Mourinho før kampen mot Liverpool: - Jeg er ikke venn med Klopp

Jose Mourinho respekterer Liverpool-manager Jurgen Klopp, men han innrømmer at de ikke er venner.

De to managerne møtes for 13. gang torsdag når Tottenham tar imot Liverpool i det som er en svært viktig kamp for begge lagene i Premier League. Både Spurs og Liverpool trenger tre poeng for ikke å bli hektet av i tittelkampen.

Onsdag er det ca. 95 millioner i Vikinglotto-potten. Trykk her for å levere kupong

Mourinho har en svak statistikk mot Klopp. Portugiseren har kun vunnet to av tolv kamper mot Liverpool-manageren. Tyskeren har gått seirende ut av seks av kampene, senest i desember da Liverpool vant 2-1 på Anfield, de øvrige fire kampene har endt uavgjort.

Mourinho sa, ifølge Liverpool Echo, at han ikke betrakter Jürgen Klopp som en venn fordi de ikke har tilbragt nok tid sammen.

At Liverpool vinner mot Tottenham gir 2,10 i odds

- Kollega jeg respekterer

Den karismatiske portugiseren trakk frem flere eksempler. Han forklarte blant annet at han hadde en lang historie med Wolves-manager Nuno Espirito Santo, som spilte i Porto under hans managerperiode i klubben. Leicesters Brendan Rodgers var en annen manager han nevnte. Den tidligere Liverpool-manageren var trener i Chelsea da Mourinho var der. Mourinho mener det kun er mulig å bli venner med managere etter en lengre periode sammen.

- Jeg er ikke venn med Jürgen, siden jeg ikke har tilbragt tid sammen med ham, sa han, ifølge Liverpool Echo.

- Nuno, han var spiller hos meg. Brendan jobben i samme klubben som meg i noen år. Når man har noe felles, når du kjenner personen godt, da kan du si: Jeg er hans venn, eller jeg liker ham ikke, eller han er ikke min venn.

- Jurgen møter jeg kun fem minutter før hver kamp, og fem minutter etter hver kamp.

- Hva kan jeg si om Jurgen? Han er en kollega jeg respekterer, som jeg ikke har noen problemer med. Han har antakeligvis det samme forholdet til meg. Det er ingen problemer.

Tottenham - Liverpool 3,15 - 3,45 - 2,10 B (spillestopp torsdag kl. 20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Engelsk, Premier League. Liverpool viste tegn til bedring i søndagens FA-cupoppgjør mot Manchester United. Greit nok at de tapte, men Mohamed Salah var endelig tilbake på på scoringslisten og det virket å være mer sprut i Liverpool-laget.

De så litt mer ut som seg selv offensivt, men Tottenham blir en vanskelig oppgave. Vi blir overrasket om det scores like mange mål som i søndagens kamp. Tottenham-manager Jose Mourinho vil neppe satse alt fremover, selv om formen til Liverpool har vært under pari de siste ukene.

Onsdag er det ca. 95 millioner i Vikinglotto-potten. Trykk her for å levere kupong

Liverpool-mareritt for Spurs

Tottenham er ubeseiret i de åtte siste kampene i alle turneringer, halvparten av kampene har kommet i cupkamper (6-2-0).

Spurs har faktisk sanket 33 poeng etter 18 ligakamper. Det er fire poeng mer enn London-laget hadde etter halvspilt serie sist sesong.

Men Tottenham har en forferdelig statistikk mot Liverpool. De har kun vunnet én av de siste 18 kampene mot Liverpool i alle turneringer.

Tottenhams forsvarsspiller Ben Davies er usikker på grunn av en leggskade han pådro seg i FA-cupkampen mot Wycombe. Matt Doherty har gått glipp av de to siste kampene, og han spiller neppe mot Liverpool.

Onsdag er det ca. 95 millioner i Vikinglotto-potten. Trykk her for å levere kupong

Mourinho, som har hintet om at flere spillere sliter med småskader, bekreftet onsdag at Dele Alli er utilgjengelig. Giovani Lo Celso er ute med en hamstring skade. Ifølge Evening Standard vil også Sergio Reguilon også miste torsdagens kamp.

Evening Standard mener Spurs stiller med dette laget (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Sanchez, Dier, Davies; Hojbjerg, Sissoko; Bergwijn, Ndombele, Son; Kane.

Uten ligamål i 2021

Liverpool har fortsatt ikke scoret et eneste ligamål i 2021, og de har gått målløse av banen i de fire siste ligakampene. Jurgen Klopps menn har heller ikke fått det til å klaffe på bortebane denne sesongen. De har bare vunnet én av de åtte siste bortekampene i ligaen (1-5-2).

Fredag er det ca. 103 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Klikk her for å levere kupong.

Liverpool-kaptein Jordan Henderson er antakeligvis tilbake i startelleveren etter å ha stått over de to siste kampene. Joel Matip kan også komme til å spille kampen i London, men langtidsskadde van Dijk, Gomez og Jota mangler som vanlig.

Sannsynlig Liverpool-lag: Alisson; Trent, Matip, Fabinho, Robertson; Henderson, Thiago, Wijnaldum; Salah, Mane, Firmino.

Vi tror ikke uavgjort er en katastrofe for noen av disse to lagene, men for Liverpool er det særlig viktig ikke å tape.

Klopp har overtaket på Mourinho, og Liverpool har vært et sant mareritt for Spurs de siste sesongene, og vi så tendenser i Liverpool-laget mot United som gjør at vi har troen på at de kan ta tre poeng i denne matchen. I London stiller de også med et sterkere lag enn på Old Trafford. U er ikke usannsynlig, men vi tror motgangen snur for Liverpool torsdag. 2,10 i odds på Liverpool-seier prøves.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset