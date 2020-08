Nå er det på tide å gjøre Åråsen til et fort igjen, Lillestrøm

Åråsen var en gang en fryktet arena for mange lag. Slik har det derimot ikke vært de siste årene. Skal Lillestrøm være med i kampen om direkte opprykk må laget begynne å ta trepoengere igjen.

Lillestrøm åpnet sesongen med to strake seire og mange trodde at veien tilbake til Eliteserien skulle bli en parademarsj for de gule og svarte fra Åråsen. Slik har det derimot ikke blitt. To poeng på de siste fire kampene betyr at de må begynne å ta trepoengere dersom de skal være med når opprykkstoget går. Første mulighet er når Sogndal kommer på besøk til Åråsen i kveld.



Lillestrøm - Sogndal H/H 2,85 pause/fulltid (spillestopp 18:55)

OBOS-ligaen. Sist disse lagene møttes i seriesammenheng var i Eliteserien i 2017 sist gang Sogndal var oppe på øverste nivå. Det vil seg ikke helt for opprykksfavoritt Lillestrøm om dagen. De startet sin nye tilværelse i OBOS-ligaen med å slå både Grorud borte og HamKam hjemme, men på de fire siste kampene har det blitt to fattige poeng og totalt har de åtte etter seks runder. Fredag spilte de 2-2 borte mot Jerv i en kamp de ledet 2-0 tidlig. Ingen nye fravær for trener Geir Bakke.



Sogndal var sammen med Lillestrøm blant favorittene til å rykke direkte opp, men i øyeblikket ser det ut som Tromsø og delvis Ranheim har skilt seg ut på toppen av tabellen. I likhet med vertene så åpnet også Sogndal med to strake seire, men så kom det tre strake tap. Fredag slo de tilbake og tok en viktig seier da Raufoss ble slått 1-0 hjemme på Fosshaugane etter Tomas Totlands scoring tidlig i oppgjøret.



Vi sitter fortsatt og venter på at det skal løsne for LSK. Det blir H på Åråsen. Vi prøver en godt betalt variant med H/H til 2,85 i odds der vertene leder til pause og når sluttsignalet lyder.

