Mourinho brøt dette løftet han ga til Chelsea-fansen

Tottenham har kun vunnet én av de siste 34 kampene bortekampene mot Chelsea i alle turneringer siden 1990. Vi tror Jose Mourinhos lag bryter Stamford Bridge-forbannelsen søndag.

Jose Mourinho lovet en gang at han aldri skulle bli manager i Tottenham fordi han elsket Chelsea-fansen for mye til å gjøre det mot dem.

Det var kort tid etter hans første periode i Chelsea i 2015 at han sa at han aldri kunne være manager i Tottenham fordi følelsene hans for Chelsea var så sterke.

Han hadde også i sluttavtalen at han ikke kunne være manager i en annen engelsk klubb på to år. Da han ble spurt om Spurs tok kontakt med ham i 2007, sa han: - Ja, men jeg kunne ikke gå dit. Jeg kunne ikke være trener i England på to år.

Ifølge Mourinho forsøkte Tottenham å tilby Chelsea kompensasjon for å bryte klausulen i avtalen hans med Chelsea om ikke å jobbe i England, men han sa: - Jeg ville ikke ta jobben uansett. Jeg elsker Chelsea-fansen for mye til det.

Fire år senere erstattet han likevel Mauricio Pochettino som manager i London-klubben.

Chelsea - Tottenham 2,10 - 3,40 - 3,20 B (spillestopp kl. 17.25)

Engelsk, Premier League. Chelsea er før søndagens kamp to poeng bak Tottenham, men begge klubbene har realistiske muligheter til å henge med i kampen om ligatittelen denne sesongen.

Frank Lampards Chelsea-lag har vunnet de siste seks kampene i alle turneringer, men ingen av lagene var like gode som Tottenham. Jose Mourinhos karer er i kjempeform. Laget fra Nord-London har vunnet syv av de siste åtte kampene, og vi tror de kan

Dette blir et intenst byderby. Begge lagene er i god form, og her møtes to managere som kjenner hverandre inn og ut. Dette er utvilsomt søndagens mest interessante kamp.

Jose Mourinho har tapt de to første kampene mot Chelsea og Frank Lampard. I dag skal han forsøke å unngå å tape tre kamper på rad mot den samme manageren for første gang i karrieren. Foto: Neil Hall (AFP)

Scorer mest i Premier League

Chelsea scorer alltid mange mål. Med sine 22 mål er de laget som har scoret flest mål i Premier League denne sesongen. De har scoret to mål eller mer i syv av ni kamper så langt. Det er kun mot Liverpool (0-2) og Manchester United (0-0) de ikke har scoret.

Vi tror Spurs får en tøff jobb med å holde tett bakover, men Tottenham har Harry Kane og Son Heung-min. De kommer til å lage problemer for Chelsea-forsvaret.

Son har scoret ni Premier League-mål denne sesongen. Den siste spilleren som gjorde det for Tottenham etter ti ligakamper var England-legenden Gary Lineker. Han hadde tolv mål etter ti kamper i 1991-1992-sesongen.

Son Heung-Min og Harry Kane har vært ustoppelige denne sesongen. Foto: Jason Cairnduff (AFP)

Beste start på sesongen siden 2011?

Tottenham har vært solide i starten av sesongen, og en seier i søndagens London-derby vil bety at de får sin beste start i Premier League noen sinne.

Da vil de passere de 22 poengene de tok på ti kamper med Harry Redknapp i 2011-2012-sesongen.

Men det blir ikke enkelt.

Chelsea har vist seg å være en ekkel motstander for Spurs. Tottenham har kun vunnet syv av 56 Premier League-kamper mot Chelsea, og Frank Lampards mannskap har vunnet de tre siste kampene mot London-rivalene.

Den seiersrekken tror vi tar slutt søndag ettermiddag.

Christian Pulisic er friskmeldt hos Chelsea. Han har vært ute i en måned med en skrekkskade. At amerikaneren er tilbake betyr at manager Frank Lampard har alle spillerne tilgjengelig.

Tottenham mangler den belgiske landslagsspillerenToby Alderweireld.

Mourinho venter at Steven Bergwijn, Hugo Lloris og Giovani Lo Celso er tilbake etter at de måtte stå over torsdagens kamp i Europa League.

Jose Mourinho vist coaching i verdensklasse da Tottenham slo Manchester City sist helg. Det var en meget sterk prestasjon, og Tottenham viste i den kampen at de holder et svært høyt nivå. Vi tror Spurs kan gjenta suksessen søndag på Stamford Bridge.

3,20 i odds på Tottenham-seier må prøves.

