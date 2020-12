Mourinho har fått Arsenal-fansen til å gråte. Dette er grunnen.

Jose Mourinho har en sensasjonelt god statistikk mot Arsenal. Vi tror Tottenham vinner Nord-London-derbyet søndag.

Arsenal har hatt overtaket i Nord-London-derbyene. De har 77 seire mot Spurs 59 i alle turneringer, men søndag er the Gunners underdogs, særlig siden Mourinho er Tottenham-manager. Han har en oppsiktsvekkende statistikk mot Arsenal. Portugiseren har kun tapt én av 17 Premier League-kamper mot the Gunners.

Tapet kom med et svekket Manchester United-lag før Europa League-finalen i mai 2017. På pressekonferansen etter kampen sa Mourinho:

- Det er første gang jeg drar fra Highbury eller Emirates og Arsenal-fansen er happy. Det er første gangen.

- Jeg dro fra Highbury, og de gråt. Jeg dro fra Emirates, og de gråt. De gikk i gatene med hodet bøyd. Så, endelig i dag kan de synge og vifte med skjerfene sine. Det er hyggelig for dem.

Kommentaren falt ikke i god jord hos Arsenal-fansen.

Tottenham - Arsenal 2,00 - 3,35 - 3,60 H (spillestopp søndag kl. 17.25)

Engelsk, Premier League. Jose Mourinho elsker de store kampene. Mens Arsenal nylig fikk stoppet en rekke på 29 kamper uten borteseier mot et av de andre topp seks-lagene med en seier mot Manchester United, har Spurs kuntapt én av de siste syv kampene mot de samme lagene under Mourinho (4-2-1).

Aldri tapt hjemme mot Arsenal

Mourinho har aldri tapt en hjemmekamp mot Arsenal i managerkarrieren, og laget hans er i god form. Tottenham topper tabellen etter å ha vunnet mot Manchester City og spilt uavgjort mot Chelsea i de to siste ligakampene.

Nord-London-derbyene er intense, og denne kampen vil være en test på om Tottenham er en tittelkandidat. Rivaleriet mellom de to klubbene strekker seg helt tilbake til 1913, da Arsenal flyttet fra sitt opprinnelige hjemsted i Kent til Spurs sitt nabolag i nord-London.

Det er Arsenal som har suverent flest titler av de to, men denne sesongen har the Gunners skuffet stort. At de banket Rapid Wien i Europa League var en kjærkommen opptur for Emirates-klubben. De trengte den selvtilitsboosten før turen til Tottenham Hotspur Stadium. De har nemlig ikke vunnet borte mot Spurs på de seks siste sesongene.

Tottenham er et bedre lag enn Arsenal i øyeblikket, de er mer stabile, og de har et solid forsvar. Det siste er tuftet på fotballfilosofien til manageren.

Kane og Son er i monsterform

Jose Mourinhos knoll og tott på topp, Harry Kane og Son Heung-min, har også har vært de to beste offensive spillerne i ligaen, og de vil gi the Gunners-forsvaret problemer, hvis Kane blir friskmeldt.

Arsenal mangler ledertyper i laget, så når de møter motgang er det ingen som tak tak. Nysigneringen Thomas Partey virket som en leder, men akkurat da han kom i gang på Emirates ble han skadet. Han er på vei tilbake, men det er usikkert om han rekke derbyet. Mikel Artetas mannskap lider også under at Pierre-Emerick Aubameyang ikke har fått det til å klaffe denne sesongen. Han har kun ett mål siden starten av november. Det er uvant kost for Gabon-spissen.

De siste meldingene tyder på at Harry Kane spiller kampen mot Arsenal. Det er gode nyheter for Spurs-fansen. Forsvarsspilleren Toby Alderweireld er trolig også tilbake etter å ha slitt med en lyskeskade.

Bortetrøbbel mot Spurs

Arsenal har en oppsiktsvekkende dårlig bortestatistikk mot Tottenham. De har kun vunnet én av de siste tolv Premier League-kampene borte mot Spurs. Seieren kom tilbake i mars 2014. Vi tror heller ikke at de vinner søndagens kamp.

Tottenham er i superform. De er ubeseiret i de ni siste kampene, og det er klubbens lengste rekken uten tap i Premier League noensinne.

Arsenal på sin side har kun tatt 13 poeng på ti kamper. De har ikke tatt så lite poeng siden 1981-1982-sesongen.

Vi tror Mourinho lurer Arsenal enda en gang. 2,00 i odds på Tottenham-seier spilles.

