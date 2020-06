Mount kan sende bestevennen under nedrykksstreken

Chelseas Mason Mount og West Hams Declan Rice er bestevenner. Duellen mellom de to kan bli avgjørende for utfallet av onsdagens London-derby.

West Ham har laget trøbbel for Chelsea de siste fem årene. Chelsea har kun vunnet én av de siste fem bortekampene mot West Ham i alle turneringer. Vi tror Frank Lampards karer forbedrer den statistikken onsdag.

Chelsea-stjernen Mason Mount og West Ham-profilen Declan Rice utviklet et nært vennskap da de spilte sammen i Chelseas akademi fra de var åtte til 14 år gamle. De to 21-åringene er begge født i januar med kun fire dagers mellomrom.

- Vi konkurrerte alltid, men vi ville det beste for hverandre og støttet hverandre på banen, fortalte Declan Ricetil til whufc.com før kampen mellom Chelsea og West Ham i november.

Også familiene til de to stjernespillerne har tette bånd.

- Ja, de har holdt kontakten med hverandre siden vi var åtte år gamle, og mødrene våre går fortsatt ut å drikker kaffe sammen, sa Mason Mount til West Hams nettside.

Rice ble vraket i Chelsea

Da Rice frigitt av Chelsea som 14-åring, og han måtte fortsette ungdomskarrieren i West Ham, tok mødrene det tungt.

- Mødrene våre ringte hverandre og gråt i telefonen, fortalte Mount.

Kameratskapet overlevde, selv om de ikke lenger spilte i samme klubb.

I november møttes de som motstandere på banen for første gang i en Premier League. Da var det seks år siden sist gang de hadde spilt mot hverandre i en U15-kamp. Den gangen gikk Rice seirende ut av kompisduellen, da West Ham overraskende vant 1-0 på Stamford Bridge. Onsdag møtes de unge engelske landslagsspillerne igjen. Denne gangen på London Stadium, og midtbaneduellen mellom de to bestevennene kan avgjøre London-derbyet.

Rice spiller i ankerrollen på midtbanen hos West Ham, og han skal forsøke å hindre Mount, som er offensivt midtbanespiller hos Chelsea, i å tre pasninger gjennom til Hammers-forsvaret eller gå gjennom selv.

West Ham har historien på sin side

West Ham har laget trøbbel for Chelsea de siste fem årene. Chelsea har kun vunnet én av de siste fem bortekampene mot West Ham i alle turneringer. Sist gang lagene møttes på London Stadium endte kampen 0-0. Vi tror ikke det skjer denne gangen. Formkurven til West Ham og Chelsea peker i hver sin retning. The Hammers har kun vunnet én av de siste ti kampene i alle turneringer, og er i elendig form før onsdagens London-derby. Det er bare bedre målforskjell enn Aston Villa og Bournemouth som holder dem over nedrykksstreken.

Chelsea på sin side har tre seire på rad etter koronapausen. De snudde 0-1 til 2-1-seier mot Aston Villa på bortebane i den første kampen etter restarten av ligaen, og fulgte opp med å slå Manchester City 2-1 hjemme på Stamford Bridge. I den siste kampen sin tok seg til semifinalen i FA-cupen etter å ha vunnet 1-0 mot Leicester på King Power Stadium. Frank Lampards menn skal vinne dette greit.

Pulisic er usikker

West Ham mangler antakeligvis Robert Snodgrass som sliter med en vond rygg, men Angelo Ogbonna er tilbake. Arthur Masuaku og Sebastien Haller er også tilgjengelige igjen.

Fikayo Tomori og Andreas Christensen har begge problemer med småskader. Det betyr at Kurt Zouma starter sammen med Antonio Rudiger i midtforsvaret. Christian Pulisic fikk en smell i søndagens cupkamp mot Leicester og er usikker til onsdagens kamp. FA-cuphelten Ross Barkley kan i så fall ta hans plass.

Chelsea har ledet til pause i syv av 15 bortekamper denne sesongen. West Ham har kun vunnet fire av 15 hjemmekamper denne sesongen, men de har bare ligget under til pause i fire av kampene hjemme på London Stadium.

