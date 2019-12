Mourinho og Tottenham slår tilbake

Det kan bli ubehagelig jevnt for Spurs og Jose Mourinho.

Det er ingen tvil om at høydepunktet på lørdagens langoddsprogram er byderbyet mellom Manchester City og Manchester United. Men det spilles også fire andre kamper i Premier League, hvor Jose Mourinhos Tottenham møter Burnley og ligaleder Liverpool er i aksjon borte mot Bournemouth. Ellers er det full serierunde i Championship, League One og League Two. Det spilles også interessante kamper i 1. Bundesliga, i Serie A og La Liga. I tillegg er det Skiathlon verdenscup i langrenn fra Lillehammer. Det er hopp kvinner på Lillehammer og det er hopp for gutta i Russland. Lørdag kveld er det verdenscup utfor for både kvinner og menn.

Tottenham - Burnley pause/fulltid U/H - 4,00 (spillestopp kl. 1555)

Tottenham gikk på sitt første nederlag under Jose Mourinho i midtuken, da den portugisiske manageren ble utmanøvrert av mannen som erstattet ham i Manchester United, Ole Gunnar Solskjær. Spurs tapte 1-2 mot United på Old Trafford, men tapet kunne vært større om vertene hadde hatt større utteling på sjansene sine.

Spurs er på plass i sin egen hule lørdag, og Mourinho vil være ivrig på å slå tilbake med en seier mot Burnley. Men the Clarets er ingen pushover, selv om de har gått på et par smeller i de siste kampene. De tapte 1-4 mot Manchester City på Turf Moor tirsdag, og de tapte 0-1 hjemme mot Crystal Palace forrige helg. Nå har de tapt fire av de siste seks Premier League-kampene Seirene har kommet mot bunnlagene Watford og West Ham.

Spennende spisspar

Mourinho mangler fortsatt kvartetten Hugo Lloris, Michel Vorm, Erik Lamela og Ben Davies. Portugiseren vil antakeligvis gjøre et par endringer på laget som startet mot Manchester United. Tanguy Ndombele, Eric Dier og Giovani Lo Celso kan alle få sjansen fra start.

Sean Dyche håper å få Johann Gudmundsson, Charlie Taylor og Ashley Westwood spilleklar til kampen mot Tottenham. Dyche vil trolig kun gjøre en endring i startelleveren fra tapet mot City, Ashley Barnes kommer inn for Aaron Lennon. Det blir interessant å se om Chris Wood og Ashley Barnes får det til å funke sammen offensivt hos the Clarets, i så fal kan de skape problemer for Toby Alderweireld og Davinson Sanchez som ikke har overbevist sammen i midtforsvaret til Spurs.

Tottenham har sluppet inn to mål i alle de fire første kampene med Jose Mourinho som manager. Spurs har kun klart å tette igjen bakover i to av de 13 siste kampene, begge gangene mot Røde Stjerne i Champions League. Burnley, som kun har gått målløse av banen i to av de siste elleve Premier League-kampene, kan gjøre livet surt for Spurs hjemme i Nord-London. De har scoret i fire av de fem siste bortekampene mot Tottenham, men de har tapt syv av de åtte siste kampene mot Tottenham i London.

Historien taler for U

Spurs er ubeseiret i de fem siste kampene på Tottenham Hotspur Stadium.. Burnley får det ikke lett her. Siden vertene har problemer med å forsvare seg, så forventer jeg en jevnspilt kamp. I de fire siste kampene mellom Spurs og Burnley i Nord-London har det stått uavgjort til pause, men Tottenham har vunnet tre av dem.

Med tanke på at fire av Burnley's syv bortekamper har stått uavgjort til pause, og Tottenham har spilt uavgjort til pause i tre av de fem siste kampene sine, mener vi det er sannsynig at det står uavgjort til pause og Spurs vinner til slutt. U/H-spillet gir fine 4,00 i odds. Spillestopp er kl. 1555.

