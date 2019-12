Tottenham har vært merkbart forbedret under Jose Mourinho. I kveld venter Londonderby hjemme mot Chelsea.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddstips: Herlig langoddsprogram søndag - sjekk våre analyser

Tippetips: Full tillit til Real Madrid på søndagskupongen

Oddssingel PL: Manchester United vinner alltid mot Watford

Oddssingel PL: Mourinho har fått sving på Tottenham

Julekalender: Sjekk dagens luke

Det er en herlig sportssøndag vi har foran oss. I Premier League skal Manchester United i aksjon borte mot Watford, mens det er duket for en spennende Londonderby mellom Tottenham og Chelsea. Det spilles også en rekke interessante kamper i både Serie A, La Liga og Bundesliga i Riyadh spilles det italiensk supercupfinale mellom Juventus og Lazio. Det er masse verdenscup på plakaten også. I Annecy er det fellesstart skiskyting for både menn og kvinner, og i Alta Badia er det storslalåm for menn. I Engelberg er det verdenscup hopp for menn og i Planica er det lagsprint for både kvinner og menn.

NB! Onsdag er det ca 223 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Tottenham - Chelsea H 2,30 (spillestopp kl 17.25)

Høyinteressant oppgjør på Tottenham Hotspur stadium. Tottenham har fått et klart oppsving etter at Jose Mourinho overtok og vunnet fire av fem seriekamper under hans kommando. Sterk 2-1 seier borte mot Wolverhampton sist søndag, om det var helt fortjent er dog en annen sak. Ligger på 7. plass og tar seg forbi Chelsea og opp på 4. plass om de vinner dette London-derbyet. Fine 5-2-1 på åtte spilte hjemmekamper. Tanguy Ndombele har stått over de tre siste kampene, men er friskmeldt til søndagens kamp. Hugo Lloris, Erik Lamela og Ben Davies er alle fortsatt ute.

Klart nedadgående formkurve for Chelsea med tap i fire av de fem siste seriekampene. Ligger fortsatt på 4. plass, men har altså kun tre poeng ned til Tottenham på 5. plass. Begge de to siste bortekampene er tapt, totalt 5-0-3 på åtte spilte bortekamper i Premier League denne sesongen. Ruben Loftus-Cheek er eneste fravær for Chelsea, ettersom både Olivier Giroud og Fikayo Tomori er friskmeldt.

3-1-1 på de fem siste tilsvarende og hjemmelaget viser i tillegg klart best form om dagen. 2,30 på Tottenham er helt grei odds og spilles.

Klikk her for å levere dette tipset