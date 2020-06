Nå er det 30 millioner i vanlig Lotto

Dersom du vinner hele potten lørdag kan du seile inn på topp ti listen.

Det er sjelden det ikke trekkes ut en Lotto-millionær lørdag kveld. I gjennomsnitt skjer det fire ganger i året. Forrige gang det skjedde var i februar.

Lørdag den 6. juni skjedde det igjen. Ingen spiller hadde syv rette for andre gang i 2020. Pengene forsvinner ikke av den grunn, de blir nemlig med i neste trekning.

Lørdag 13. juni er det duket for Gulltrekning i Lotto med ca. 30 millioner kroner i potten.

De ti største premiene i Lotto

46 000 000 - Mann fra Bærum, Viken i 2012

45 000 045 - Kvinne fra Bergen, Vestland i 2012

45 000 000 - Mann fra Orkland, Trøndelag i 2012

43 000 050 - Mann fra Trondheim, Trøndelag i 2013

41 000 000 - Kvinne fra Senja, Troms og Finnmark i 2013

34 508 370 - Kvinne fra Alver, Vestland i 2010

34 000 045 - Mann fra Bodø, Nordland i 2015

30 017 440 - Mann fra Oslo i 2015

29 961 665 - Kvinne fra Oslo i 2016

29 821 360 - Mann fra Trondheim, Trøndelag i 2015

Topp tre premier har en ting til felles, de ble alle innkassert i 2012. På fjerde og femte plass finner vi premier som ble vunnet i 2013. En fryd å være Lotto-spiller i 2012-2013 med andre ord!

Dersom noen stikker av med hele potten alene lørdag kan det måtte ryddes plass i rekkene blant topp ti største Lotto-gevinster.

6628 Lotto-millionærer i Norge

De fleste har drømt om det, og for noen heldige har drømmen faktisk gått i oppfyllelse. Siden starten i 1986 har 6628 Lotto-spillere fått inn millionbeløp på konto etter å ha spilt Lotto.

Statistisk sett er det i snitt tre Lotto-spillere som blir Lotto-millionærer hver lørdag.

Fire lørdager i året trekkes det ut ekstra mange Lotto-millionærer samme kveld i Supertrekninger.

Siden den første Supertrekningen i 2012 har 879 spillere blitt Lotto-millionærer i disse tilleggstrekningene.

Vinnersannsynlighet Lotto

For å vinne førstepremie i Lotto må spilleren ha 7 rette vinnertall av 34 mulige. Det betyr at dersom du spiller én rekke, er den teoretiske sannsynligheten for å få 7 rette 1:5,37 millioner per rekke (rundet opp til 1:5,4 millioner per rekke). Sagt med andre ord: Det er 5,4 millioner mulige kombinasjoner av 7 tall når du trekker ut 7 fra de 34 tallene. Statistisk sett vinner man en premie med 4 rette eller bedre i snitt på hver femte kupong på fem rekker. Les mer om vinnersannsynlighet for Lotto her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 11 509 409

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 190

Antall millionærer i 2019: 179 (inkludert andelsbankvinnere og andelslagvinnere)

Høyeste premieutbetaling i 2019: 29 455 620 kr