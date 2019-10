Nå er det slutt på moroa for Nord-Irland

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Etter noen labre dager på langoddsprogrammet, er det et betydelig mer sprekt program vi har foran oss torsdag. Det er endelig klart for EM-kvalifiseringskamper og hele ti kamper skal spilles torsdag. Ellers er det full rulle på ishockeyen, med serierunder både i Getligaen og i SHL. Natt til fredag er det hele 11 kamper i NHL.

Nederland - Nord-Irland over 2,5 mål - 1,45 (spillestopp kl 20.40)

toppkamp der Nederland ligger på 3. plass med ni poeng, men har en kamp tilgode på både Tyskland og Nord-Irland som står med tolv poeng. Nederland har allerede gjort unna begge kampene mot Tyskland og må ha en meget bra sjanse til å havne blant de to beste. 4-2 seier over Tyskland og 4-0 seier over Estland i de to kvalifiseringskampene spilt i september og det vrimler av kvalitet i dette laget nå.

Nord-Irland innledet med full pott på de fire første kampene og ledet derfor gruppen etter fire runder. Men har altså igjen dobbeltoppgjør mot Nederland og bortekamp mot Tyskland og de røk da også 0-2 hjemme mot Tyskland i den siste runden. Har noen Premier League-spillere i sin stall, men ellers består mannskapet av spillere som holder til i de lavere divisjonene i England. Og som en kuriositet, så er Sarpsborg 08's Kyle Lafferty den man får lavest odds på som målscorer for Nord-Irland i kveld. Det forteller vel det meste.

Nederland er storfavoritter i kveld og skal fikse dette veldig greit. Vi tror også det blir bra med mål. Med tanke på at hjemmeoddsen er på 1,11, frister det klart mer med et spill på over 2,5 mål i kampen. 1,45 er dog ikke rare oddsen, så vi må kombinere denne. Det gjør vi med en kamp fra SHL.

Rögle - Djurgården H 2,05 (spillestopp kl 18.55)

Rögle har hatt en strålende start på sesongen og topper SHOL etter åtte serierunder. Råsterk overtiddsseier borte mot hjemmesterke Frölunda i forrige serierunde. Har kun ett tap hittil, det kom i tredje serierunde hjemme mot Oskarshamn (0-1), men det må nok mest betraktes som et arbeidsuhell.

Også Djurgården henger på bra og ligger på 3. plass. Men har vært ute i Champions League allerede denne uken og har sentrale fravær i Jacob Josefson, Anton Hedman og stortalentet Alexander Holsz soner i tillegg karantene. Skal være bra sjanse for Rögle dette 2,05 er grei hjemmeodds. Kombinert med over 2,5 mål i kampen Nederland - Nord-Irland får vi en totalodds på 2,97 på denne dobbelen.