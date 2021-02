Nå er han en av Uniteds viktigste offensive spillere

Forsvarsspilleren Luke Shaw har vært utrolig viktig for Manchester Uniteds angrepsspill denne sesongen.

Det finnes masse statistikk som gir oss innsikt i hvordan spillerne i Premier League presterer, og hvor mange målgivende pasninger en spiller har brukes ofte som en pekepinn om hvor kreativ vedkommende er.

Å måle spillernes offensive innsats basert på målgivende pasninger kan imidlertid være upålitelig. Da er spilleren som sender pasningen avhengig av at den som avslutter faktisk klarer å få ballen i mål.

Derfor er såkalte key passes, eller nøkkelpasninger på norsk, en bedre indikator for hva en spiller skaper for lagkameratene. Det er pasninger som fører til skudd direkte på mål. Ifølge Manchester Evening News har Luke Shaw i snitt 2,2 slike pasninger i hver kamp i Premier League. Det er ingen forsvarsspillere i ligaen som har like mange.

Manchester Citys Joao Cancelo ligger på andreplass, foran Liverpools Andy Robertson som innehar tredjeplassen. Deretter følger Lucas Digne og Aaron Cresswell.

At Shaw får ansvar for dødballene gir ham litt gratis, men uansett skaper han scoringsmuligheter oftere enn andre forsvarsspillere som har spilt minst 900 minutter i Premier League denne sesongen. Mot Southampton sist ble han byttet ut etter de første 45 minuttene, da han han allerede rukket å levere to målgivende pasninger.

Engelsk, Premier League. Manchester United spilte mot ti mann i nesten 90 minutter, og de siste minuttene mot ni mann, da Ole Gunnar Solskjærs menn vant 9-0 mot Southampton.

De røde djevlene har ikke vunnet med tilsvarende sifre siden Sir Alex Ferguson ledet laget. Uniteds rekord i Premier League var nemlig 9–0 over Ipswich. Den ble satt i mars 1995.

Kampen mot Everton blir vanskeligere.

Best på bortebane

The Toffees har et fysisk robust mannskap, som også har kvalitet. De har flere sterke resultater denne sesongen, og de kan skape problemer for Manchester United lørdag.

Onsdagens 2-1-seier mot Leeds var av det litt heldige slaget, men Carlo Ancelottis lag har nå vunnet fem av de seks siste bortekampene. Det er hjemmeformen som gjør at Everton ikke ligger helt i toppen denne sesongen.

The Toffees har allerede vunnet mot Tottenham og Leicester på bortebane, men vi tror ikke at de klarer å få med seg poeng fra Old Trafford.

Solskjær kan glede seg over at Edinson Cavani er friskmeldt etter å ha gått ut med en ankelskade i kampen mot Southampton. Paul Pogba er antakeligvis tilbake i startelleveren etter å ha fått en pust i bakken sist, men Eric Bailly er usikker.

Everton-keeper Jordan Pickford er ikke friskmeldt etter ribbbeinskaden, så Robin Olsen vikarierer for ham mellom stengene. Allan er tilbake i trening, men han rekker ikke kampen mot United.

Jevn kamp på Old Trafford

Etter 22 serierunder har Everton kun ligget under til pause i to kamper. De lå under 0-2 mot Southampton borte, og de lå under 1-2 mot Manchester United hjemme.

United på sin side har bare ledet til pause to ganger hjemme på Old Trafford denne sesongen. I tolv av de første 22 kampene til Ole Gunnar Solskjærs menn har det stått uavgjort etter de første 45 minuttene. Vi tror Everton vil gi United kamp. At det står uavgjort til pause, men at Manchester United vinner etter 90 minutter virker å være et sannsynlig utfall. U/H-spillet gir flotte 4,30 i odds.

