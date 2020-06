Moses Mawa om veien til Eliteserien: - Den har vært veldig lang

Etter en lovende høstsesong for Strømsgodset i 2019 håper Moses Mawa at mentaliteten han har tilegnet seg gjennom oppveksten på Holmlia kan hjelpe ham i jakten på flere målpoeng i 2020.

TABELLTIPS ELITESERIEN:

11.plass: Strømsgodset



- Hva tror du om ditt lag denne sesongen, Moses Mawa?

- Vi har store forhåpninger for laget i år. En fin trener som presser oss beinhardt. Gutta ser bra ut, og vi er i god form alle sammen. Jeg gleder meg til å starte sesongen.

- Hvilken spiller fra ditt lag er det verdt å følge ekstra med på i år - og hvorfor?

- Det er mange å velge mellom, men jeg går for Mikkel Maigaard. Han hadde en fin sesong i fjor med mange målpoeng. Han har en fin dødballfot, er god teknisk og har et bra blikk for spillet. Han spiller på samme side som meg, og vi kommer til å lage mye kaos på venstresiden i år.

- Hvem tror du vinner Eliteserien i år, og hvorfor?

- Det er vanskelig å si. Molde er en favoritt. De har en stor stall og vant i fjor, så de er naturlige favoritter.

- Hvem tror du rykker ned fra Eliteserien?

- Det vil jeg ikke si noe på, jeg skal ikke jinxe noe. Det tør jeg ikke.

- Hvilken spiller tror du kommer til å bli årets store profil - og hvorfor?

- Jeg har ikke satt meg så mye inn i akkurat det. Det er egentlig kun gutta mine jeg fokuserer på.

- Hvis du ikke kan velge egen trener, hvilken trener i Eliteserien har du størst sans for?

- Det har jeg egentlig ikke gjort meg opp noen klar mening om.

- Siden du spilte i Obos-ligaen i 2018-sesongen, samt store deler av fjoråret, har du kanskje noen trenere der du heller vil trekke frem?

- I Obos-ligaen er det Jørgen Isnes, min tidligere trener. Hundre prosent. Han skal ha mye honnør for utviklingen min i de to årene jeg var i KFUM.

- Hvis du må trekke frem ett talent i Eliteserien du har stor tro på og hvorfor, hvem velger du?

- Vi har Johan Hove i Godset, som spiller sentral midtbane. Han har vært veldig god i pre-season og på treninger. Han er fortsatt ung og lovende, og jeg har troen på at han kan få et gjennombrudd i år.

- Hvilken bortebane i Norge liker du best - og hvorfor?

- Den er vanskelig. Jeg har egentlig ingen favoritt, jeg bare spiller fotball.

- Hva er det beste og verste med å leve av å være eliteseriespiller?

- Det beste er at man spiller i toppdivisjonen i Norge, og at man lever av fotballen. Det er en barndomsdrøm. Det verste er at det er tøffe treninger og mye belastning. Det er lettere å bli skadet i Eliteserien enn i lavere divisjoner.

- Hva er den største grunnen til at folk bør se på Eliteserien i år?

- Det har ikke vært så mye fotball i 2020, så det er deilig at norsk fotball omsider kan sparkes i gang. Det er ett av få land som kan starte opp igjen. Det blir en fin greie.

- Du kommer fra Holmlia, et område som har fostret flere toppspillere. Hva tror du er grunnen til at så mange fra Holmlia har tatt steget opp på øverste nivå i Norge?

- Mentaliteten. At man bygger en indre motivasjon og en slags finesse. Det er naturlig at man får det på Holmlia. Vi spilte mye på løkka, og da bygger man vinnerskaller gjennom å spille mot venner. Den mentaliteten jeg fikk gjennom oppveksten på Holmlia er gull verdt.

- Du har vært innom flere klubber, og gått gradene fra fjerdedivisjon og helt opp til Eliteserien. Hvordan har reisen vært?

- Den har vært veldig lang, for å være helt ærlig. Jeg har måttet jobbe litt ekstra for å oppnå det jeg har fått til. Jeg har ikke vært i et junior-akademi og gått gradene i én klubb. Jeg har testet meg selv og byttet klubber flere ganger for å få nye utfordringer.

- De som har fulgt karrieren din vet at du innimellom varter opp med noen svært kreative målfeiringer. Har du noe spesielt på lager i 2020-sesongen?

- Vi får vente og se.

- Etter overgangen til Strømsgodset har du nå flyttet utenfor Oslos bygrenser for første gang. Hvordan har den overgangen vært?

- Det har vært fint. Jeg har mange lagkamerater som bor rundt meg, så det sosiale er veldig bra. Når det er sagt så savner jeg selvfølgelig å være med familien min i Oslo hver dag.

- Hva er ambisjonene dine for sesongen?

- Det blir å gjøre en god sesong, få et par målpoeng. Så må vi som lag nesten ha et mål om å komme høyere opp på tabellen enn det vi gjorde i fjor.

STRØMSGODSETS TRENINGSKAMPER:

Kamper spilt før korona-pandemien:

1. februar: Strømsgodset - Hobro 5-2 (Salvesen, Hove, Maigaard, Mawa x2)

6. februar: Strømsgodset - Dynamo Kiev 0-3

14. februar: Strømsgodset - Bødo/Glimt 0-5

22. februar: Krylya Sovetov - Strømsgodset 0-2 (Salvesen, Mawa)

27. februar: Strømsgodset - Tromsø 1-0 (Salvesen)

6. mars: Strømsgodset - Vålerenga 1-3 (Salvesen)

Kamper spilt etter korona-pandemien:

30. mai: Strømsgodset - Mjøndalen 0-0

2. juni: Strømsgodset - Stabæk 1-0 (Ikaunieks)

9. juni: Strømsgodset - Raufoss 3-0 (Salvesen, Ikaunieks, Mawa)

OVERGANGER:

Inn:

Halldor Stenevik (Tilbake fra lån i Sogndal)

Janis Ikaunieks (Liepaja)

Marcus Mølvadgaard (Randers)

Morten Sætra (Tilbake fra lån i Strømmen)

Niklas Gunnarsson (Sarpsborg 08)

Sebastian Pedersen (Tilbake fra lån i Florø)

Simen Hammershaug (Tilbake fra lån i Asker)

Ut:

Andreas Nyhagen (Moss, lån ut sesongen.)



Arnar Thor Gudjonsson (Grorud)

Christopher Lindquist

Hasan Hüseyin Duman (Åssiden)

Henning Hauger

Jacob Glesnes (Philadelphia Union)



Lars Sætra (Tromsø)

Martin Hansen (Hannover 96)

Martin Rønning Ovenstad

Mathias Finnestad (Florø, lån ut sesongen)

Mathias Gulliksen (Florø, lån ut sesongen)

Martin Spelmann



Mathias Gjerstrøm (Kongsvinger, lån gjort permanent)

Mounir Hamoud (Lagt opp)

Muhamed Keita (Ohod)

Fakta Dette er oddsen på Eliteserien 2020 ↓ Oddsfavoritt til å vinne Eliteserien i 2020 er Molde med 2.30 i odds. Tett fulgt av Rosenborg med 2.70 i odds. Du finner all oddsen her Du kan også spille på mestscorende lag, der er også Molde favoritt med 2 i odds. Oddsen på laget som scorer minst setter Sandefjord som favoritt. Du finner all oddsen her Sandefjord er også favoritten til å rykke direkte ned, mens favoritten til å score mest er Leke James. Du finner all oddsen her