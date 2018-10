Nå er det over 1 milliard kroner i Eurojackpot-premier

Ofte kan du lese om svimlende summer det er mulig å vinne på lotterier i USA eller England.

Nå er det her i Norge det gjelder. På fredag skal premier for over en milliard kroner i spill i Eurojackpot.

Dersom en norsk spiller blir Eurojackpot-millionær på fredag, står Norsk Tippings vinnerteam parat for å bistå.

- Å vinne så mye penger vil for mange snu opp ned på livet, og da er det viktig for oss å sørge for at den heldige får god veiledning, sier Ingrid Roterud Mathisen i Norsk Tipping.

Her kan du levere kupongen for å være med

Du kan bli tidenes vinner

Hvis du sikrer deg hele førstepremien på fredag, havner du altså helt øverst på topp 10-lista over utbetalinger fra Norsk Tipping.

Men siden førstepremiepotten nå har nådd taket på 90 millioner euro, eller ca. 855 millioner kroner, og ikke kan vokse mer, har i stedet andrepremiepotten lagt på seg betraktelig. Dermed er du også sikret en plass på topplista hvis du prikker inn 5+1 rette og vinner ca. 197 millioner kroner.

Den største premien som er delt ut i Norge ble delt ut 18.august 2017. Premien var i nettopp Eurojackpot, og gikk til en mann. Summen var 441,3 millioner kroner.

Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for andrepremien er 1:6 mill. per rekke.