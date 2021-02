Mourinho er altfor avhengig av denne spilleren

Harry Kane viste hvor viktig han er for Jose Mourinho da han var tilbake for Tottenham mot West Brom i helgen. Men vi tror ikke Kane klarer å redde Spurs mot Everton.

Harry Kane var ute i to Premier League-kamper på grunn av en ankelskade han pådro seg i 1-3-tapet mot Liverpool i slutten av januar. I Tottenham-kapteinens fravær klarte ikke Spurs å score, og de tapte 0-1 mot Brighton og Chelsea.

I det 54. minutt i søndagens kamp mot West Brom var den målløse perioden til Jose Mourinhos menn over, da Kane scoret og fikk Tottenham tilbake på sporet i jakten på en topp fire-plassering denne sesongen. Spurs sliter uten Kane, og det er det flere nåværende og tidligere fotballprofiler som har merket seg.

Kritisk til Mourinho

Den tidligere Tottenham-spilleren Jamie O'Hara er kritisk til hvordan Mourinho takler å spille uten Kane.

- Harry Kane blir skadet på dette tidspunktet i sesongen, hver sesong, sa O'Hara til talkSPORT.

- Da Pochettino var uten Harry Kane klarte vi oss. Vi klarte å komme oss gjennom kampene. Son scoret mål, og andre spillere som Lucas Moura måtte ta ansvar. Etter at Jose Mourinho tok over har vi ikke hatt noe å by på de gangene Kane har vært ute. Det finnes ingen plan b på hvordan vi skal vinne kampene.

- Det er lagt opp som et ensmanns-show. Selv Son virker helt ute av det når Harry Kane er borte.

- Pochettino taklet det på en bedre måte. Han fikk Spurs til Champions League-finalen uten Harry Kane. Men Jose Mourinho virker ikke å vite hvordan han skal få det beste ut av laget uten at Kane spiller.

Også Manchester City- manager Pep Guardiola har kommentert hvor avhengig Tottenham er av Kane. I 2017 omtalte spanjolen Tottenham som the "Harry Kane" team - hvor han antydet at klubben var altfor avhengig av den engelske landslagskapteinen.

Når det er sagt har Guardiola senere uttalt at han mente det som et kompliment til Kane, og ikke at det var en uttalelse som var ment å sette Spurs i et dårlig lys.

Everton - Tottenham 2,50 - 3,00 - 2,65 H (spillestopp onsdag kl. 21.05)

Engelsk, FA-cup, åttendedelsfinale. Everton og Tottenham Hotspur er begge outsidere til å vinne FA-cupen denne sesongen. Onsdag barker de sammen på Goodison Park i det som etter all sannsynlighet blir en kamp hvor det scores mål i begge ender av banen.

Selvtilliten er på topp i Everton-leieren etter at the Toffees stjal ett poeng på Old Trafford i en dramatisk 3-3-kamp lørdag. Etter åtte kamper på rad uten mål, har Dominic Calvert-Lewin scoret tre mål på de to siste kampene. Han scoret sitt 16. og 17. mål for sesongen mot United.

Scoret mot Tottenham i ligaen

23-åringen fra Sheffield var også sentral hos Everton tilbake i september da the Toffees slo Spurs 1-0 i London i Premier League, og Carlo Ancelottis menn vil ha troen på at de kan vinne mot Tottenham enda en gang når Jose Mourinhos karer kommer til Goodison Park onsdag.

Everton har riktignok ikke vunnet på de syv siste hjemmekampene mot Tottenham i ligaen. Den siste Everton-seieren mot Spurs hjemme i Liverpool kom i 2012. Samtidig har ikke Tottenham imponert på bortebane denne sesongen. De har kun vunnet én av de siste seks bortekampene. Seieren kom mot bunnlaget Sheffield United (3-1).

Nå møter de et Everton-lag som kan mønstre sitt beste mannskap. Ancelotti største utfordring er hvem han skal plassere på benken, ifølge Liverpool Echo. Mye tyder på at brasilianeren Allan vil få spilletid for første gang siden desember. Han vil forsterke Everton mot Tottenham.

Everton mangler King

Men nysigneringen Joshua King spiller ikke mot Tottenham. Han har spilt i de to tidligere FA-cup-rundene for Bournemouth og scoret, og han får derfor ikke spille for Evertin i FA-cupen. Det betyr antakeligvis at Richarlison eller Dominic Calvert-Lewin, som har scoret i de to siste kampene starter mot Spurs.

Serge Aurier er usikker hos Tottenham, mens Giovani Lo Celso og Sergio Reguilon er begge ute. Dele trente med laget mandag, og han er aktuell.

Kane er tilbake, men Tottenham har også en viktig kamp mot Manchester City til helgen. Selv om Jose Mourinho er sugen på en pokal, så vil han antakeligvis også kjempe om en topp fire-plassering. Da spørs det om han vil starte med Kane på Goodison Park.

Everton har utviklet seg til et fantastisk kontringslag under Carlo Ancelotti, og the Toffes har hurtigheten til å utfordre de trege midtstopperne hos Tottenham. Vi tror Everton kan ta vinne her til finfine 2,50 i odds.

