serie B i Italia, betyr at det er kamper fra ni ulike divisjoner. Bonuspotten vokser igjen og er på ca 900 000 kr fredag. Innleveringsfristen er kl 18.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på kupongen.

1. Burton Albion - Sheffield United

De to første kampene på fredagskupongen er begge fra engelsk Championship. Burton ligger fjerde sist når 16 serierunder er unnagjort. Kun tre av disse kampene er vunnet og 31 baklengsmål er flest i divisjonen. Stod med 0-2-5 på sine sju siste seriekamper, før det ble 1-0 seier borte mot Millwall i den siste kampen før landslagspausen. Moderate 2-1-5 på hjemmebane.

Nyopprykkede Sheffield United har imponert og vunnet elleve av sine seksten seriekamper og ligger på 2. plass med 33 poeng. Lå under 0-1 til pause hjemme mot Hull i den siste seriekampen, men snudde til 4-1 seier. Det er spesielt på hjemmebane laget leverer (7-0-1), på bortebane er det mer variabelt (4-0-4) og to av de tre siste bortekampene er tapt.

Burtin har kun en poengdeling på hjemmebane, mens Sheffield United fortsatt har tilgode å spille uavgjort. Burton er ikke sjanseløse her. HB.

2. Preston - Bolton

Etter en strålende start på sesongen med 5-6-1 på tolv første seriekampene, kom nok landslagspausen beleilig for hjemmelaget som tapte alle sine fire siste seriekamper før pausen. Har dermed falt ned til 14. plass med totalt 21 poeng. 3-3-2 totalt på hjemmebane, de to tapene har kommet i de to siste hjemmekampene.

Nyopprykkede Bolton med helt motsatt formkurve. Kun to poeng på de elleve første seriekampene, men ubeseiret på de fem siste (2-3-0). Er likevel fortsatt nest sist med totalt 11 poeng. Har fortsatt tilgode å vinne borte (0-4-4).

Tja, hva skal man tro om denne. 0-0 i tilsvarende oppgjør i 2015/16-sesongen. Vi tar med alle tegn. HUB.

3. Stuttgart - Borussia Dortmund

Nyopprykkede Stuttgart har foreløpig vært som natt og dag på hjemme- og bortebane. Bunnsolide 4-1-0 (7-1 i målforskjell) på de fem første hjemmekampene og seks strake tap på bortebane. Totalt 13 poeng og 12. plass. Dzenis Burnic (m) ble utvist i siste kamp og soner karantene i kveld.

Borussia Dortmund skal ut i hjemmekamp mot Tottenham i Champions League til uken, men er hektet av i kampen om avansement, så den kampen stjeler neppe mye fokus. Etter fantastisk 19 poeng på de sju første seriekampene, har det kladdet skikkelig den siste tiden. De fire siste seriekampene har kun gitt ett poeng. 3-2-1 totalt på bortebane.

Det er verd å merke seg at Stuttgart kun har møtt lag fra nedre tabellhalvdel i sine hjemmekamper og dette blir en mye tøffere utfordring. Dortmund har kun et bortetap og ryker neppe her. UB.

4. Girona - Real Sociedad

Det er alt annet enn en enkel tippekupong denne fredagen og her kommer en ny vrien match, nå fra La Liga i Spania.

Fin sesongstart for Girona som altså tok knekken på Real Madrid i sin siste hjemmekamp, da de vendte 0-1 til 2-1 seier. Klarte å nullstille seg og tok tre poeng borte mot Levante i serierunden etter, også da med seierssifrene 2-1. 4-3-4 totalt og 15 poeng, men ikke bedre enn 2-1-3 på hjemmebane.

Real Sociedad har vært involvert i målrike oppgjør gjennom hele sesongen og står med 24-21 i målforskjell på sine 11 første seriekamper. 5-2-4 totalt og 17 poeng og ligger på 7. plass. Totalt 3-0-2 på bortebane.

Denne er vrien og vi helgarderer. HUB.

5. Almeria - Zaragoza

Segunda i Spania og møte mellom to lag som begge for ikke lenge siden var på det øverste nivået.

Svak start for Almeria som ligger tredje sist (22 lag i denne divisjonen) med 12 poeng. Det er spesielt bortebane som har vært problematisk (1-1-5), mens hjemmetallene er anstendige 2-2-3. Kun ni scorede mål er svakest i hele divisjonen.

Noe bedre start for Zaragoza som innehar 13. plassen etter 14 serierunder. Totalt 4-6-4, mens bortetallene er moderate 2-2-3.

2-1 og 2-2 i de to siste tilsvarende og poengdeling er mest sannsynlig. U.

6. Lille - Saint-Etienne

Det har ikke akkurat svingt av Lille hittil denne sesongen, selv om karismatiske Marcelo Bielsa ble hentet inn som trener før sesongen. Sesongen ble riktignok innledet med 3-0 seier hjemme mot Nantes, men de ni neste seriekampene ga 0-3-6. Således var det nok en voldsom opptur med 3-0 seier borte mot Metz i den siste seriekampen før landslagspausen.

Saint-Etienne tok kun ett poeng på de tre siste seriekampene før landslagspausen og fikk juling så det holdt i lokalderbyet hjemme mot Lyon sist. 0-5 endte den kampen. Saint-Etienne har dermed falt til 6. plass med totalt 18 poeng. 2-1-2 på bortebane. Forsvarsspilleren Leo Lacroix ble utvist mot Lyon og soner følgelig karantene i kveld, mens flere spillere er usikre.

Det står 8-5-0 på de tretten siste tilsvarende og på en tippekupong med få holdepunkter må vi ta noen sjanser. Vi satser på at oppturen fortsetter for Lille. H.

7. Amiens - Monaco

Nyopprykkede Amiens har ikke fått en pangstart på det øverste nivået og står med 11 poeng etter 11 spilte seriekamper. Det holder i det minste til en plass over nedrykksstreken, men kun ett poeng skiller ned til Strasbourg. Avsluttet med tre kamper uten tap før pausen og har ustabile 2-0-2 på fire spilte hjemmekamper. Forsvarsspilleren Adenon soner karantene i kveld.

Monaco med ni seire på sine tolv første seriekamper og har klart seg bra etter at flere av de beste spillerne ble solgt før sesongen. Bortsett fra et aldeles snodig 0-4 tap borte mot Nice i den femte serierunden og et klart mer forventet 2-3 tap borte mot Lyon (hadde tunge fravær i den kampen9), har Monaco nærmest gjort rent bord. Falcao er usikker for Monaco.

Monaco får tillit som en av våre sikre på fredagskupongen. B.

8. Sochaux - Nimes

De to neste kampene er begge hentet fra lunefulle Ligue 2 i Frankrike. Sochaux avsluttet med 3-1-0 på sine fire siste seriekamper før landslagspausen og avanserte til 9. plas på tabellen med sine 21 poeng. 4-0-3 på hjemmebane med den snodige målforskjellen 12-18.

Nimes ligger på 2. plass med 28 poeng og således direkte opprykksplass. Fire strake seire før landslagspausen og fine 4-0-2 på bortebane.

Det står 5-1-0 på de seks siste tilsvarende og hjemmelaget viste form før pausen. HU.

9. Nancy - AC Ajaccio

Hjemmelaget rykket ned fra Ligue 1 etter forrige sesong, men har ikke fått sving på sakene etter nedrykket. Ligger på 16. plass (av totalt 20 lag) med 15 poeng, og det er bortebane som har vært og er problemet. Hadde fæle 2-5-12 på bortebane i Ligue 1 forrige sesong og står med 0-2-5 på sine sju første bortekamper på dette nivået. Klart bedre hjemme, der ingen av de sju første er tapt (3-4-0).

AC Ajaccio avsluttet med 1-2 tap hjemme for Chateauroux i den siste seriekampen før landslagspausen, men hadde 5-1-0 på de seks foregående. 27 poeng totalt og kun ett poeng opp til Nimes på 2. plass. 3-3-1 totalt på bortebane.

5-4-0 på de ni siste tilsvarende og vi tror ikke Nancy ryker på sesongens første hjemmetap nå heller. HU.

10. Helsingør - Hobro

Møte mellom to nyopprykkede lag til den danske superligaen. Helsingør har ikke fått noe særlig dreise på det og etter 15 serierunder ligger laget nest sist med 12 poeng. De poengene er i all hovedsak kommet på hjemmebane der det er blitt tre seire og fire tap. Sju av de åtte siste seriekampene er tapt, men nest sist ble det hjemmeseier mot Silkeborg. Johannes Ritter er eneste spiller som mangler.

Veldig mye bedre sesong for Hobro som er helt oppe på 4. plass med totalt 23 poeng. Men også Hobro har tatt de fleste poengene hjemme (5-1-2), borte er kun en av sju kamper vunnet (1-4-2). Wilfried Domoraud er fortsatt ute med skade, ellers er det ingen bekymringer for Pål Anders Kirkevolds lag, som kun har en seier på de seks siste seriekampene.

Lagene møttes tre ganger i 1. divisjon forrige sesong og kun ett av oppgjørene ble spilt på Helsingørs hjemmebane og den kampen endte med 3-0 til Helsingør.

Hobro er kanskje litt på retur formmessig og Helsingør får tipset. HUB.

11. Sporting Charleroi - Mechelen

Strålende seriestart for Charleroi som holder 2. plassen i den belgiske toppserien etter 8-4-2 totalt og 28 poeng. Seks poeng skiller opp til serieleder Club Brügge. 4-2-1 både på hjemme- og bortebane.

Langt fra like god start for Mechelen som ligger tredje sist, ikke minst takket være svært dårlige bortetall (0-2-4). Hjemme går det litt bedre (2-3-3).

5-2-0 på de sju siste tilsvarende og dette skal være bra sjanse for hjemmelaget også denne gang. H.

12. Frosinone - Avellino

Hjemmelaget rykket opp til Serie A etter 2014/15-sesongen, men "nøyde" seg med en sesong på øverste nivå og endte nest sist i Serie A i sesongen 2015/16. Endte på 3. plass forrige sesong og i playoff, men lyktes ikke å ta seg tilbake til Serie A da. Har innledet solid også denne sesongen og ligger på 2. plass med 24 poeng, kun ett poeng bak velkjente Palermo som er serieleder. 4-2-0 hittil på seks hjemmekamper for alltid like hjemmesterke Frosinone.

Avellino liggger i midtsjiktet på 12. plass (totalt 22 lag i Serie B), etter 5-3-6 på sine 14 første seriekamper. Svært moderate 1-2-4 på de sju siste seriekampene og svake 1-1-5 på bortebane.

3-2-0 på de fem siste tilsvarende og opprykksjagende Frosinone tar normalt tre poeng her. H.

96-rekker:

1. Burton Albion — Sheffield United HB

2. Preston — Bolton HUB

3. Stuttgart — Borussia Dortmund UB

4. Girona — Real Sociedad HB

5. Almeria — Real Zaragoza U

6. Lille — Saint-Etienne H

7. Amiens — Monaco B

8. Sochaux — Nîmes HU

9. Nancy — AC Ajaccio HU

10. Helsingør — Hobro H

11. Royal Charleroi — Mechelen H

12. Frosinone — Avellino H

432-rekker:

1. Burton Albion — Sheffield United HB

2. Preston — Bolton HUB

3. Stuttgart — Borussia Dortmund UB

4. Girona — Real Sociedad HUB

5. Almeria — Real Zaragoza U

6. Lille — Saint-Etienne H

7. Amiens — Monaco B

8. Sochaux — Nîmes HU

9. Nancy — AC Ajaccio HU

10. Helsingør — Hobro HUB

11. Royal Charleroi — Mechelen H

12. Frosinone — Avellino H