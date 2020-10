Mourinhos drømmetrio fillerister West Ham

Gareth Bale gjør comeback for Tottenham i søndagen. Det er dårlige nyheter for West Ham.

Jose Mourinho har aldri tapt mot David Moyes. Fasiten viser ni seire og fem uavgjorte på de 14 kampene de to managerne har møttes - i alle turneringer. I søndagens London-derby kan Mourinho stille med drømmetrioen sin på topp. Vi tror ikke den karismatiske portugiseren taper denne gangen heller.

Tottenham - West Ham (Pause/fulltid dobbel) - H/H 2,25 (Spillestopp kl. 17.25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Tottenham Hotspur banket Manchester United 6-1 før landslagspausen. Det er Ole Gunnar Solskjærs største tap som Manchester United-manager.

De røde djevlene sin prestasjon var skrekkelig dårlig i den kampen, men samtidig var Spurs effektive. Det var den andre syvmålskampen Tottenham var involvert i denne sesongen. Jose Mourinhos menn slo Southampton 2-5 på St. Mary's for en måned siden.

Her kan du skrape Flax på nett

Søndag forsterkes laget ytterligere offensivt. Da kommer trolig Gareth Bale på banen i Tottenham-drakt for første gang siden 2013, i følge BBC.

Jose Mourinho (t.v.) kan nå stille med Harry Kane, Heung-min Son og Gareth Bale på topp. Foto: Neil Hall (AFP)

Spennende angrepstrio

Med Bale klar for comeback i Spurs-trøyen søndag, kan Tottenham stille med en av de farligste angrepstrioene i Premier League. Heung-min Son, Harry Kane og Gareth Bale er en et trekløver som kan skremme vettet av et hvilket som helst forsvar. Vi tror West Ham skal få kjørt seg i Nord-London.

Gareth Bale gjøre comeback i Tottenham etter syv år borte. Foto: Adam Davy (Pa Photos)

Bale må tåle mye oppmerksomhet i forbindelse med søndagens match. Den lynraske walisiske kantspilleren er kommet tilbake til London på utlån fra Real Madrid, men han har ikke spilt i de fire første kampene i Premier League på grunn av en kneskade han pådro seg i en landskamp i starten av september.

Men den andre landskamppausen kom på et perfekt tidspunkt for Bale. Nå har han fått tid på seg til å bli friskmeldt.

Tidligere denne uken sendte Tottenham ut flere Tweeter med foto av 31-åringen i trening på Hotspur Way og videoer av ham fra tidligere kamper mot West Ham.

Onsdag er det ca 122 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Det ligger an til at Gareth Bale søndag spiller sin første kamp for Totteham siden 2013. Spurs andre nysignering Carlos Vinicius er på benken, mens Eric Dier er usikker. Giovani Lo Celso og Japhet Tanganga er begge ute.

Moyes ute av koronakarantene

West Ham-manager David Moyes er tilbake på sidelinjen og forsvarsspilleren Issa Diop er også tilgjengelig. Begge er tilbake etter positive covid-19-tester. Ryan Fredericks og Arthur Masuaku er begge spilleklare.

Se alle de nye draktene til Premier League-klubbene her

West Ham har vunnet begge kampene når David Moyes har vært i isolasjon på grunn av koronaviruset, men han er tilbake på trenerbenken i dag. Det knytter seg størst spenning ti om Gareth Bale spiller fra start eller kommer inn i denne kampen, men Spurs har klart seg greit uten ham.

Vi går for Spurs-seier, med eller uten Bale på banen. Tottenham har vunnet fire av de siste fem kampene mot West Ham i alle turneringer. Vi tror Spurs tar kommandoen fra start, og at de leder til pause og etter 90 minutter. H/H-spillet gir 2,25 i odds.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset