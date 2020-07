Nå er det på tide Vardy og Leicester reiser seg - får full tillit på lørdagskupongen

Leicester har slitt litt etter oppstarten av Premier League, men vi tror den første seieren siden i vinter kommer i når de tar imot Crystal Palace.

Lørdagens tippekuping består av to kamper fra Eliteserien, fire kamper fra Premier League og seks kamper fra Championship. Innleveringsfristen er klokka 15.55, og Bonuspotten er nå oppe i ca 1,1 millioner kroner.

1. Vålerenga - Aalesund

Vålerenga fikk med seg ett poeng hjem fra Lerkendal onsdag kveld i storkampen mot Rosenborg i Trondheim som til slutt endte 1-1 etter Ivan Näsbergs utligning i 2.omgang. Fagermos mannskap står dermed med åtte poeng etter fem kamper med 2-2-1 så langt. Det har blitt uavgjort mot Stabæk og seier mot Viking i de to første hjemmekampene. Ingen nye fravær.

Aalesund har fått en tøff start med to poeng etter fem kamper (0-2-3) og har i tillegg slitt med mange fravær. Onsdag røk de 1-3 hjemme mot Mjøndalen i en kamp der ungguttene Markus Karlsbakk og Vetle Fiskerstrand begge fikk sjansen fra start hos Lars Bohinen. Det ble 1-1 borte mot Godset forrige helg, men skader på Mutch, Nenass, Carlsen, Fridjonsson og Gretarsson gjør det utfordrende og det er usikkert om noen av disse er tilbaker. Castro startet på benken sist, men er nok tilbake i denne. Spissen Sigurd Haugen ble utvist sist og må sone.







Vålerenga blir klare favoritter hjemme mot et svekket Aalesund-lag. Det blir H i hovedstaden på begge systemene.







2. Start - Viking

Start har i likhet med de andre nykommerne i Eliteserien fått en tøff start og står med to poeng etter de fem første kampene (0-2-3). De åpnet med to uavgjorte kamper, men etter det har det blitt tre strake tap. Onsdag røk de 0-1 på overtid takket være et selvmål i bortekampen mot FK Haugesund. Aremu er ute med skade de neste kampene, mens spissen Ramsland heller ikke har vært på banen for Start denne sesongen.







Viking tok sin første seier for sesongen onsdag da Sandefjord ble slått 2-0 hjemme i Stavanger etter mål av Kristoffer Løkberg og Veton Berisha. Det betyr fire poeng etter fem kamper (1-1-3) der det har blitt tap i begge de to bortekampene så langt mot Brann og Vålerenga. Keeper Østbø, De Lanlay, De Souza, Hove, Bjørshol og Auklend sto alle over sist, men sistnevnte kan være tilbake etter sykdom her. I tillegg fikk Østensen en smell i kneet mot Sandefjord og er usikker.







Viking så bedre ut sist, men det blir UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.







3. Chelsea - Watford

Chelsea har som så mange andre vært inne i en periode med tett kampprogram og sto også med tre strake seire i ligaen og avansement til semifinalen i FA Cupen før de røk 2-3 i sluttminuttene borte mot byrival West Ham onsdag kveld. De ligger dermed på den attraktive 4.plassen i øyeblikket med 54 poeng når seks runder gjenstår å spille i England. 8-3-5 hjemme. Ett fattig poeng skiller opp til Leicester, mens det er to ned til et Manchester United-lag som for alvor har våknet. Det ble 2-1 seier i det motsatte oppgjøret mellom disse i begynnelsen av november. Ingen nye fravær.







Watford har to strake tap og står med 0-1-2 etter oppstarten. Ligger på 17.plass med 28 poeng, bare ett poeng foran Aston Villa og Bournemouth under streken i det som helt sikkert blir en kamp for å berge plassen utover sommeren. Søndag røk de 1-3 hjemme mot Southampton i en svak forestilling. Står med 2-4-10 borte. Success, Janmaat og Deulofeu er fortsatt ute for gjestene.







Det blir hjemmeseier for oss. Watford har sett svake ut etter koronaoppholdet, mens Chelsea jakter 3.plassen nå. H på 96-rekkeren, men på 432-rekkeren tar vi oss råd til HU.







4. Wolverhampton - Arsenal

Wolverhampton har i tur og orden slått West Ham borte, Bournemouth hjemme og Aston Villa borte i de tre kampene etter oppstarten av Premier League og holdt nullen i alle tre. Imponerende tall av Wolves, selv om felles for alle de tre motstanderne er at det er lag som kjemper i bunnen. De ligger nå på en finfin 6.plass med 52 poeng og har for alvor blandet seg inn i kampen om en topp fire-plassering i Premier League. Det ble 1-1 mellom disse på Emirates før jul, mens tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 3-1. Stiller trolig skadefritt.







Arsenal hadde få problemer med å slå tabelljumboen Norwich 4-0 hjemme onsdag kveld og klatret med det opp på 8.plass med 46 poeng. Seks poeng skiller opp til dagens motstander, mens det er åtte opp til Chelsea som innehar 4.plassen. Det har blitt to strake ligaseire og cupavansement etter at de åpnet med to ligatap etter koronapausen i juni. 3-8-5 borte er sjelden svak kost for London-klubben. Leno, Chambers, Torreira, Mari og Martinelli er fortsatt ute, mens Özil er usikker og kan rekke kampen.







Flott form på Wolves etter oppstarten. Det blir HU på begge systemene.







5. Manchester United - Bournemouth

Manchester United har virkelig våknet til liv etter Bruno Fernandes sin inntreden i laget og står med 3-2-0 på de fem siste seriekampene samtidig som laget er klare for semifinalen i den hjemlige FA Cupen etter at Norwich ble slått på bortebane forrige helg. Tirsdag tok den sterk 3-0 seier over Brighton på utebane og hjemme har det blitt småpene 9-5-2 inneværende sesong. De røk 0-1 i det omvendte møtet på sørkysten før jul, mens tilsvarende møte sist sesong endte med en solid 4-1 seier like etter at Solskjær overtok skuta på Old Trafford. Er nummer fem med 52 poeng og puster nå for alvor Chelsea og Leicester i nakken på plassene over. Jones og Tuanzebe er de to eneste på skadelista.







Bournemouth sliter i real motbakke. Onsdag røk de hele 1-4 hjemme mot et Newcastle-lag uten allverden å spille for. Det betyr at Eddie Howes mannskap fortsatt liggeer utsatt til på nest siste plass i Premier League med 27 poeng. Det skiller riktignok bare ett opp til Watford på trygg grunn, men formen siste fem viser 0-1-4 der det har blitt fire strake tap. 3-1-12 på fremmed gress. Wilson, Daniels og Francis mangler.







To lag med helt forskjellig formkurve. Det blir hjemmeseier på Old Trafford. H.







6. Leicester - Crystal Palace

Leicester er fortsatt nummer tre i PL med sine 55 poeng, men det som lignet en klar 3.plass i vinter har nå krympet inn til ett fattig poeng der både Chelsea, Manchester United og Wolverhampton jakter like bak. De har 0-2-1 etter oppstarten og røk 1-2 borte mot Everton onsdag etter at det ble poengdeling mot Watford og Brighton i de to første kampene etter at ligaen startet opp igjen. 9-4-3 hjemme er sterke tall og det ble 2-0 seier i det omvendte møtet mellom disse to i november. Amartey og Pereira er fortsatt ute. Sentrale Maddison startet på benken onsdag, men er nok trolig tilbake i startelleveren igjen i dag.







Crystal Palace befinner seg i et slags ingenmannsland på tabellen der de ligger på 12.plass med 42 poeng og har således bare æren og en best mulig tabellplassering å spille for i innspurten. De tapte 0-1 hjemme mot Burnley mandag og fikk så hatten passet av ligamester Liverpool i forrige bortekamp. 5-5-6 på utebane. Kelly, Schlupp og Tomkins er alle ute - trolig også spissen Benteke.







Vi tror Leicester reiser seg her og tar tre viktige poeng. H. Palace har lite å spille for og kommer fra to strake tap.







7. Blackburn - Leeds

Over til Championship som har hele seks kamper på lørdagskupongen der seks runder nå gjenstår før status gjøres opp. Blackburn er på 10.plass med 56 poeng og misbrukte en gyllen mulighet til å ta innpå Cardiff på den sjette og siste Play Off-plassen i midtuken da laget tapte 0-2 borte mot nestjumboen Barnsley. Dermed er avstanden opp fem poeng. 9-8-3 hjemme på Ewood Park er absolutt godkjent, mens det har blitt hele elleve tap på reisende fot - som i det omvendte møtet mellom disse i Leeds i november som endte med 1-2 nederlag. Sentrale Dack mangler fortsatt.







Leeds har vært på toppen av Championship sammen med WBA stort sett hele sesongen og leder nå serien ett poeng foran nettopp WBA med 75 poeng. Det skiller seks ned til formsterke Brentford som jager bak. To lag rykker som kjent direkte opp. Tirsdag ble det noe skuffende 1-1 hjemme mot Luton, så Leeds-fansen må nok bite negler litt til før jubelen eventuelt kan slippes løs. Imponerte da de slo Fulham sist helg og har 1-1-1 etter oppstarten. 10-4-6 borte. Røk 1-2 her sist sesong.







En real kupongnøtt. Det å stole på Leeds når ting er i ferd med å avgjøres har vi lært oss å ikke gjøre. Det blir HUB på begge systemene. Her kan det meste skje!







8. Fulham - Birmingham

Fulham virket til å være helt ute av form etter koronapausen etter to stygge smeller, men tirsdag ble det 2-1 borte over QPR og litt arbeidsro foran innspurten. De er nummer fem med 67 poeng og det aller meste tyder på at det blir Play Off for Stefan Johansen og lagkameratene. 12-2-6 hjemme i London. Det ble 1-0 seier i det omvendte møtet i fjor høst.







Birmingham sliter i motbakke og er ikke helt lett å bli kloke på. De er nå nummer 17 med 49 poeng og fortsatt ikke helt trygge med tanke på å berge plassen. Det har blitt åtte kamper uten seier og formen siste fire viser 0-2-2. Seks av disse har riktignok endt med poengdeling. Onsdag røk de 0-3 hjemme mot Huddersfield. 6-7-7 borte.







I den grad man finner sikkerkamper i denne serien, så ligner hjemmeseieren her noe. Vi tror Fulham fortsetter der de slapp i midtuken. H.







9. Brentford - Wigan

Brentford har tre strake seire etter at Championship kom i gang igjen og har faktisk meldt seg på i kampen om direkte opprykk nå i tolvte time. De slo Reading hele 3-0 borte tirsdag og virker til å trives med å spille kamper for tomme tribuner. Fem poeng skiller opp til West Bromwich på direkte opprykk med seks kamper igjen å spille. Fine 11-5-3 hjemme på Griffin Park. Det ble klare 3-0 over Wigan i det omvendte møtet tidligere i sesongen.







Wigan er satt under adminstrasjon og skal i følge rapportene fra England være trukket poeng og klubbens eksistens på nest øverste nivå er i fare. De har 50 poeng på gjeldende tabell, men dette kan altså endres og ryktene fra balløya vil også ha det til at det er usikkert om de faktisk fullfører sesongen. De slo i alle fall Stoe hele 3-0 hjemme tirsdag før skriveriene om klubbens problemer skjøt fart. Har 5-5-10 borte og sju poeng ned til lagene under streken.







Brentford viser solid form og møter et lag som er satt under adminstrasjon. Dette bør bli hjemmeseier. H.







10. Huddersfield - Preston

Huddersfield er som så mange andre lag i denne serien ustabile og vanskelige å bli kloke på. De har tre seire og tre tap på sine siste seks og slo tilbake fra en vond periode med tre strake tap da de slo Birmingham 1-0 på utebane onsdag kveld. Ligger dermed på 20.plass med 45 poeng - to poeng foran lagene under streken, så de trenger fortsatt poeng for å holde seg i divisjonen. 7-5-8 hjemme for laget som spilte i PL så sent som forrige sesong. Det ble 1-3 tap på Deepdale i det omvendte møtet mellom lagene før jul.







Preston røk 0-1 hjemme mot Derby onsdag og har nå mistet grepet om en Play Off-plass fullstendig etter fem tap og èn uavgjort på de siste seks. Fasiten etter oppstarten viser 0-1-2. Ligger nå som nummer ni med 57 poeng, fire bak Cardiff på den viktige 6.plassen. 5-6-8 borte.







Ikke lett å bli kloke på Huddersfield, mens Preston er helt ute av form. Det blir HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.







11. Bristol City - Cardiff

Bristol City er nummer tolv med 55 poeng og ligner en middelhavsfarer, selv om det fortsatt er teoretisk mulig med en Play Off-plass da det "bare" skiller seks poeng opp med like mange kamper igjen å spille. De har tre strake tap etter oppstarten, så det er lite som tyder på det akkurat i øyeblikket. Onsdag ble det 0-1 nederlag borte mot tabellfirer Nottingham på City Ground. 7-5-7 hjemme på eget gress før denne.







Cardiff er laget som innehar den sjette og siste Play Off-plassen i skrivende stund med sine 61 poeng, men nå kommer formsterke Derby jagende bak med kun ett poeng mindre. Det ble 0-0 hjemme mot Charlton tirsdag etter at de tre foregående alle har endt med full pott. 6-7-7 borte.





Form og motivasjon bør tale for borteseier, men vi dekker opp med UB.







12. Stoke - Barnsley

Viktige poeng på spill i de nedre regioner. Stoke har skuffet denne sesongen og etter 0-3 nederlaget borte mot Wigan tirsdag kveld er nå laget under streken med sine 43 poeng. Det skiller dog bare ett poeng opp til Middlesbrough på sikker mark, mens det er to poeng ned til gjestene. Det har blitt 8-3-9 hjemme så langt, men de vant 4-2 i Barnsley i det omvendte møtet i fjor høst.







Barnsley har lenge sett fortapte ut i bunnen av Championship, men 2-1-0 og sju poeng på de tre siste etter oppstarten har utvilsomt tent håpet om å berge plassen. Det skiller tre poeng opp til trygg grunn med seks kamper igjen å spille og de passerer faktisk vertene med seier i denne. Tirsdag slo de Blackburn 2-0 hjemme. Bortefasiten viser 4-3-12 før turen til Stoke lørdag.





Litt sånn HU-feeling i Stoke i kampen der begge lag helst MÅ vinne.









96-rekker:







1. Vålerenga - Aalesund H 2. Start - Viking UB 3. Chelsea - Watford H 4. Wolverhampton - Arsenal HU 5. Manchester United - Bournemouth H 6. Leicester - Crystal Palace H 7. Blackburn - Leeds HUB 8. Fulham - Birmingham H 9. Brentford - Wigan H 10. Huddersfield - Preston HU 11. Bristol City - Cardiff UB 12. Stoke - Barnsley HU

96-rekker:













432-rekker: