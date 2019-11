Nå er det ingen vei tilbake for Strømsgodset

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss søndag. Det er klart for nest siste serierunde i Eliteserien og samtlige åtte kamper starter kl 18.00. I Premier League skal Manchester United ut i en tøff bortekamp mot Sheffield United. Her hjemme spilles også den avgjørende playoffkampen mellom Åsane og Notodden om plass i neste sesongs OBOS-liga. Ellers er det flust med kamper i både La Liga, Serie A og Bundesliga og det er også verdenscup slalåm for menn i finske Levi.

Strømsgodset - Brann pause/fulltid H/H 3,00 (spillestopp kl 17.55)

Etter fire strake poengdelinger fikk Godset det som ventet tøft borte mot Molde for 14 dager siden. Serielederen og gullvinneren Molde ga seg ikke før det stod 4-0. I og med at Mjøndalen vant sin kamp mot Ranheim, ligger nå Godset på direkte nedrykk. Det er ett poeng opp til kvalikplassen og to poeng opp til sikker plass og i siste serierunde har Godset en steintøff bortekamp mot Kristiansund. Det ser ikke bra ut for Godset. Totalt 5-3-6 hjemme på Marienlyst. Henrik Pedersen kan i det det minste glede seg over skadefritt mannskap.

Forsvarssjefen mangler for Brann

Etter en rekke skuffende prestasjoner, vartet Brann opp med en meget solid hjemmekamp mot Odd for 14 dager siden og tok en meget fortjent 1-0 seier. Uansett har Brann vært en skuffelse denne sesongen. Står med 40 poeng og ligger på 7. plass. Brann kan i det minste skryte på seg færrest baklengsmål (26 innslupne), men samtidig er 31 scoringer nest svakest i Eliteserien. Totalt 5-4-5 på bortebane. Viktige Vito Wormgoor soner karantene søndag, mens Petter Strand og Amer Ordagic fortsatt er ute.

1-2-0 på de tre siste tilsvarende i Drammen. Brann er uten sin forsvarssjef og har lite og ingenting å spille for. Strømsgodset må ha tre poeng og vi gir drammenserne full tillit og spiller H/H til pause og fulltid til flotte 3,00 i odds.

