Mourinho ødelegger for Manchester United

Jose Mourinho har kun tapt tre av 22 kamper mot Manchester United i alle turneringer. Vi tror Tottenham og Mourinho vinner søndag.

Tottenham har kun vunnet tre av de siste 30 bortekampene i Premier League mot de etable topp seks-lagene. Vi tror de tar sin fjerde seier søndag. Det betyr i så fall at Manchester United taper de to første hjemmekampene på rad for første gang siden 1986-1987-sesongen.

Manchester United - Tottenham 1,87 - 3,55 - 3,75 B (spillestopp kl. 17.25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset



Premier League. Manchester United er ikke i form. Det har de to første kampene vist. Ole Gunnar Solskjærs menn tapte 1-3 hjemme mot Crystal Palace i serieåpningen, og de vant 2-3 i en dramatisk kamp mot Brighton. Det er ikke bare forsvaret hos United som er et problem, det er også hva midtbanen gjør defensivt, eller for å være mer nøyaktig, hva den ikke gjør. Brighton fikk lov til å trille ballen rundt Manchester Uniteds 16-meter. United må finne en bedre balanse på midtbanen. Ja, den er god offensivt, men bakover klarer de ikke å rydde opp.

Pogba eller van de Beek på midten?

Tottenham har begynt å fungere under Jose Mourinho. Spurs skape masse sjanser mot Newcastle sist helg, men klarte bare å få ballen forbi Karl Darlow en gang. Mourinho er en slu taktiker. Tottenham vil antakeligvis legge seg bakpå. Det vil kunne by på problemer for United, og det kan gjøre dem frusterte. Spurs vil kontre når de får muligheten, og de har Harry Kane som bare trenger én sjanse på å sette ballen i mål. Nå skal det opplyses at han kun har scoret to mål på tolv kamper mot United, men det kan han gjøre noe med på søndag.

Onsdag er det ca. 76 millioner kroner i Vikinglotto-potten.

Reguilon virker fantastisk bra, og vi vet hva Matt Doherty’ er i stand til. Jose Mourinho har ikke vunnet på de seks siste bortekampene mot lag han tidligere har vært manager i.

Jose Mourinho gir de siste meldingene til Harry Kane før han kom inn i igacupoppgjøret mot Chelsea. Foto: Neil Hall (Reuters)

Men; Mourinho har kun tapt tre av sine 22 kamper mot Manchester United i alle turneringer. Alle tre tapene kom på Old Trafford med henholdsvis Chelsea, Inter Milan og Spurs.

Se alle de nye draktene til Premier League-klubbene her

Harry Maguire er tilbake etter at han fikk en smell i ankelen i Premier League-matchen mot Brighton. Han kan få med seg Eric Bailly i midtforsvaret for første gang denne sesongen.

Her kan du skrape Flax på nett.

Ole Gunnar Solskjær har også en vanskelig avgjørelse på midtbanen. Skal han la Paul Pogba eller Donny van de Beek spille ved siden av Bruno Fernandes? United har bare Axel Tuanzebe på skadelisten.

Harry Maguire (t.v.) er tilbake hos United. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

Son Heung-min er tilbake

Son Heung-min måtte gå av banen etter første omgang i 1-1-kampen mot Newcastle sist søndag på grunn av en strekkskade, men han er med i troppen til kampen mot Manchester United. Nysigneringen Carlos Vinicius er også på plass etter å ha kommet på lån fra Benfica. Giovani Lo Celso er usikker, og Gareth Bale er ennå ikke spilleklar.

Onsdag er det ca. 76 millioner kroner i Vikinglotto-potten.

Spurs har et vanvittig tett kampprogram. Kampen mot United er den fjerde på åtte dager. Tottenham har spilt to kamper denne uken allerede. De slo Chelsea på straffespark i ligacupen, og deretter feide de over Maccabi Haifa i Europa League. Manchester United har kun spilt én kamp denne uken. De slo Brighton 3-0 i ligacupen. Spurs kommer likevel til denne kampen med en god følelse. De har vunnet to kamper denne uken allerede. De kan få en ny opptur søndag.

Vi tror Tottenham kan ta alle tre poengene i denne matchen. 3,75 i odds på borteseier er ok.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset