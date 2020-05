Nå er Bundesliga tilbake på tippekupongen

Det er en heltysk tippekupong denne uken.

Tyskland er det andre landet i Europa som åpner opp igjen toppdivisjonen etter koronakrisen. Færøyene startet sist helg. Det blir en heltysk tippekupong. Kampene spilles lørdag og søndag. Det er åtte kamper fra 1. Bundesliga og fire kamper fra 2. Bundesliga. Merk at innleveringsfristen er allerede lørdag kl 15.25. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Borussia Dortmund—Schalke 04



Bundesliga starter opp igjen med et av de største derbyene i tysk fotball når Dortmund tar imot Schalke. Lucien Favres mannskap slo PSG 2-1 hjemme i Champions League, men ble slått ut etter 0-2-tapet i Paris. Dermed kan de konsentrere seg om den hjemlige ligaen, hvor de ligger fire poeng bak Bayern München etter 25 serierunder. Erling Braut Haaland og lagkameratene viste god form i den hjemlige ligaen, hvor de vant de fire siste kampene. Dortmund har også vunnet de fire siste hjemmekampene i Bundesliga. Ja, de er faktisk det eneste laget i den tyske toppdivisjonen som ennå har til gode å tape hjemme denne sesongen. De står uten tap i de tolv første hjemmekampene, hvorav ni av dem er vunnet. Dortmund har tatt totalt 30 poeng på de tolv hjemmekampene sine i Bundesliga denne sesongen, og det gjør dem til det beste hjemmelaget i Bundesliga så langt i 2019-2020-sesongen.

Mens Dortmund viste imponerende form før ligaen ble stengt ned, var Schalkes formkurve nedadgående. De hadde ikke vunnet på de siste syv Bundesliga-kampene før koronapausen, og de har kun vunnet én av de siste ti. At de står med to tap på de tre siste kampene gjør Dortmund til favoritter før lørdagens derbymatch.

Schalke-trener David Wagner har flere spillere som er skadet eller usikre før bortekampen mot Dortmund. Midtstopper Kabak er fortsatt skadet, men flere spillere er på vei tilbake Forsvarsspillerne Salif Sané og Juan Miranda kan rekke kampen i Dortmund. Også Omar Mascarell, Suat Serdar, Daniel Caligiuri og Benjamin Stambouli er på vei tilbake fra skader og kan være aktuelle til lørdagens lokaloppgjør. Det er ikke avklart hvem som står i mål Det står mellom Markus Schubert og Alexander Nübel. Nübel skal til Bayern Munchen neste sesong. Det er ingen grunn til å sløse med garderingene. Dortmund vinner. H

2. RB Leipzig—Freiburg

RB Leipzig henger med helt i toppen, men fire uavgjorte kamper på de seks siste serierundene har gjort at de nå ligger på tredjeplass, fem poeng bak serieleder Bayern München. De har mulighet til å knappe inn på forspranget med seier i lørdagens hjemmekamp mot overraskelseslaget Freiburg. Leipzig har spilt uavgjort i de to siste Bundesligakampene mot Bayer Leverkusen og Wolfsburg, men det skyldes antakeligvis at de har prioritert Champions League. I åttendedelsfinalen i Champions League banket de Tottenham hele 3-0 like før de fleste fotball-ligaene stengte ned.

Freiburg har vært ustabile denne sesongen. De står med 2-1-2 på de fem siste kampene. Laget ligger likevel på en sterk åttendeplass med 36 poeng. Sjansen for å spille i Europa neste sesong er fortsatt til stede. Freiburg er tross alt kun ett poeng bak Schalke som innehar sjetteplassen.

Leipzig var ubeseiret i syv kamper på rad i alle turneringer før koronapausen, og Julian Nagelsmanns menn skal også forsøke å forlenge den ubeseirende rekken kamper i Bundesliga, hvor de står med sek kamper på rad uten tap. Leipzig har kun tapt én av de siste 16 kampene i ligaen siden 1-2-tapet mot nettopp Freiburg i det motsatte oppgjøret, og de har vunnet ti av dem.

Freiburg var svake like før Bundesliga ble stengt ned. De hadde bare vunnet tre av de siste elleve ligakampene, og tapt seks. Resultatene på bortebane har vært elendig. Fasiten viser deprimerende én seier på de ti siste Bundesliga-kampene på bortebane, og de har tapt fem av dem. Formen inngir ikke til tillit. Vi stoler på Leipzig. H.

3. Hoffenheim—Hertha Berlin

RB Leipzig har vært den mest forhatte klubben i Tyskland de siste par sesongene, men nå har Hoffenheim overtatt tittelen. Klubbens eier, mangemilliardæren Dietmar Hopp, er akkurat nå Fotball-Tysklands kanskje mest forhatte mann. Hoffenheims rike onkel har dispensasjon fra reglen som sier at en investor ikke kan eie mer enn 49 prosent i klubben. Hopp eier hele 96 prosent av klubben. Fansen mener derfor at milliardæren er en trussel mot medlemsstrukturen i tysk fotball. Da Hoffenheim tapte 0-6 mot Bayern Munchen i februar måtte kampen stoppes flere ganger på grunn av protester fra bortefansen.

Hoffenheim er kun to poeng bak en plass i Europa neste sesong, selv om Alfred Schreuders mannskap ikke vant en eneste av de seks siste kampene før koronapausen. Spissen Andrej Kramaric har hatt en brukbar sesong. Han har scoret syv mål. Nykommeren Robert Skov kan imidlertid vise seg å være det største varpet de har gjort på en stund Venstrebacken har scoret tre ganger og står med fire målgivende pasninger. Det er mye talent i Hoffenheim-laget, men spillerne later til å være påvirket av det som skjer utenfor banen.

Hertha er en klubb som er ved et veiskille både på og utenfor banen. Før helgens kamper ligger hovedstadslaget to plasser og to poeng bak byrivalene Union. Da Pal Dardai forlot klubben sist sommer fikk Hertha muligheten til bygge opp noe nytt, men verken Ante Covic, Jürgen Klinsmann eller Alexander Nouri (vikar) klarte å få skikk på laget. Nå er Bruno Labbadia hyret inn. 54-åringen har rykte på seg for å starte bra med de nye klubbene han kommer til. Det blir spennende å se hva han kan få til med klubben i de ni siste serierundene.

Dardais suksess var bygget på et sterkt kollektiv, men nye investeringer har gjort det mulig for den tyske hovedstadsklubben å hente inn toppspillere som Lucas Tousart og Krzysztof Piatek midt i sesongen. De vil bli avgjørende i Herthas kamp for å overleve. Laget ligger seks poeng over nedrykksstreken, og de har kun vunnet to ganger i 2020. Hertha har vært bedre borte enn hjemme denne sesongen, og ny trener-effeketen kan slå positivt ut for Rune Jarstein & Co. Hoffenheim har ikke tapt på de åtte siste kampene mot Hertha, og de har vunnet fire av de fem siste på Rhein-Neckar-Arena. HU.

4. Fortuna Düsseldorf — Paderborn

En seier på de åtte siste kampene gjør at Fortuna Dusseldorf plutselig er favoritt til å havne på nedrykksplayoff-plassen. Fortuna endte på en høyst respektabel tiendeplass sist sesong, men da leverte de på hjemmebane. Det har de ikke gjort denne sesongen. De har ennå ikke vunnet på Merkur Spiel-Arena i 2020. Laget ligger likevel fire poeng over nedrykksplassene. Den tidligere Lillestrøm-, Viking- og Molde-treneren Uwe Rösler får en tøff jobb med å holde Dusseldorf-laget i Bundesliga. Fortuna har fire poeng opp til Mainz som ligger på plassen foran dem på tabellen, og de har bortekamper mot Bayern Munchen og RB Leipzig og hjemmekamp mot Borussia Dortmund igjen. Skal Röslers menn klatre på tabellen, er de avhengig av Rouwen Hennings. Han har scoret elleve mål denne sesongen Problemet er bare at han ikke har scoret siden før jul. Heldigvis for Fortuna har midtbanespilleren Erik Thommy, som er på lån fra Stuttgart, tatt ansvar og scoret tre mål på fire kamper før koronapausen. Angriperen Dawid Kownacki ligger an til å miste resten av sesongen. Det betyr at Hennings blir enda viktigere.

Med to nedrykk og like mange opprykk på de fem siste sesongene, var det ingen som forventet at Paderborn skulle dominere i Bundesliga denne sesongen. Laget ligger helt på bunn av tabellen med 16 poeng, ti poeng bak Mainz som innehar den første trygge plassen over nedrykksstreken. Paderborn rykker antakeligvis ned igjen, men nykommeren har vist at de kan lage kvalme for storlagene De spilte 3-3 mot Dortmund og tapte kun 2-3 mot Bayern Munchen og Bayer Leverkusen. Tabelljumboen har kun vunnet én kamp i 2020. Det var en borteseier mot Freiburg. Paderborn står med fem seire på de seks siste kampene, og Steffen Baumgarts mannskap har et tøft kampprogram, hvor de blant annet møter Dortmund, Borussia Mönchengladbach aog RB Leipzig. Til lørdagens kamp mangler de sannsynligvis Streli Mamba.

Det skal holde med HU.

5. Augsburg — Wolfsburg

Wolfsburg ligger på syvendeplass, og er ett av seks lag som kjemper om den siste Europa League-plassen. De har en god mulighet til å klatre på tabellen i helgen, for ulvene er kun en plass og ett poeng bak Schalke som har en knallhard bortekamp mot Dortmund lørdag. Ulvene gikk på et 1-2-tap hjemme mot Shakhtar Donetsk i den første 16-delsfinalen i Europa League før fotballen tok en pause. Tapet mot ukrainerne var det første på ni kamper i alle turneringer. Laget fra Volkswagen-byen skal være i stand til å ta en plass blant de seks beste, men da er de avhengige av fortsette å spille disiplinert bakover. Oliver Glasners menn har bare sluppet inn 30 mål. Bare serieleder Bayern Munchen og RB Leipzig på tredjeplass har sluppet inn færre mål. Begge har 26 baklengsmål. Offensivt har de vært svake De har kun scoret 34 mål, men Wout Weghorst er i god form. Den nederlandske spissen har scoret elleve ganger, og han må levere om Wolfsburg skal avansere på tabellen.

Etter forrige sesongs skuffende 15.-plass, hadde Augsburg ambisjoner om å gjøre et byks oppover på tabellen denne sesongen. Det har de ikke klart. Augsburg ligger på 14.-plass med 27 poeng før de ni siste serierundene. Nedrykksspøkelset henger over dem, for de er bare fem poeng over Fortuna Düsseldorf som okkuperer nedrykkskvalikplassen. Etter syv tap på de ni siste Bundesliga-kampene var det ingen overraskelse at trener Martin Schmidt fikk sparken i koronapausen.

Heiko Herrlich har erstattet Schmidt, og jobb nummer én for den nye treneren blir å lappe sammen forsvaret til Augsburg som har sluppet inn 52 mål så langt denne sesongen. Det er kun tre lag i Bundesliga som har sluppet inn flere mål enn dem. Fremover har de heldigvis Florian Niederlechner, som har scoret elleve mål. Det gir ham en femteplass på toppscorerlisten i Tyskland. Herrlich må krysse fingrene for at 29-åringens måltørke tar slutt. Niederlechner har ikke scoret i de fem siste kampene. Uten scoringer fra Niederlechner og med et forsvar som fortsetter å lekke, vil det bli en nervepirrende avslutning på sesongen for Bayern-klubben. Samtidig har Augsburg alt i egne hender, for de møter tre av de fire bunnlagene (Mainz, Paderborn og Fortuna Dusseldorf) i de ni siste kampene. Vrien match, men vi har størst tro på Wolfsburg. Vi spiller UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

6. Eintracht Frankfurt—Borussia Mönchengladbach

M'gladbach har ikke vunnet Bundesliga siden de dominerte tysk fotball på 1970-tallet, men de ligger kun seks poeng bak serieleder Bayern Munchen. Det var mange som tvilte på M'gladbach denne sesongen siden trener Dieter Hecking forlot klubben, men lagets nye manager Marco Rose har vært et friskt pust. M'gladbach lå på fjerdeplass da ligaen tok pause på grunn av koronakrisen, og de har en god mulighet til å redusere gapet frem til Bayern Munchen til tre poeng. Gjestene er en outsider i kampen om ligatittelen denne sesongen, særlig siden de siste kampene skal spilles uten publikum.

Da Bundesliga tok koronapause i mars, var Frankfurt i fritt fall på tabellen etter tre strake ligatap mot Borussia Dortmund, Union Berlin og Bayer Leverkusen. Laget fra finansbyen ligger på tolvteplass med 28 poeng. De er kun ti poeng over nedrykkssonen. I den siste hjemmekampen tapte Frankfurt 0-3 mot Basel i Europa League. M'gladbach vant en seksmålsthriller mot Frankfurt tidligere denne sesongen, da de vant hjemmekampen 4-2. Dermed er de ubeseiret i de tre siste kampene mot Frankfurt, men vertene er ubeseiret i de tre siste hjemmekampene mot Borussia siden 1-5-tapet i oktober 2015.

M'gladback mangler Denis Zakaria som er ute resten av sesongen, og de må klare seg uten Florian Mayer. Frankfurt har ingen spillere på skadelisten i øyeblikket. Gjestene viser strålende form. De har kun tapt én av de siste syv ligakampene.

Mönchengladbach trenger en seier her for å henge med i toppen, og vi tror de klarer det. B.

7. FC Köln — Mainz

FC Köln er tilbake i 1. Bundesliga etter én sesong på nest øverste nivå. De har tatt 32 poeng på 25 kamper, og ligger på en respektabel tiendeplass, fem poeng bak en Europa League-plass. Men sesongen startet katastrofalt dårlig. De vant kun to av de første 14 kampene før Markus Gisdol erstattet Achim Beierlorzer som fikk fyken. Etter at Gisdol tok over Die Geissbock, som er lagets kallenavn, har de vunnet åtte av elleve kamper. De tre tapene i denne perioden har kommet mot tre av topp fire-lagene: Bayern München, Borussia Dortmund og sist Bayer Leverkusen.

Jhon Cordoba har vært en viktig spiller for FC Köln i comeback-sesongen. Han scoret 20 mål i 2. Bundesliga sist sesong, og har fulgt opp med å score ti mål så langt etter returen til toppdivisjonen. Mark Uth var i kjempeform før koronaviruset stengte ned ligaen. Han hadde da tre scoringer på fem kamper. Siden FC Köln kun skal møte to av de seks topplagene - RB Leipzig og Bayer Leverkusen - i de siste ni kampene, blir det interessant å se om Gisdols menn kan slåss om en plass i Europa neste sesong, særlig siden fem av kampene skal spilles hjemme RheinEnergieStadion.

Mainz balanserere på nedrykksstreken. Laget ligger på 15.-plass med fire poeng ned til Fortuna Düsseldorf som er på nedrykkskvalik. Høydepunktet for Mainz denne sesongen må være formen til den svenske landslagsspissen Robin Quaison. Han har scoret tolv mål.

Mainz gjorde store utskiftninger i spillerstallen før denne sesongen. Elleve spillere forlot klubben og ni nye ansikter kom inn En dårlig start gjorde at Sandro Schwarz fikk fyken, og Achim Beierlorzer tok over. Beierholzer vant de to første kampene etter at han kom inn, men han har mislyktes i å tette igjen forsvaret som er det tredje verste i Bundesliga. De har klatret vekk fra nedrykksplassene etter at 52-åringen kom inn, men Mainz spolerte sjansen til å skaffe seg syv poengs ledelse på Fortuna da de spilte 1-1 mot dem like før koronapausen. Dette er en av kampene FC Köln må ha poeng i. Mainz har ikke vunnet på de fire siste forsøkene på RheinEnergie Stadion, men to av kampene har endt uavgjort. Vi spiller H på 96-rekkeren og HU på 432-rekkeren.

8. Union Berlin — Bayern München

Union Berlin er det første laget fra den østlige delen av den tyske hovedstaden til å spille i 1. Bundesliga, og de har klart seg brukbart i sin første sesong i toppdivisjonen. Laget slet riktignok i starten. De tapte 0-4 mot RB Leipzig i serieåpningen, men har tilpasset seg livet i toppdivisjonen. Union ligger på ellevteplass før helgens kamper De er tolv poeng foran Werder Bremen på nedrykksplass, og bare syv poeng bak en Europa League-plass. Hjemme på Stadion An der Alten Foersterei har de vært solide. Union har vunnet seks av de siste ni kampene der, blant annet en 3-1-seier mot Borussia Dortmund.

Den tidligere Dortmund-spilleren Nevan Subotic og midtbanespilleren Felix Kroos – broren til Toni Kroos, har imponert, men Sebastian Anderssons elleve scoringer har vært helt avgjørende for at det nyopprykkede laget etter alt å dømme spiller i 1. Bundesliga også neste sesong. Urs Fischers lag kan gi Bayern kamp. De er det laget som har sluppet inn færrest mål på nedre halvdel av Bundesliga.

Bayern Munchen har ikke hatt noen enkel sesong, men de leder likevel 1. Bundesliga ni serierunder før slutt, og kan ta sitt åttende strake ligamesterskap og det 30. totalt. Etter at Hansi Flick erstattet Niko Kovac i november har Bayern-laget vunnet ti kamper og spilt én uavgjort. Nå har de skaffet seg en fire poengs ledelse, og Flick har fått jobben permanent. Storklubben har ikke bare ambisjoner om å ta ligatittelen i Bundesliga, men de har muligheten til å ta en treble siden laget fortsatt henger med i den tyske cupen og i Champions League. Robert Lewandowski er den store stjernen. Polakken har scoret 25 ligamål, og han fungerer godt i den nye spillestilen Flick har innført.

Flicks utgave av Bayern minner om laget som spilte under Jupp Heynckes Det blir vanskelig å stoppe dem. B.

9. Arminia Bielefeld — Osnabrück

Arminia Bielefeld topper 2. Bundesliga seks poeng foran opprykksfavoritt Stuttgart, og de burde ikke ha problemer med å slå et Osnabruck-lag som var helt ute av form for koronapausen. Gjestene sto uten seier i de åtte siste ligakampene sine, da 2 Bundesliga be stengt ned. Den tidligere kubben til den legendariske Brann-backen Geirmund Brendesæter har bare tapt to av sine 25 ligakamper så langt. For dem kom koronaviruset på et elendig tidspunkt. Laget var i kjempeform og hadde tatt 17 av 21 mulige poeng på de syv siste kampene før ligaen tok pause. Det offensive partnerskapet mellom Fabian Klos og Andreas Voglsammer, som har scoret 26 av lagets 50 ligamål, har vært viktig for klubbens suksess.

Osnabruck hadde en god periode i november og starten av desember, men siden slutten av desember har formkurven pekt nedover for laget. Kun to seire på tolv bortekamper gir ingen grunn til å stoe på dem mot serielederen. Borteformen gir grunn til bekymring, særlig siden Osnabruck kun har møtt én av de fem topplagene på bortebane. Det endte med 1-3-tap mot Heidenheim.

Arminia Bielefeld har vunnet fire av hjemmekampene sine i 2020 uten å slippe inn mål. Gjestene var i elendig form før pausen, og vi tror ikke motgangen snur på søndag, dessverre. Arminia fikser biffen. H

10. St. Pauli — FC Nürnberg

Det er kun ett poeng som skiller St Pauli på ellevteplass og FC Nürnberg på 14. plass når 2. Bundesliga starter opp igjen denne helgen. St. Pauli er et typisk hjemmelag. De har tatt 22 av 30 poeng hjemme på Millerntor Stadion. Hamburg-klubben viser bra form. De har kun tapt én av de siste åtte kampene siden oktober, mens Nürnberg er ubeseiret i de tre siste bortekampene sine.

Ingen andre lag har vært like effektive i de første 45 minuttene av kampene enn St. Pauli. De har scoret 20 av de 33 målene sine i første omgang, og de har ledet ti pause i ti av de 25 kampene så langt. St. Pauli var ubeseiret i fire kamper før koronakrisen inntraff, men de har spilt uavgjort hjemme mot Karlsruher, Bochum og Dynamo Dresden – tre av divisjonens fire bunnlag.

Etter at Jens Keller tok over Nürnberg i november har laget skjerpet seg på bortebane. De har kun tapt to av seks bortekamper under den nye treneren Tapene kom mot tungvekterne Stuttgart og Hamburg. De har imidertid holdt nullen borte mot Greuther Furth, Osnabruck og Karslruher, og det virker som Keller, som er tidligere forsvarsspiller, har klart å tette igjen bakover.

Da lagene møttes på Max-Morlock Stadion i oktober endte kampen 1-1. Vi tror på en ny jevn kamp i Hamburg søndag. Tre av de fem siste oppgjørene mellom lagene har endt med poengdeling. Denne kampen er helt åpen. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

11. Greuther Fürth — Hamburger SV

Greuther Furth slo tilbake etter 2-4-tapet mot Arminia Bielefeld. Først spilte de uavgjort mot Wehen Wiesbaden og Holstein Kiel, før de vant mot Stuttgart. Likevel er vertene åtte poeng bak Hamburg som ligger på plassen som gir opprykkskvalik. De må vinne denne kampen mot Hamburger SV om de fortsatt skal henge med i opprykkskampen. Med tap vil løpet være kjørt.

Hamburger SV rykket ned til 2. Bundesliga før denne sesongen, og de er fast bestemt på å gjøre oppholdet på nest øverste nivå så kort som over hode mulig. Klubben fra Tyslands nest største by slo Jahn Regensburg 2-1 i den siste kampen før koronakrisen, og vi venter at de tar poeng også i søndagens match. Da må de passe på den svenske landslagsspilleren Branimir Hrgota. Han har skapt problemer for flere forsvar denne sesongen.

Bare serieleder Arminia Bielefeld har scoret flere må enn Hamburger SV i 2. Bundesliga denne sesongen, men de har ikke klart å hode tett bakover på bortebane siden august i fjor. Gjestene har størst potensial, og vi tror ikke de taper denne kampen. Vi spiller UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren

12. Wehen — Stuttgart

Stuttgart er laget som kan konkurrere med Arminia Bielefeld om ligatittelen i 2. Bundesliga, men laget fra Baden-Württemberg har slitt på bortebane denne sesongen. Mot Wehen Wiesbaden fikk de også problemer på hjemmebane. Den nyopprykkede klubben sjokkerte nemlig Fotball-Tyskland og vant 2-1 mot Die Roten på Mercedes-Benz Arena tidligere denne sesongen. Stuttgart, som har ambisjoner om å rykke opp igjen til Bundesliga på første forsøk, har seks poeng opp til serieleder Arminia. Skal de klare å innhente forspranget må de gjøre noe med borteformen.

Thomas Hitzlspergers mannskap har vært to forskjellige lag hjemme og borte De er ligaens beste hjemmelag med ti seire på 13 kamper. På bortebane derimot har de kun vunnet tre av tolv kamper Det er faktisk kun åtte lag som har tatt færre poeng enn serietoeren på fremmed gress, og bare seks lag har scoret mindre mål enn dem.

Sev om Wehen Wiesbaden ligger tredje sist, bare ett poeng over nedrykksplassene, så har nykommeren vært en pest og en plage for topplagene. De har vunnet borte mot Stuttgart og spilt uavgjort hjemme mot Hamburg, Heidenhem, Greuther Furth og Darmstadt – fem av Bundesligas topp seks-lag. Stuttgart, som har delt poengene i fem av tolv bortekamper, må jobbe for poengene her. UB

Sportspills 96-rekker

1. Borussia Dortmund—Schalke 04 H

2. RB Leipzig—Freiburg H

3. TSG 1899 Hoffenheim—Hertha Berlin HU

4. Fortuna Düsseldorf—SC Paderborn HU

5. Augsburg—VfL Wolfsburg UB

6. Eintracht Frankfurt—Borussia Mönchengladbach B

7. 1. FC Köln—1. FSV Mainz 05 H

8. FC Union Berlin—Bayern München B

9. DSC Arminia Bielefeld—VfL Osnabrück H

10. St. Pauli—1. FC Nürnberg HUB

11. Greuther Fürth—Hamburger SV UB

12. SV Wehen Wiesbaden—VfB Stuttgart UB

