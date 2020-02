Nå er det krise for Barcelona

Barcelona røk ut av Copa del Rey torsdag og ligner ikke seg selv denne sesongen. Søndag kveld venter en meget vrien bortekamp mot Real Betis.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddstips: Strålende oddsprogram søndag - sjekk våre analyser

Tippetips: Bayern München har festet grepet i Bundesliga

Oddssingel La Liga: Martin Ødegaard og Sociedad vinner igjen

Oddssingel PL: Sander Berge skal skinne for Sheffield United

V64 Bro Park: Herlig søndagsgalopp i vente

Lotto lørdag: Ny Lotto-vinner ble over 14 mill kr rikere

Eurojackpot fredag: Alenevinner vant over 900 millioner

VM i skiskyting: Se programmet for VM i Anterselva i februar

Søndagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og byr blant annet på to kamper i Premier League. I Spania er det en rekke interessante oppgjør i La Liga og i Italia er det blant annet klart for klassikeren Inter - Milan søndag kveld. I Bundesliga er det toppkamp mellom Bayern München og RB Leipzig og det er også spennende kamper i Ligue 1 i Frankrike. Her hjemme er det flere kamper i Eliteserien i håndball for kvinner. Vinteridretten byr blant annet på verdenscup langrenn fra Falun, paralellslalåm for gutta i Chamonix og verdenscup hopp for menn i tyske Willingen.

NB! Onsdag er det ca 43 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Real Betis - Barcelona H 4,00 (spillestopp kl 20.55)

Real Betis har ikke helt fått betalt for den ambisiøse satsingen sin før sesongen. De ligger nede på 12. plass med 28 poeng, men det er 16 serierunder igjen og kun åtte poeng opp til Atletico Madrid på 6. plass. Formen viser 4-3-2 på de ni siste seriekampene. Klart godkjente 6-2-3 hjemme i Sevilla. Zouhair Feddal soner karentene, mens Juanmi er ute med skade. Carles Alena på lån fra Barcelona er ventet å starte kampen.

Klikk her for å levere dette spillet

Det må være mer enn en mannsalder siden verken Barcelona eller Real Madrid er videre til semifinalen i Copa del Rey. Barcelona røk 0-1 borte for Athletic Bilbao torsdag kveld og borteproblemene har vært der hele sesongen. Har faktisk ikke bedre enn 4-3-4 på bortebane og ligger tre poeng bak serieleder Real Madrid. Ettmålsseire mot ordinære lag som Granada og Levante i de to siste hjemmekampene. 2-2 mot Espanyol og 0-2 tap mot Valencia i de to siste bortekampene og har altså allerede tapt fire bortekamper i serien denne sesongen. I tillegg har det bråk rundt sportsdirektør Eric Abidal den siste uken. Forsvarssjef Gerard Pique soner karantene søndag, Luis Suarez er fortsatt ute med skade.



Det står 0-1-5 på de seks siste tilsvarende. Real Betis akter å gjøre noe med den statistikken søndag kveld. 4,00 på hjemmeseier må være verd noen kroner slik Barcelona har prestert den siste tiden.

Klikk her for å levere dette spillet