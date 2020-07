Nå er det på tide Lillestrøm vinner igjen

Ett poeng på de tre siste er deprimerende tall for opprykksfavoritt Lillestrøm. Blir det seier i Grimstad i kveld?

Lillestrøm åpnet sesongen med to strake seire, men etter det så har det blitt ett poeng på de tre siste kampene. Skal man være med i tetstriden utover må de begynne å plukke poeng igjen. Vi tror de starter med det i kveld mot et hjemmelag som mangler sin toppscorer i kveld.

Jerv - Lillestrøm B 1,85 (spillestopp 20:25)

OBOS-ligaen. Jerv tok en sterk 3-0 seier borte over Grorud mandag etter ett mål av blant andre nykommer Diego Campos som har vært en aldri så liten åpenbaring for Grimstad-klubben siden han signerte i vinter. De har dermed åtte poeng etter fem kamper: 2-2-1 og èn seier og èn uavgjort på de to første hjemme på Levermyr, men her må de klare seg uten nevnte Campos grunnet fire gule.



Lillestrøm åpnet sesongen oppskriftsmessig med to seire, men så har de gule og svarte fra Åråsen gått på to leie smeller etter 1-1 kampen borte mot Sandnes Ulf. Det har blitt 0-1 tap hjemme mot Stjørdals-Blink og 1-3 borte mot Åsane i de to siste - to nyopprykkede lag. Sist var Kallevåg inne på laget og kvitterte med scoring, mens både Moses og Ødemarksbakken var henvist til benken fra start.



Nå er det på tide LSK innser alvoret og vinner. Det blir B i Grimstad.

