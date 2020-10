Motgangen fortsetter for Aalesund

Det har blitt sju strake tap for Aalesund etter at Lars Arne Nilsen overtok treneransvaret i klubben. Lørdag kveld venter FK Haugesund i en tøff bortekamp på Vestlandet for tabelljumboen i Eliteserien.

Det er to kamper fra Eliteserien, to kamper fra Premier League og hele åtte kamper fra engelsk Championship på denne ukens lørdagskupong. Kveldskampen fra Eliteserien er oppgjøret mellom FK Haugesund og bunnlaget Aalesund.

Bonuspotten er nå oppe i 1,1 millioner kroner og innleveringsfristen er klokka 15:55.





1. FK Haugesund - Aalesund

FK Haugesund har to strake seire etter landslagspausen og er nå oppe på 9. plass med 28 poeng, noe som betyr at de hvite og blå fra Haugalandet styrer mot nok en sesong på vårt øverste nivå. Tirsdag slo de Viking 1-0 på bortebane i det prestisjefylte lokaloppgjøret i Stavanger. 5-2-4 hjemme. De vant 3-1 i Ålesund i det omvendte møtet mellom lagene i slutten av august. Desler sto over med skade sist, mens Våge Nilsen var tilbake på benken etter en liten skadeperiode. Venstreback Stølås har fire gule og soner.

Aalesund er desidert sist med sju fattige poeng og har stø kurs mot OBOS-ligaen 2021. Sist helg røk de 0-3 hjemme mot et medaljejagende Odd-lag. De har tolv poeng opp til Start på kvalik, mens det skiller hele 17 opp til trygg grunn med åtte kamper igjen å spille. Svake 0-2-8 borte og etter at Lars Arne Nilsen overtok treneransvaret har det blitt sju strake tap. Agdestein er ute med skade, mens Hatlehol har stått over de siste kampene og er tvilsom. Carlsen måtte forlate banen sist og det er foreløpig usikkert om han rekker denne.

Det blir vanskelig å argumentere for noe annet enn hjemmeseier i Haugesund slik Aalesund har framstått i 2020. H.

2. Odd - Sarpsborg 08

Det endte 3-0 her sist sesong, mens Sarpsborg 08 vant det omvendte oppgjøret 2-0 mellom lagene tidligere i år. Odd så ut til å ha brukt den tre uker lange ufrivillige kamppausen godt da laget slo tabelljumbo Aalesund 3-0 borte søndag og sikret seg tre nye poeng i kampen om en medalje i Eliteserien. De ligger som nummer fem med 38 poeng før denne og har som kjent én kamp til gode på lagene rundt seg på tabellen. Pene 7-1-2 hjemme i Skien og her returnerer også høyreback Espen Ruud etter å ha sonet karantene sist. Hagen og Semb er ute med skade, mens Lauritsen er tilbake igjen etter sin langtidsskade.

Sarpsborg 08 måtte gå poengløse av banen i søndagens hjemmekamp mot Rosenborg (1-2) til tross for at laget hadde mye av banespillet. De ligger på 10. plass med 27 poeng før turen til Skien lørdag og trenger fortsatt noen poeng til for å være helt trygge på å spille i Eliteserien også kommende sesong. 2-2-6 borte. De røk 0-3 her sist sesong. Horn har pådratt seg en ny alvorlig skade og blir dessverre borte fra fotballen i lang tid, mens Ole Jørgen Halvorsen er oppe på fire gule kort og soner. Utvik er tilbake, mens Mostafa Abdellaoue også nærmer seg et comeback etter sitt skadefravær.

Odd er normalt sett veldig solide hjemme i Skien og skal være favoritter, men vi halvgarderer oppgjøret. HU.

3. Liverpool - West Ham

De to neste kampene er hentet fra Premier League. Liverpool-manager Jürgen Klopp valgte å spare flere av sine stjerner i tirsdagens Champions League-oppgjør mot Midtjylland i en kamp de vant 2-0 der midtstopper Fabinho måtte ut med skade - noe som forverrer lagets forsvarsproblemer ytterligere. Forsvarssjef Van Dijk er som kjent ute fra før, mens Matip er usikker. Oxlade-Chamberlain er fortsatt ute, mens duoen Keita og Thiago er forventet å være tilbake snart. De ligger hakk i hæl på naboen Everton på toppen av tabellen etter lørdagens 2-1 seier hjemme over Sander Berges Sheffield United. Det endte 3-2 her forrige sesong i en kamp som ble spilt i slutten av februar like før koronautbruddet.

West Ham fikk med seg ett poeng fra hjemmemøtet med Manchester City (1-1) lørdag etter at de hentet opp 0-3 til 3-3 borte mot Tottenham i den første kampen etter landslagspausen. Pene 2-2-0 på de fire siste i ligaen for David Moyes sitt mannskap og totalt 2-2-2 og åtte poeng etter seks runder. Røk 2-3 her i februar sist de gjestet Anfield, men den gang var det fullsatte tribuner i motsetning til nå. Antonio sliter med en liten skade og mister kampen.

Liverpool sliter med skader i de bakre rekker og har heller ikke sett like solide som de gjorde forrige sesong. De får likevel tillit på hjemmebane i kamp nummer tre på ukens lørdagskupong. H på Anfield.

4. Burnley - Chelsea

Tilsvarende møte forrige sesong endte 2-4, mens Chelsea vant 3-0 hjemme på Stamford Bridge i januar. Burnley åpnet sesongen med tre strake tap før de fikk med seg ett poeng fra 0-0 borte mot West Bromwich i nest siste serierunde. Mandag røk de 0-1 hjemme mot Tottenham. Det betyr ett poeng på fem kamper der kun Fulham ligger bak på tabellen. Har riktignok én kamp tilgode på lagene rundt seg. Cork og Mee er fortsatt ute, mens Bardsley og Pieters begge betegnes som usikre.

Chelsea tok en sterk 4-0 seier borte over Krasnodar i Russland onsdag i den andre kampen i gruppespillet av Champions League. Sist helg fikk de med seg ett poeng hjem til London i det målløse oppgjøret borte mot Manchester United på Old Trafford - lagets andre strake poengdeling i hjemlig liga. De har totalt 2-3-1 og ni poeng etter seks runder. Ingen nye fravær. De vant 4-2 her sist sesong i én kamp som ble spilt på samme tid i fjor. Kepa er ute, men så lenge den nye keeperen Mendy imponerer såpass mye som han gjør så er ikke det noe stort savn.

Chelsea har et langt tøffere program enn vertene om dagen, men på en krevende lørdagskupong med åtte kamper fra Championship så blir det tillit til Frank Lampards mannskap. B.

5. Bournemouth - Derby

De åtte siste kampene er hentet fra nivå to i England. Joshua Kings Bournemouth er nå oppe på 2. plass i Championship med sine 16 poeng (4-4-0) etter åtte runder og har fortsatt til gode å tape, selv om det ble tre strake poengdelinger før de slo Bristol City 1-0 på hjemmebane onsdag kveld i en kamp der Danjuma ble matchvinner med ti minutter igjen å spille. Nevnte King spilte forøvrig fra start i det oppgjøret. Dette er lagenes første møte i seriesammenheng siden 2015. Lerma er fortsatt ute, mens Brooks skal være tvilsom.

Derby er såvidt over streken med sine fem poeng (1-2-5) på åtte kamper, men har ihverfall snudd den litt vonde trenden med å spille uavgjort i sine to siste kamper. Onsdag ble det 1-1 hjemme mot Cardiff etter at laget delte poengene noen dager i forveien i lokaloppgjøret mot Nottingham som også endte 1-1. Wayne Rooney har vært i koronakarantene og har ikke spilt de siste kampene for laget, men er trolig tilbake her.

Bournemouth har fortsatt ikke tapt inneværende og har meldt seg på i toppen av ligaen etter onsdagens seier. Vi tror de vinner igjen. H.

6. Swansea - Blackburn

Det endte 1-1 her sist sesong og 2-2 da lagene møttes på Ewood Park noen måneder senere. Swansea har 1-2-0 på sine siste tre og kommer fra 2-0 hjemme over Stoke i midtuken. Det plasserer laget på delt 3. plass på tabellen med 15 poeng. 4-3-1 er fasiten så langt, der tapet kom hjemme mot Huddersfield for to uker tilbake. Ayew er tilbake igjen, men både Gibbs-White og Byers er ute her.

Blackburn er midt i haugen foreløpig med ti poeng etter 3-1-4 så langt og har variert veldig i resultatene denne høsten. Forrige helgs imponerende 4-0 seier borte over Coventry ble fulgt opp med 2-4 tap hjemme mot serieleder Reading tirsdag kveld. Johnson og Bell må begge isoleres etter å ha blitt koronasmittet. Det samme gjelder manager Tony Mowbray. I tillegg så er Travis, Dack, Bennett og Rothwell på skadelista.

En forholdsvis åpen affære der det muligens kan være farlig å avskrive et ustabilt Blackburn-lag helt, men vi håper og tror det skal holde med HU i Wales nå som gjestene er relativt svekket.

7. Barnsley - Watford

Dette er lagenes første møte i ligasammenheng siden 2014 sist Watford var nede på nivå to. Barnsley berget til slutt plassen forrige sesong etter en formidabel sluttspurt på tampen av sesongen som ble forlenget til langt ut på sommeren. De har kun én seier på åtte forsøk så langt inneværende sesong og ligger på 18. plass i øyeblikket med sju poeng og 1-4-3 på de åtte første. Lagets første seier kom for øvrig tirsdag da de slo Queens Park Rangers med klare 3-0 på eget gress. Williams er ute, ellers ser det greit ut.

Watford er blant opprykksfavorittene i Championship etter at laget måtte ta steget ned fra Premier League i sommer. Det har blitt 15 poeng på åtte kamper til nå i høst, noe som plasserer laget på 5. plass før denne. Tirsdag ble det noe skuffende 1-1 borte mot et Wycombe-lag som sto uten poeng på de sju første kampene. Deeney meldes usikker, mens Success, Perica, Masina og Dele-Bashiru alle er ute.

Vi stoler ikke helt på denne Watford-utgaven. Derfor blir det UB på 96-rekkeren og HUB på det største kupongforslaget.

8. Queens Park Rangers - Cardiff

QPR er inne i en småtøff periode med sju kamper uten seier og kommer fra en stygg 0-3 smell borte mot Barnsley i midtuken. Har dermed 1-4-3 og sju poeng før denne runden. 1-4-3 er fasiten på de første åtte for London-klubben. De vant hele 6-1 i tilsvarende møte 1. nyttårsdag forrige sesong, mens det ble 3-0 til Cardiff da lagene møttes i Cardiff på samme tid i fjor. Amos er ute med skade, mens Dickie må sone for det røde kortet han pådro seg i midtuken.

Cardiff har ti poeng til nå (2-4-2) og har plassert seg midt på tabellen i Championship etter åtte runder av inneværende sesong. De har tre strake uavgjort etter at laget spilte 1-1 borte mot Derby i midtuken. Røk hele 1-6 her sist sesong. Vassell, Cunningham og Benkovic mangler grunnet skade.

QPR er inne i en tung periode, mens gjestene spiller mye U om dagen. Vi ser ingen annen utvei enn å helgardere denne. HUB.

9. Millwall - Huddersfield

Millwall har fått en fin start på sesongen og er oppe på en delt 3. plass med 15 poeng før Huddersfield kommer på besøk til The Den lørdag. Onsdag slo de Preston 2-0 på bortebane, lagets tredje seier på de fire siste kampene (3-1-0). Tilsvarende møte forrige sesong endte 4-1 i en kamp som ble spilt så sent som i juli. Parrott og Mitchell er trolig ute.

Huddersfield er som mange andre lag i denne serien, veldig ustabile og vanskelig å bli kloke på. To strake seire og har blitt til to strake tap etter onsdagens 1-2 nederlag i Birmingham. De har ti poeng etter åtte runder (3-1-4) og ligger dermed på 16. plass på tabellen før de tar turen til London i ettermiddag. Må klare seg uten Ward, Elphick og Edmonds-Green i denne.

Millwall får tillit på det minste kupongforslaget, men på 432-rekkeren halvgarderer vi med HU.

10. Luton - Brentford

Det endte 2-1 her sist sesong i en sesong der vertene berget plassen etter en imponerende sluttspurt. De har fått en langt bedre start denne høsten der de ligger på øvre halvdel av tabellen med 13 poeng etter åtte kamper. 4-1-3 er fasiten så langt for klubben som rykket opp fra League One foran sist sesong. Onsdag ble det 1-1 hjemme mot Nottingham etter at de slo Sheffield Wednesday på utebane for én uke tilbake. Galloway er ute, mens duoen Potts og Bree begge er usikre.

Brentford var nær ved å rykke opp til det gjeve selskap i Premier League i sommer, men tapte til slutt Play Off-finalen mot Fulham på Wembley. Har mistet flere sentrale spillere siden den gang og befinner seg i skrivende stund på 11. plass med elleve poeng på de åtte første kampene (3-2-3). Tirsdag ble det 1-1 hjemme mot Norwich i en kamp der gjestene fra Suffolk utlignet Brentfords ledelse med tre minutter igjen å spille. Baptiste og Norgaard mangler.

Det er på tide med tre poeng igjen for Brentford. Vi tror på B i Luton.

11. Preston - Birmingham

Preston tapte onsdagens hjemmekamp mot Millwall (0-2) og har dermed ti poeng etter åtte kamper. 3-1-4 har det blitt så langt for klubben fra Deepdale som misset Play Off på målstreken forrige sesong. Tilsvarende møte da endte med 2-0 seier til hjemmelaget. Det har blitt tre seire og to tap på de fem siste. Fisher og Pearson meldes usikre.

Birmingham snappet seieren helt på tampen av onsdagens hjemmekamp mot Huddersfield i oppgjøret de til slutt vant 2-1 - lagets første seier siden de slo Brentford åpningsdagen. De står i likhet med vertene med ti poeng etter åtte kamper (2-4-2) og passerer hjemmelaget på tabellen med seier her. Tapte begge de to innbyrdes møtene med Preston sist sesong; 0-1 hjemme og 0-2 borte. McEachran er fortsatt ute.

Vi tror det skal holde med HU. Preston har tre strake seire over dagens motstander.

12. Middlesbrough - Nottingham Forest

Det endte 2-2 her sist sesong i en kamp som ble spilt i begynnelsen av mars like før koronautbruddet, mens det ble 1-1 da de møttes i Nottingham like før jul i fjor. Middlesbrough har ikke tapt siden 0-1 nederlaget borte mot Watford på åpningsdagen og har nå gått sju kamper uten tap i ligaen. Har totalt 3-4-1 på de første åtte og ligger med det på 8. plass på tabellen med 13 poeng etter at laget slo svakt plasserte Coventry 2-0 på hjemmebane tirsdag kveld takket være to sene scoringer signert Assombalonga og Spence. Hall og Fletcher mangler.

Nottingham har fått en litt tøffere start enn dagens motstander. Det har blitt seks poeng på de første åtte for skogvokterne (1-3-4), noe som plasserer de røde på 20. plass på en veldig tidlig Championship-tabell. Onsdag ble det 1-1 borte mot Luton, lagets tredje strake poengdeling. Blackett, Bachirou, Grabban, Worrall og Ioannou er alle ute hos gjestene.

Har en liten følelse av at det skal holde med HU i kamp tolv, men på det største kupongforslaget tar vi oss råd til helgardering.

Sportspills 96-rekker:

1. FK Haugesund - Aalesund H

2. Odd - Sarpsborg 08 HU

3. Liverpool - West Ham H

4. Burnley - Chelsea B

5. Bournemouth - Derby H

6. Swansea - Blackburn HU

7. Barnsley - Watford UB

8. Queens Park Rangers - Cardiff HUB

9. Millwall - Huddersfield H

10. Luton - Brentford B

11. Preston - Birmingham HU

12. Middlesbrough - Nottingham Forest HU





Sportspills 432-rekker:

1. FK Haugesund - Aalesund H

2. Odd - Sarpsborg 08 HU

3. Liverpool - West Ham H

4. Burnley - Chelsea B

5. Bournemouth - Derby H

6. Swansea - Blackburn HU

7. Barnsley - Watford HUB

8. Queens Park Rangers - Cardiff HUB

9. Millwall - Huddersfield HU

10. Luton - Brentford B

11. Preston - Birmingham HU

12. Middlesbrough - Nottingham Forest HUB