Nå får den norske England-proffen kompisen på laget

Leo Østigård og Viktor Gyokeres var begge utlånt til St. Pauli fra Brighton sist sesong. Nå gjenforenes de i Coventry.

Manager Mark Robins har forsterket Coventry-laget med å signere to spillere på lån. Leicester Citys erfarne midtbanespiller Matty James skal erstatte den skadde kapteinen Liam Kelly, og Brighton-spissen Viktor Gyokeres skal hjelpe til offensivt i fraværet av Matty Godden og Tyler Walker.

Gyokeres, som kommer til the Sky Blues fra Premier League-klubben Brighton and Hove Albion, er tilbakekalt etter et frustrerende utlån hos Championship-klubben Swansea. 22-åringen startet kun to kamper hos waliserne, og han fikk ni innhopp.

- Han spilte sammen med Leo (Østigård) i Brighton, men de var begge i St. Pauli sist sesong. De er ganske nære venner, og jeg tror Leo er glad for å se ham her, sier Coventry City-manager Mark Robins.

Østigard har også skrevet en Twitter-melding for å ønske lagkompisen velkommen (se under). Der har han kun skrevet "Gjenforent", og et bilde av Gyokeres med Coventry-drakten.

Reading - Coventry City 2,05 - 3,05 - 3,35 H (spillestopp tirsdag kl. 18.55)

Engelsk, Championship. Coventry vant 3-2 mot Reading i det omvendte oppgjøret på St. Andrews i slutten av oktober, men Reading er storfavoritter til å vinne tirsdagens kamp etter å tatt syv poeng på de tre siste kampene.

Reading skjøt ut av startblokkene og vant syv av de åtte første ligakampene i Championship, før fire tap på rad gjorde at de falt nedover på tabellen. Nå har de sementert en playoffplass.

London-klubben innehar den siste playoffplassen før tirsdagens hjemmekamp mot Coventry, fire poeng foran Middlesbrough ligger på syvendeplass.

Coventry har kun vunnet én av de fem siste bortekampene. Seieren kom forrige gang the Sky Blues var i London, da de slo Millwall 2-1. Det var bare andre borteseieren deres denne sesongen. Laget til Mark Robins har tapt syv av tolv kamper på utebane denne sesongen.

Skadetrøbbel hos Reading

Reading på sin side har vært solide hjemme på Madejski Stadium. De har vunnet syv av elleve hjemmekamper så langt denne sesongen, men vertene har skader på flere sentrale spillere før kveldens kamp. Spissen George Puscas, angriperen Yakou Meite og kaptein Liam Moore er alle ute. Fra før er Felipe Araruna, Andy Yiadom og Lewis Gibson på skadelisten.

The Royals har vunnet fire av de fem siste hjemmekampene mot Coventry, og vi tror Leo Østigård og lagkameratene får problemer i den engelske hovedstaden tirsdag. At Reading får revansj for høstens nederlag i Birmingham gir 2,05 i odds.

