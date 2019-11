Mourinho gir Tottenham-opptur på direkten

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Landslagspausen er over, og det er endelig kamper fra fotballøyen i vest som dominerer lørdagens langoddsprogram. Det er åtte kamper fra Premier League, hvor blant andre Liverpool, Manchester City, Leicester, Chelsea og Arsenal er i aksjon. Det er også full serierunde i Championship. Ellers spilles det kamper i tysk Bundesliga, i spansk La Liga, i italiensk Serie A og i fransk Ligue 1. Her hjemme spilles cupfinalen for kvinner mellom LSK og Vålerenga, og det er også en interessant kamp i eliteseriekvaliken mellom Kongsvinger og Sogndal.

West Ham - Tottenham (pause/fulltid B/B 2,60 (spillestopp kl 13.25)



Tottenham sendte sjokkbølger gjennom fotballverden da de tirsdag valgte å sparke Mauricio Pochettino, og tolv timer senere annonserte at José Mourinho erstattet argentineren.

Ansettelsen har fått en midt sagt blandet mottakelse av Spurs-fansen.

Pochettino hadde en klar filosofi og spillestil. Argentineren var opptatt av ekstremt høyt press og styre spillet. Mourinho sin spillestil har vært strake motsetningen. Han har ikke vært like opptatt av å dominere kampene. Det har vært viktigere for ham å ha en stram defensiv struktur og ta motstanderen på kjappe overganger.

Mourinho leder Tottenham for første gang i London-derby mot West Ham lørdag formiddag. I Spurs håper de at portugiseren skal gi klubben en opptur på direkten. Statistikken tyder på at den nye manageren må vente litt lenger enn den helgen på sin første sesier. Spurs står nemlig uten borteseier i de siste tolv Premier League-kampene. Den forrige borteseieren i ligaen kom tilbake i januar.

Tottenham er ute av form. De har kun vunnet én av de siste syv kampene siden september. Spurs er en av seks Premier League-klubber som ikke har klart å holde nullen på bortebane i ligaen denne sesongen. Å stramme opp forsvarsspillet vil antakeligvis være en prioritert oppgave for Mourinho fra nå og frem til jul.

På lørdag møter Tottenham et West Ham-lag som også er ute av form. De står uten seier i de seks siste ligakampene, og de har sluppet inn mål i fire av de fem siste hjemmekampene sine. I de to siste kampene har the Hammers sluppet inn tre mål.

Laget fra Nord-London befinner seg 20 poeng bak serieleder Liverpool og elleve poeng bak fjerdeplassen som gir spill i Champions League. De trenger en kickstart med Mourinho om de skal henge med i kampen om en Champions League-plass neste sesong.

West Ham har ligget under til pause i tre av de fire siste kampene, men Tottenham har gått til pause med ledelse i tre av de fire siste bortekampene. De ledet 2-1 til pause mot Arsenal på Emirates, de ledet 1-0 etter de første 45 minuttene på Anfield mot Liverpool og de ledet også 1-0 etter første omgang mot Leicester, men de klarte ikke å vinne noen av kampene. Jeg tror de kan klare det nå. Mourinho har vært arbeidsledig som manager siden desember i fjor, og jeg tror han er opptatt av å få en god start i Tottenham. 1,78 i odds på Spurs-seier er veldig snaut. Jeg prøver meg heller på et B/B-spill. Et scenario hvor Tottenham leder til pause og vinner etter 90 minutter gir finfine 2,60 i odds. Det mener jeg er spillbart.

