Mourinho er et mareritt for David Moyes

Jose Mourinho har ikke tapt på 13 kamper mot lag som ledes av David Moyes. Vi tror ikke han taper tirsdagens kamp heller.

Både David Moyes og Jose Mourinho feilet i å gjøre Manchester United til et mesterlag. Begge fikk fyken fra Old Trafford. Før tirsdagens kamp kjemper de i hver sin ende av tabellen. Spurs har ikke gitt opp spill i Europa, mens West Ham trues av nedrykk. Statistikken viser at Tottenham har en fordel. Jose Mourinho har nemlig åtte seire og fem uavgjorte mot lagene som har vært ledet av David Moyes. Vi tror han tar sin niende seier mot Moyes tirsdag.



Tottenham - West Ham - pause/fulltid - H/H 2,70 (spillestopp kl 21.10)

Steven Bergwijn ga Tottenham ledelsen 1-0 etter 27 minutter mot Manchester United på Tottenham Hotspur Stadium, men Spurs er laget som færrest ganger har klart å holde nullen i Premier League denne sesongen. Derfor lå det i kortene at Ole Gunnar Solskjærs menn kom til å score.

1-1-målet kom ni minutter før slutt. Bruno Fernandes scoret sikkert fra straffemerket mot Hugo Lloris. Gjestene fra Old Trafford dominerte kampen i denne perioden, og Jose Mourinho var heldig at karene hans fikk med seg ett poeng.

Syv kamper på rad uten seier

Spurs er nå uten seier i de syv siste kampene i alle turneringer, men tirsdag må Jose Mourinhos menn ta tre poeng i London-derbyet mot West Ham for å henge med i kampen om en plass i Europa neste sesong.

Det er enklere sagt enn gjort.

Tottenham har nemlig ikke vunnet noen av de tre siste hjemmekampene mot West Ham. Fasiten viser to tap og én uavgjort. Forrige gang de slo the Hammers var i november 2016. Nå møter de et West Ham-lag i krise. De tapte fullt fortjent 0-2 hjemme mot Wolves, i en kamp hvor det første skuddet deres på mål kom i andre omgang. Laget fra Øst-London balanserer nå på nedrykksstreken. Det er bare bedre målforskjell enn Bournemouth som holder dem på trygg grunn.

West Ham har kun tatt ett poeng på de ti siste Premier League-kampene, og nedrykksspøkelset begynner å nærme seg faretruende. Med Spurs, Chelsea og Manchester United igjen på terminlisten er nedrykk en reel mulighet. Selv om Tottenham ikke har vist seg fra sin beste side i 2020, så skal de ha tilstrekkelig med kvalitet i spilerstallen til å ta tre poeng mot London-naboen. De har tross alt vunnet fem av de siste ni hjemmekampene i Premier League.

West Ham på sin side har tapt de seks siste bortekampene, og de har tapt tre av de fire siste kampene mot Tottenham.

Dele Alli tilbake hos Spurs

Med Dele Alli og Lucas Moura tilbake, som henholdsvis har vært suspendert og skadet, vil Spurs være forsterket offensivt Samtidig har Jan Vertonghen og Michel Vorm signert korttidskontrakter med klubben. Forsvarsspillerne Japhet Tanganga og Juan Foyth er begge ute med skader.

West Hams midtstopper Angelo Ogbonna er tilbake i trening, men det er usikkert om han er klar til tirsdagens match.

Spissen Sebastian Haller ligger an til å gå glipp av kampen. Det samme gjelder Robert Snodgrass som sliter med en vond rygg.

Tottenham har ledet til pause i tre av de fire siste hjemmekampene sine, mens West Ham har ikke ledet til pause i noen av de seks siste kampene (0-4-2). Vi tror vertene går ut i hundre og leder til pause og vinner til slutt. H/H-spillet gir 2,70 i odds.

