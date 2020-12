Moyes tangere denne tvilsomme rekord mandag

West Ham-manager David Moyes har aldri vunnet en Premier League-kamp på Stamford Bridge. Vi tror ikke han vinner på mandag heller.

Moyes, som har lang fartstid som manager i Premier League, gjorde comeback på London Stadium i desember i fjor , drøye halvannet år siden den forrige kontrakten med the Hammers gikk ut. Skotten trente laget også i 2017/18-sesongen, men ble ikke tilbudt ny kontrakt etter sesongen.

Onsdag er det ca 307 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

57-åringen er ubeseiret i tre møter med Chelsea som West Ham-manager, men han har aldri vunnet en Premier League-kamp på Stamford Bridge. På 15 kamper med Everton, Manchester United og West Ham viser fasiten syv uavgjorte og åtte tap.

Dersom han ikke vinner mandagens kamp på Stamford Bridge, vil han tangere sin egen Premier League-rekord. Ingen manager i Premier League-historien har stått på sidelinjen på samme stadium flere ganger uten å vinne enn Moyes.

Han har nemlig vært manager i 16 kamper på Anfield uten å vinne.

Chelsea - West Ham (Pause/fulltid dobbel) - U/H 4,10 (spillestop mandag kl. 20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset



Engelsk, Premier League. Chelsea har tapt de to siste Premier League-kampene - begge på bortebane. Først tapte de 0-1 mot Everton, og deretter 1-2 mot Wolves.

Sist gang Chelsea tapte tre kamper på rad i ligaen var tilbake i november 2015. Vi tror ikke det skjer mandag.

Sterk jule-staistikk

Chelsea har kun tapt den siste kampen før jul to av de siste 30 sesongene (19-9-2). De tapte mot Leeds i 1999 og de tapte mot Leicester i 2018.

West Ham vant begge kampene mot Chelsea sist sesong, men Chelsea har en meget solid hjemmestatistikk mot the Hammers. Sist sesongens hjemmetap var det eneste på 14 Premier League-kamper hjemme mot West Ham. De sto med ni seire og fire uavgjorte før 0-1 i november i fjor.

Onsdag er det ca 307 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Etter to tap på rad er det helt sikkert flere som mener at West er et nytt bananskall for Chelsea, men ikke vi.

Tyske Chelsea-spillere ute av form

Frank Lampard har så mange offensive klassespillere at det er enkelt for ham å erstatte en spiller som ikke er i form med en annen kvalitetsspiller.

Timo Werner og Kai Havertz har ikke vært ute av form de siste ukene, men med Callum Hudson-Odoi eller Hakim Zieych tilbake vil Chelsea få et boost. I tillegg viste Christian Pulisic tidvis verdensklasse i tapet mot Wolves. Han kan nærmere seg toppformen nå.

Onsdag er det ca 307 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Det er et minus at Reece James antakeligvis må stå over mandagens kamp mot West Ham på grunn av en kneskade. Det betyr at Cesar Azpilicueta kommer inn, men han er ikke like god offensivt som James.

West Ham mangler nøkkelspiller

At Michail Antonio hos West Ham er ute er et stort pluss for Chelsea.

I kamper der West Ham må legge seg bakpå er ikke Sebastian Haller i nærheten av nivået til Michail Antonio, som som har evenen til å holde i ballen og ta vekk presset på forsvaret.

Nå skal det sies at the Hammers har vunnet fire av de fem siste kampene med Haller i startelleveren, men de tapte mot Manchester United og Liverpool. Det er kamper de blir baktunge, og trenger en spiller som kan holde i ballen oppe i banen.

I fire av seks hjemmekamper har det stått uavgjort i Chelseas hjemmekamper, og i de øvrige to kampene har de ledet.

Her kan du skrape Flax på nett

Det har stått uavgjort etter de første 45 minuttene i fire av West Hams seks bortekamper. Det har også stått uavgjort til pause i tre av de fire siste kampene mellom Chelsea og West Ham.

Vi tror også at det står uavgjort til pause i mandagens kamp, men at Chelsea avgjør kampen i andre omgang. Oddsen på U/H-spiller er 4,10.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset