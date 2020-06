Mot seriegull nummer 36 for suverene Juventus

Juventus topper Serie A fire poeng foran Lazio. Med seier i kveldens hjemmekamp mot svakt plasserte Lecce tar laget et stort skritt mot nok en ligatittel i Italia.

Juventus er laget med desidert flest ligatitler i Italia med sine 35. Nærmest følger Milan og Inter med sine 18. Med seier hjemme mot Lecce i kveld fester den tradisjonsrike storklubben grepet om nok et seriemesterskap.

Juventus - Lecce (handicap 0-1) H 1,40 (spillestopp 21:40)

Serie A. Juventus topper Serie A fire poeng foran Lazio når elleve runder gjenstår etter at sistnevnte til slutt tapte 2-3 borte mot Atalanta i onsdagens storkamp i Italia. De slo Bologna 2-0 på bortebane i den første kampen etter koronaoppholdet mandag kveld etter scoringer av Ronaldo på straffe og Dybala. Meget solide 12-1-0 hjemme i Torino. Det omvendte møtet mellom lagene i oktober i fjor høst endte 1-1. Innbytter Danilo ble utvist etter to gule sist og må sone i denne. Fra før er Sandro, De Sciglio og Khedira ute for serielederen.



Lecce er nummer 18 og under streken med sine 25 poeng, men det skiller bare målforskjellen opp til Genoa på trygg grunn og ett poeng opp til Sampdroia. 4-2-7 borte betyr at laget faktisk har tatt flere poeng på utebane denne sesongen enn hjemme i Lecce der de holdt dagens motstander til 1-1 i oktober. Mandag røk de hele 1-4 på eget gress mot Milan. Fire mann er ute.



Juventus er sikkerheten selv på eget gress og styrer mot ligagull nummer 36 i Italia. Vi tror de dekker 0-1 handicap fra start og prøver H til 1,40.

