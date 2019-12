Mourinho bryr seg ikke

Tottenham er videre i Champions League og bryr seg derfor lite om bortekampen mot Bayern München onsdag. Bayern er en våre sikre på midtukekupongen.

Ukens midtukekupong består av seks kamper i den siste runden av gruppespillet i Champions League og seks kamper fra midtukerunden i engelsk Championship. Bonuspotten ble delt ut på lørdagens tippekupong og er på ca 350 000 kr. Innleveringsfristen er onsdag kl 20.40 og samtlige tolv kamper spilles onsdag. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Bayern München - Tottenham

Gruppe B og begge lagene er allerede kvalifisert for sluttspillet. Bayern München fortsetter å trøble i hjemlig Bundesliga og røk 1-2 borte for serieleder Borussia Mönchengladbach lørdag. Det var lagets tredje tap på de fem siste seriekampene. Er sju poeng bak serielederen og helt nede på 7. plass. Helt andre takter i Champions League der samtlige fem kamper er vunnet. Moste Tottenham 7-2 i bortekampen og er uten baklengs på de to spilte hjemmekampene mot hhv Røde Stjerne og Olympiakos.

Tottenham har fått en bra start under Jose Mourinho med tre seire og ett tap i Premier League. Men imponerte ikke i bortekampen mot Manchester United og Mourinho må løse Tottenhams manglende prestasjoner på bortebane. Står med meget svake 1-3-4 på sine åtte første bortekamper i PL. Er uansett videre i Champions League og søndagens bortekamp mot Wolverhampton i PL er nok viktigere enn denne bortekampen, selv omTottenham gjerne vil "hevne" 2-7 tapet hjemme mot Bayern tidligere i høst. Jose Mourinho har allerede erklært at toppscorer Harry Kane ikke spiller kampen og at han kommer til å spare noen andre førstelagsspillere.

Bayern München får full tillit gitt at de har hjemmebanefordelen i denne betydningsløse kampen. H.

2. Olympiakos - Røde Stjerne

Meget viktig kamp i gruppe A der det handler om billett til sluttspillet i Europa League. Forutsetningene for Olympiakos er enkle, med seier her tar de 3. plassen. Ledet faktisk 2-0 borte mot Tottenham sist, men endte opp med 2-4 tap. Har klart seg veldig bra i hjemmekampene mot Tottenham (2-2) og Bayern München (2-3) og er normalt sterke hjemme. Pape Abou Cisse er eneste fravær for grekerne.

Røde Stjerne sikrer 3. plassen med ett poeng. Har tapt klart i begge oppgjørene mot både Tottenham og Bayern München, men vant hjemmekampen mot Olympiakos. Lå under 0-1 i den kampen til pause, så pådro Olympiakos seg en utvisning og Røde Stjerne snudde til 3-1 seier. Det skal ikke være nevneverdige fravær for Røde Stjerne.

Må være en veldig bra sjanse for hjemmeseier her og Olympiakos blir en våre sikre på midtukekupongen. H.

3. Club Brügge - Real Madrid

Gruppe A der PSG og Real Madrid allerede er klare for sluttspillet, mens Club Brügge har grep om 3. plassen. Hjemmelaget har kun tapt to av sine fem kamper i denne gruppen. Begge de tapene mot PSG med hhv 0-5 hjemme og 0-1 borte. Holdt på å skrelle det til i bortemøtet mot Real Madrid og ledet faktisk 2-0 til pause da. Men Real tok seg sammen i 2. omgang og det endte 2-2. Seier over Real sikrer 3. plassen og med tanke på at Galatasaray har bortekamp mot PSG og er ett poeng bak Club Brügge, vil nok hjemmelaget også ta 3. plassen med tap mot Real, gitt at PSG slår Galatasaray. Krepin Diatta og Clinton Mata ble begge utvist i bortekampen mot Galatasaray sist og soner følgelig karantene.

Real Madrid blir toer i gruppen uansett og har i tillegg meget viktige kamper foran seg i La Liga. Søndag er det bortekamp mot Valencia og neste onsdag er det klart for El Clasico i Barcelona. Real hemmes i tillegg av skader og kommer garantert til å nedprioritere onsdagens bortekamp i Belgia. Zinedine Zidane har således ikke tatt med seg verken Sergio Ramos eller Toni Kroos til Belgia. Eden Hazard, James Rodriguez, Marcelo, Marco Asensio og Lucas Vazquiz er alle skadet. Gareth Bale og Nacho har slitt med skader, men er med i troppen.

Club Brügge har alt å spille for, mens Real Madrid åpenbart nedprioriterer. H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

4. Paris Saint-Germain - Galatasaray

PSG er gruppevinner og er uten baklengsmål i fire av sine fem spilte gruppespillkamper. Kun Real Madrid har scoret på franskmennene og i hjemlig Ligue 1 ser det også bra ut. Der har PSG fem poeng ned til Marseille og i tillegg en kamp tilgode. Thomas Tuchel vil helt sikkert gjøre noen endringer. Ander Herrera, Idrissa Gueye, Kimpenbe og Marco Veratti er uansett ute med skader.

Galatasaray må vinne i Paris og samtidig så må Real Madrid ta poeng borte mot Club Brügge. Det siste er selvsagt mer enn mulig, men å vinne i Paris er nok verre. Har ikke bedre enn 2-3-2 på sju spilte bortekamper i serien, og røk hele 0-6 i bortekampen mot Real Madrid. Har noen svært sentrale fravær, men viktige Steven Nzonzi er uansett tilbake etter karantene.

PSG gjør trolig nok for å vinne uansett, men er så stor favoritt at vi tar med en halvgardering. HU.

5. Atletico Madrid - Lokomotiv Moskva

Det vil seg ikke helt for Atletico Madrid i La Liga denne sesongen. Mens topplagene Barcelona og Real Madrid har scoret hhv 41 og 32 mål hittil, har ikke Atletico scoret mer enn 16 mål på 16 seriekamper. Ligger helt nede på 7. plass selv om det kun er blitt to tap (6-8-2). Nå er det gruppespill i Champions League og etter to strake bortetap mot hhv Bayer Leverkusen og Juventus, må Atletico vinne denne for å sikre avansement. Stefan Savic, Sime Vrsaljko, Jose Gimenez og Diego Costa er fortsatt ute for hjemmelaget.

Lokomotiv Moskva innledet gruppespillet med en meget overraskende 2-1 seier borte mot Bayer Leverkusen, men har ikke klart å følge opp og har tapt de fire neste gruppespillkampene. Er dermed avhengt også i kampen om 3. plassen. Tapte det omvendte møteti Moskva med 0-2. Joao Mario, Jefferson Farfan, Boris Rotenberg og Luka Djordjevic er ute for bortelaget.

Atletico Madrid blir naturligvis storfavoritt på midtukekupongen og må da også ha en meget god vinnersjanse. H.

6. Bayer Leverkusen - Juventus

Gruppe D. Bayer Leverkusen er ett poeng bak Atletico Madrid på 2. plass, mens Juventus allerede har vunnet gruppa. Leverkusen må altså vinne mot Juventus og samtidig håpe at Lokomotiv Moskva tar poeng borte mot Atletico Madrid. Det høres ikke veldig sannsynlig ut. Hjemmetapet mot Lokomotiv Moskva i åpningsrunden, har vist seg å være kostbart for Leverkusen. Nadiem Amir sonet karantene borte mot Lokomotiv Moskva sist, men er tilbake onsdag, som har et par tre spillere ute med skade.

Juventus har levert i Champions League, men tross solid poengfangst i Serie A til nå, er det fortsatt en del å på spillemessig. Og formen er diskutabel i øyeblikket. 2-2 hjemme mot svakt plasserte Sassuolo i nest siste serierunde og i lørdag ble 0-1 ledelse snudd til 1-3 tap borte mot Lazio og det Juves første serietap denne sesongen. Mistet dermed serieledelsen til Inter som er to poeng foran. Cristiano Ronaldo er ikke reist til Tyskland og Juventus mangler ellers Sami Khedira, Aaron Ramsey, Chiellini, Douglas Costa og Bentancur som aller er skadet.

Ingen grunn til å tro at Juventus prioriterer denne bortekampen mot Bayer Leverkusen allverden og hjemmelaget får et ganske klart utgangstips. HU.

7. Barnsley - Reading

De seks siste kampene på ukens midtukekupong er alle hentet fra engelsk Championship der det spilles full serierunde i midtuken.

Nyopprykkede Barnsley har fått det tøft og ligger helt sist med kun 12 poeng. Tok sin andre seier for sesongen hjemme mot Hull forrige lørdag med 3-1 seier og ledet både 1-0 og 2-1 borte over Cardiff lørdag, men endte opp med å tape 2-3 etter seiersmål mot fire minutter på overtid. Kun to poeng er tatt på ti bortekamper (0-2-8), det har gått litt bedre på hjemmebane (2-4-4). Det er seks poeng opp til Huddersfield på sikker plass før midtukerunden. Spissen Mallik Wilks kan være tilbake etter sykdom.

Reading var inne en flott periode med ti poeng på fire kamper, men gikk på sitt tredje tap på de fire siste seriekampene da det ble 2-3 tap hjemme for Birmingham lørdag. Ligger på 18. plass med 21 poeng, og har kun fem poeng ned til Wigan på nedrykksplass. Moderate 2-3-4 på ni spilte bortekamper. Ovie Ejaria og spissen Sam Baldock mistet begge kampen mot Birmingham, men kan være tilbake onsdag.

Vrien denne. HB.

8. Birmingham - Queens Park Rangers

Sjelden borteseier (3-2-6) for Birmingham lørdag, da Reading ble slått 3-2. Den seieren kom etter tre strake 1-1 kamper. Ligger på 13. plass med 28 poeng og har kun fire poeng opp til playoff før midtukerunden. Solide 5-2-2 på hjemmebane. Innleide Jake Clarke-Salter fikk en smell i skulderen mot Reading og forsvarsspilleren blir ute et par uker.

Queens Park Rangers påførte formsvake Preston sitt fjerde strake tap da de vant 2-0 hjemme på Loftus Road lørdag. Det var en opptur for London-laget som stod uten seire på de sju foregående seriekampene (0-3-4). Ligger på 14. plass med 28 poeng, samme poengsum som Birmingham altså og har variable 4-1-4 på ni spilte bortekamper. QPR-manager Mark Warburton har ingen nye skader eller karantener i sitt lag.

1-1-3 på de fem siste tilsvarende i Birmingham. Queens Park Rangers kan vinne igjen. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

9. Brentford - Cardiff

Ustabile 3-0-3 på de seks siste seriekampene for Brentford som gikk fra 7-0 seier hjemme over Luton til 1-2 tap borte mot Sheffield Wednesday lørdag. Ligger på 9. plass med 30 poeng og har kun to poeng opp til playoff før midtukerunden. 4-3-2 på ni spilte hjemmekamper.

Bortesvake Cardiff (1-5-4) tok sesongens første borteseier da Nottingham Forest ble slått 1-0 forrige lørdag. Hadde en tilsynelatende enkel hjemmekamp mot tabelljumbo Barnsley lørdag, men havnet under både 0-1 og 1-2 i den kampen. Viste moral og snudde kampen og Lee Tomlin scoret seiersmålet fire minutter på overtid. Ligger på 8. plass med 31 poeng og er kun ett poeng unna playoff. Men har altså ikke bedre enn 1-5-4 på sine ti første bortekamper.

1-1-1 på de tre siste tilsvarende. Brentford blir uforholdsmessig stor favoritt, og denne favoritten skal vi prøve å få "vekk". HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

10. Derby - Sheffield Wednesday

Bortesvake Derby (1-3-6) gikk på sitt femte strake bortetap lørdag da det ble 0-1 mot Blackburn. Er et helt annet lag på hjemmebane der det kun er blitt ett tap hittil (5-4-1). Ligger på en skuffende 16. plass med 25 poeng, men har likevel ikke mer enn sju poeng opp til playoff. Manager Philip Cocu har ingen nye skader eller karantener i sitt lag. Ikechi Anya og Tom Huddlestone er på vei tilbake etter sine skadefravær.

Det går bedre for Sheffield Wednesday som ligger på siste playoffplass (6. plass) før midtukerunden. Snudde 0-1 til 2-1 seier hjemme mot Brentford lørdag og står med sju poeng på de tre siste seriekampene. Veteranen Steven Fletcher med fem scoringer på de fire siste seriekampene. Moderate 4-1-5 på ti spilte bortekamper. Spissen Fernando Forestieri er ute med en kneskade. Midtstopper Liam Palmer er klar igjen etter tre kampers karantene.

7-4-0 på de elleve siste tilsvarende. All-inn på Derby. H.

11. Swansea - Blackburn

Hjemmelaget åpnet sesongen strålende 16 poeng på de seks første seriekampene, men har ikke bedre enn 2-3-5 på sine ti siste seriekamper og har falt til 11. plass på tabellen og står med totalt 30 poeng. Er uten seier på sine fem siste og har kun tatt to poeng i denne perioden. Vant sine tre første hjemmekamper i Wales, men har ikke bedre enn 1-1-5 på sine sju siste hjemmekamper.

Helt motsatt formkurve for Blackburn som har vunnet fem av sine seks siste seriekamper. Har klatret til 10.plass og står med 30 poeng og har kun to poeng opp til playoff. Men er klart best hjemme på Ewood Park og har ikke bedre enn 3-0-6 på bortebane og har tapt fire av sine fem siste borte.

Swansea vant 3-1 i tilsvarende seriekamp forrige sesong og det ligger et tap i luften for Blackburn nå. HU.

12. Wigan - West Bromwich

Kun to poeng på de åtte siste seriekampene for Wigan som ligger tredje sist med 16 poeng. Det er spesielt bortebane som har vært utfordrende for Wigan hittil, der er det kun blitt tre poeng på elleve kamper (0-3-8). Det har gått mye bedre hjemme med 4-1-4, men de tre siste hjemmekampene er alle tapt.

Serieleder West Bromwich med formidable 13-6-1 på sine 20 første seriekamper og bunnsolide 8-2-0 på sine ti siste. La på til sin sjette strake seire da Swansea ble slått 5-1 hjemme søndag ettermiddag. Har ti poeng ned til Fulham på 3. plass og er på stø kurs mot opprykk til Premier League. 7-2-1 på ti spilte bortekamper.

Wigan vant tilsvarende kamp 1-0 forrige sesong, men denne utgaven av Albions ser knallsterke ut og Wigan er helt formløse. B.

