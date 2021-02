Nå er det nærmest helt sikkert at Manchester City vinner Premier League

I tillegg er ekspertene klare på hvilke lag som rykker ned til Championship.

En odds settes opp med mange faktorer, men mye av oddsen er eksperter som sammen med avanserte datamaskiner regner ut sannynligheter. Jo lavere en odds er, jo mer sannsynlig er noe. Om en odds er 1 er det 100 prosent sannsynlig at noe vil inntreffe.

Ikke langt fra nettopp 1 får du nå odds på hvilket lag som vinner Premier League sesongen 2020/21. Oddsen er nemlig nå 1.07 på at det blir Manchester City, den nåværende ligalederen.

Manchester United og Liverpool har sjanse, men....

Om du skulle tro at laget som ledes av en nordmann, Ole Gunnar Solskjær, så er oddsen 15. Det betyr at du vil få 15 ganger igjen pengene om du satser penger på at Cavani og kompani ender øverst. I tillegg betyr det at ekspertene tror det er 14 ganger mer sannsynlig at det er det andre laget fra Manchester som vinner.

Hva så med fjorårets seriemester? Liverpool får 20 i odds på nok et seriemesterskap. Fans av Arsenal tror kanskje ikke på julenissen, men tror du Arsenal snur det mest får du 1 000 ganger igjen pengene.

Nedrykk? Her er ekspertene helt sikre.

Sheffield United har oddsen 1.06, WBA har 1.05 og Fulham 1.28. Det er langt ned, oddsmessig, til de andre lagene.

