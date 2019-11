Mourinho-oppturen fortsetter i Champions League

Tottenham går i strupen på Olympiakos. Vi tror på flere mål i løpet av de første 45 minuttene i Nord-London.

Det er midtuke med Champions League og Europa League og dermed duket for en heftig midtuke. Tirsdag spilles det åtte kamper i Champions League gruppespillet. I tillegg er det midtukerunde i Championship der det spilles seks kamper i kveld. I tillegg er det også kamper i både League One og League Two. På hockeyfronten er det en kamp i Get-ligaen og en kamp i SHL, mens det spilles tre kamper i NHL natt til onsdag.

Tottenham - Olympiakos Piraeus (Over/Under ant. mål pause 1.5) Over - 2,15 i odds (spillestopp kl. 2055)

Tottenham tok seg til finalen i Champions League sist sesong, hvor de tapte 0-2 mot Liverpool, men de fikk en dårlig start på 2019-2020-turneringen da de først rotet vekk en 2-0-ledelse og spilte 2-2 mot Olympiakos og deretter gikk på et pinlig 2-7-tap hjemme mot Bayern München.

Spurs har klart å legge bak seg det flaue hjemmetapet mot tyskerne etter to brakseire mot Røde Stjerne. Først slo de serberne 5-0 i London, deretter reiste Tottenham til Beograd hvor de vant 4-0.

Jose Mourinho leder Tottenham i sin første Champions League-kamp tirsdag, og portugiseren har et soleklart mål om å føre videre i turneringen. Mourinho, som tidligere har vunnet turneringen med Porto og Inter Milan, erstattet Mauricio Pochettino som fikk sparken på Tottenham Hotspurs Stadium i forrige uke. Han vant den første kampen som Spurs-.manager lørdag da Tottenham vant 3-2 mot byrival West Ham.

Spurs ligger på andreplass i gruppe B med syv poeng, og de vil være klar for åttendelsfinalen med seier i tirsdagens match. Laget fra Nord-London har scoret 13 mål på fire kamper i Champions League, og de har kun sluppet inn to mål utenom de syv som kom i stortapet mot Bayern.

Tottenham mangler forsvarsspilleren Ben Davies, som er ute med en ankelskade.

Skrekkstatistikk i England

Olympiakos topper den greske Superligaen, men er på bunn i gruppe B i Champions League med bare ett poeng på fire kamper. Det eneste poenget de har tatt så langt kom i 2-2-kampen hjemme mot Tottenham. Siden den gang har de tapt to ganger mot Bayern og én gang mot Røde Stjerne, og de har sluppet inn åtte mål på de tre kampene.

Grekerne har også en elendig statistikk mot engelske lag. De har kun vunnet én av 14 bortekamper mot lag fra England i europacupene Statistikken er brutal. Den viser én seier, én uavgjort og tolv tap.

Spurs på sin side har hatt et godt tak på lag fra Hellas. De er nemlig ubeseiret i de fem siste kampene mot greske lag (tre seire og to uavgjorte)

Med det i tankene, tror jeg Tottenham skal være i stand til å overkjøre Olympiakos fra start. 1,28 i odds på Tottenham-seier er altfor lav til at jeg vurderte den, men jeg tror det blir scoret to mål eller flere i løpet av første omgang.

Det har vært scoret to mål eller mer i løpet av de første 45 minuttene i tre av de fire kampene til Tottenham i gruppespillet. Det har også vært scoret to mål eller mer i første omgang av seks av de første 13 Premier League-kampene til Spurs. Et slikt scenario gir finfine 2,15 i odds, men det kan ikke spilles som singel. Vi bruker det derfor i en dobbel.

Millwall FC - Wigan Athletic 1,90 - 3,00 - 3,65 H (spillestopp kl. 2040)

Millwall er i form. De har kun tapt én av de fem siste kampene, og de står med to seire på rad etter lørdagens 1-0-seier mot playoffjagende Swansea.

London-laget er oppe på ellevteplass, elleve poeng foran Luton som er under nedrykksstreken. Dermed er de utenfor nedrykksfare Iallfall foreløpig.

Det samme kan ikke sies om Wigan. De ligger nede på 20.-plass, og kun ett poeng skiller dem fra de tre lagene under nedrykksstreken. Gjestene har tapt de tre siste kampene, og den elendige borteformen tyder på at de vil få problemer på the Den.

Etter at Gary Rowett tok over som manager hos Millwall etter klubblegenden Neil Harris, har London-klubben tatt ni av tolv mulige poeng. Bare West Brom og Leeds (10) har tatt flere poeng i Championship enn dem.

Forferdelig bortestatistikk

Millwall har også en sterk statistikk på hjemmebane mot Wigan. De har kun tapt én av 13 hjemmekamper mot dem. Fasiten viser 9-3-1.

The Den er i ferd med å bli et fort for dem. De har kun ett hjemmetap på de åtte siste kampene. Det gjør at de har den femte beste hjemmestatistikken i Championship.

Jayson Molumby kan være tilbake i Millwall-troppen etter å ha gått glipp av lørdagens kamp mot Swansea på grunn av en hofteskade. Frank Fielding, Jason McCarthy, Ryan Leonard og Tom Elliott er alle i opptrening, men de spiller ikke tirsdagens kamp.

Wigan Athletic mangler forsvarsspilleren Danny Fox, som trolig ikke blir spillklar igjen før på utpå nyåret. Den positive nyheten er at Cedric Kipre er tilbake etter å ha sonet karantene.

Jeg mener Millwall er soleklare favoritter. De har vunnet tre av de fire siste kampene, og nå møter de et Wigan-lag som har tapt fire av de fem siste kampene og er Championships verste bortelag. Gjestene har ennå ikke vunnet på bortebane denne sesongen. Ja, de har faktisk kun vunnet én av de siste 30 bortekampene i Championship. 1,90 i odds på Millwall er ok. Denne brukes i en dobbel.

Tirsdagens dobbelttips er Millwall + at det scores to mål eller mer i første omgang mellom Tottenham og Olympiakos. Denne kombinasjonen gir flotte 4,08. Spillestopp er klokken 2040.

