Nå er eks-RBK-spilleren bedre enn Robert Lewandowski

Christian Gytkjær har et bedre målsnitt enn Bayern München-stjernen Robert Lewandowski hadde i Lech Poznan da han ble toppscorer i klubben.

Lech Poznan mot Pogon Szczecin er onsdagens godbit fra den polske toppdivisjonen, Ekstrakasa. Serietreer Poznan må vinne om de skal holde følge med regjerende seriemester Piast Gliwice og Legia Warszawa i toppen av tabellen.

Hos hjemmelaget finner vi akkurat nå Polens heteste angrepsspiller, Christian Gytkjær. Den tidligere toppscoreren i Eliteserien scoret hat-trick for halvennen uke siden borte mot Korona Kielce, men i helgens kamp mot Piast gikk han målløs av banen.

Den tidligere Haugesund- og Rosenborg-spilleren er toppscorer i den polske toppdivisjonen med 20 mål på 29 kamper. Det gir et målsnitt på 0,69 per kamp denne sesongen.

Dermed er han akkurat nå mer effektiv enn det Bayern München-stjernen Robert Lewandowski var da han ble toppscorer i den polske toppdivisjonen. Lewandowski scoret 17 mål på 28 kamper for Lech Poznan i 2009-2010-sesongen. Det ga et snitt på 0,61 mål per kamp. Den prestasjonen gjorde at han ble hentet til Borussia Dortmund.

Her jubler Robert Lewandowski (t.v.) sammen med lagkamerat Hernan Rengifo i Lech Poznan. Bildet er fra en europacupkamp mot Udinese i 2009. Foto: Anteprima (AFP)

Den polske landslagsstjerenen har likevel et hårfint bedre målsnitt enn Christian Gytkjær totalt i Lech Poznan. Dansken har scoret 51 mål på 97 kamper for den polske klubben i Ekstraklasa. Det gir et målsnitt på 0,53 mål per kamp. Robert Lewandowski spilte 58 kamper i Ekstraklasa i den perioden han var i Lech Poznan og scoret 32 mål. Det gir et målsnitt på 0,55 mål per kamp.

Lech Poznan - Pogon Szczecin (Pause/fulltid dobbel) - H/H 2,35 (spillestopp kl. 20.25)

Lech Poznan har funnet formen. De står med tre strake seire før onsdagens hjemmekamp mot Pogon. Ikke bare har de tre seire på rappen, men de har også unngått baklengsmål i alle tre kampene.

Lech Poznan har vært soide på hjemmebane, hvor de står med fire seire på de fem siste kampene. Det eneste tapet i denne perioden kom mot serieleder Legia Warzawa.

Gjestene fra Szczecin har falt helt sammen, og de har nå kun én seier på de ti siste kampene. Pogon virker helt tannløse foran mål. Det har gått målløse av banen i tre av de fire siste bortekampene. En av kampene var mot Lech Poznan. Sist disse to lagene møttes i Poznan var 9. juni. Den gangen vant vertene 4-0.

Lech Poznan har vunnet de seks siste hjemmekampene mot Pogon, og i samtlige seks hjemmekamper har de gått til pause med ledelse. Til denne kampen må Poznan klare seg uten kaptein Thomas Rogne. Nordmannen ble utvist i forrige serierunde. Vi tror likevel at Lech er såpass mye bedre enn Pogon akkurat nå at de leder både til pause og etter 90 minutter. H/H-spillet gir 2,35 i odds. Spillestopp er onsdag kl. 20.25.

