Nå har Klopp spillere for over 4 milliarder på skadelisten

Vi tror ikke Liverpool vinner mot Ajax tirsdag.

Liverpools skadekrise fortsetter.

James Milner, som så ofte har vært Jürgen Klopps redningsmann, måtte gå av banen mot Brighton i helgen med en strekkskade.

Det betyr at Liverpool-manageren nå mangler åtte førstelagsspillere som har en verdi på over 330 millioner pund eller 4 milliarder norske kroner, ifølge Liverpool Echo.

Skadeproblemene til Liverpool i forsvarsrekken er veldokumentert, og de er i øyeblikket uten tre av de fire spillerne som normalt ville startet kampene.

Midtstopperne Virgil van Dijk og Joe Gomez er ute i flere måneder med alvorlige kneskader, mens høyreback Trent Alexander-Arnold håper å være tilbake på banen i desember, men det hjelper lite når de møter Ajax i tirsdagens Champions League-match.

Markedsverdi på Liverpools skadeliste Trent Alexander-Arnold - 110 millioner pund Virgil Van Dijk - 88 millioner pund Joe Gomez - 40 millioner pund Naby Keïta - 40 millioner pund Alex Oxlade-Chamberlain - 24 millioner pund Thiago - 22 millioner pund Xherdan Shaqiri - 16 millioner pund James Milner - 5 millioner pund Ifølge Transfermakt har de åtte skadde Liverpool-spillerne en markedsverdi på 345 millioner pund. Det betyr over fire milliarder kroner. Kilde: Transfermarkt

Den sveitsiske landslagsspilleren Xherdan Shaqiri, Guinea-spilleren Naby Keita og sommersigneringen Thiago Alcantara er også ute, og Alex Oxlade-Chamberlain er heller ikke friskmeldt.

Skadelisten til Liverpool er mer verdt enn elleve av lagene i Premier League sine spillerstaller, ifølge Transfermarkt.

Liverpool - Ajax 1,65 - 4,20 - 4,20 U (spillestopp tirsdag kl. 20.55)

Champions League, gruppe D. Liverpool har fortsatt ikke sikret avansement, og skadesituasjonen blir stadig verre på Anfield.

Men Jürgen Klopp vet at Liverpool med uavgjort mot Ajax vil ta seg videre fra gruppespillet i Champions League for fjerde sesongen på rad.

Fem kamper i England uten tap

Ajax er ubeseiret i de siste elleve bortekampene i Champions League. Amsterdam-klubben står med syv seire og fire uavgjorte. Nederlenderne har i denne perioden vist at de kan hamle opp med lag fra Premier League. De har ikke tapt noen av de siste fem bortekampene i England i Champions League. Fasiten viser én seier og fire uavgjorte.

Ajax er i kjempeform. De har vunnet de seks siste kampene, og spillemessig hadde det ikke vært noe å si på om de hadde tatt flere enn de syv poengene de står med i Champions League. Liverpool vant knepent 1-0 i den første kampen mellom lagene på Johan Cruijff Arena, mens nederlenderne spilte 2-2 borte mot Atalanta.

Liverpool har store skadeproblemer i øyeblikket og en hektisk terminliste. Det er ingen god kombinasjon, og det vises på resultatene. Jürgen Klopps mannskap har kun vunnet én av de fire siste kampene.

Nat Phillips, som har imponert som vikar i midtforsvaret hos Liverpool, kan ikke spille kampen mot Ajax. Han er ikke innmeldt i Champions League-troppen til Liverpool.

Vanskelig laguttak for Klopp

Neco Williams vil antakeligvis fortsette på høyrebacken, mens Klopp har en vanskelig avgjørelse om han skal hvile Andy Robertson og sette inn Kostas Tsimikas på venstrebacken.

Fabinho må trolig spille sin tredje kamp på seks dager etter at han kom tilbake fra skade. Det er ikke en gunstig situasjon. Joel Matip ble spart i helgen, og han spiller sannsynligvis mot Ajax. Skulle Fabinho bli plassert på benken fra start vil 19 år gamle Rhys Williams få sjansen, men han er en solid type.

Curtis Jones ble hvilt i Brighton, men han kan være tilbake i startelleveren tirsdag. Gini Wijnaldum har spilt 16 av Liverpools 17 kamper så langt. Får han en pause snart

Sadio Mane er garantert tilbake i startoppstillingen. Klopp kunne helt sikkert tenkt seg å hvile Mohamed Salah, Roberto Firmino eller Diogo Jota, men vi tror ikke han kommer til å ta sjansen. Han vil ikke gå på en smell tilsvarende som den mot Atalanta.

Kun en spiller ute

Ajax-manager Erik ten Hag mangler kun én spiller; Mohammed Kudus. Han er ute til over nyttår.

Sannsynlig Ajax-lag: Andre Onana; Noussair Mazraoui, Perr Schuurs, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Zakaria Labyad, Daley Blind, Ryan Gravenberch; David Neres, Lassina Traore, Dusan Tadic.

Vi tror Liverpool får kamp av Ajax, og tror det er sannsynlig at tirsdagens kamp på Anfield ender uavgjort. Det vil være et resultat som passer begge lagene. Liverpool vil være klar for utslagsrundene, og Ajax har skaffet seg et godt utgangspunkt før siste kampen mot Atalanta på hjemmebane. Uavgjort til 4,20 i odds er absolutt verdt å forsøke.

