Nå kan denne legendens vanvittige rekord ryke

Robert Lewandowski er i rute til å slå legenden Gerd Müllers 49 år gamle scoringsrekord i Bundesliga. Vi tror han fortsetter målorgien sin mot Hertha Berlin fredag.

Müller, som i dag er 75 år, scoret 40 mål i 1971-1972-sesongen i Bundesliga. En rekord som strengt tatt svært få noen gang trodde ville bli slått, men det var før Robert Lewandowski kom til Tyskland.

Så langt i 2020-2021-sesongen har han scoret 24 mål på 19 kamper i Bundesliga.

Det er tre mål mer enn han hadde etter like mange kamper sist sesong, og det betyr at polakken er seks mål foran det Müller hadde etter 19 kamper i 1971-1972-sesongen.

Lewandowski har allerede slått en Gerd Müller-rekord denne sesongen. Han ble den første spilleren i Bundesliga-historien til å score 21 mål på kun 16 kamper. Dermed senket han Müllers rekord på 20 mål etter 16 kamper fra 1968-1969-sesongen.

Nå fortsetter han jakten på Gerd Müllers vanvittige rekord på 40 mål på én sesong i Bundesliga.

Hertha Berlin - Bayern München

Tysk, 1. Bundesliga. Gerd Müllers rekord fra 1971-1972-sesongen har virket helt utilnærmelig før Lewandowski kom til Bundesliga, men den polske landslagskapteinen har nærmet seg rekorden år for år.

Sist sesong var han kun seks mål fra å slå den 49 år gamle rekorden.

Lewandowski var helt ustoppelig da han hjalp Bayern til å ta the treble, og hadde det ikke vært for at skader og suspensjoner forhindret ham i å spille tre Bundesliga-kamper, kunne 32-åringen tatt rekorden til Müller allerede sist sesong.

Den polske stjernespissen trenger kun 16 mål på de 15 siste kampene for å tangere rekorden til Müller.

- Han har fantastiske spillere rundt seg, og laget er nøkkelen til å slå Gerd Müller-rekorden, sa Bayern-legenden Lothar Matthäus til bundesliga.com.

- Jeg tror Robert Lewandowski vil slå rekorden til Gerd Müller og score mer enn 40 mål i Bundesliga, legger han til.

Scoret fire mot Hertha sist

Sist sesong scoret Bayern-angriperen 1,10 mål per kamp, men denne sesongen er snittet hans økt til 1,33 mål per kamp. Fortsetter Lewandowski å score i samme tempo i andre halvdel av sesongen, vil han score 20 mål på de siste 15 kampene.

Han har scoret i de ni siste kampene, og vi tror han scorer i sin tiende kamp på rad når Bayern møter Hertha i kveld.

Lewandowski har vært et mareritt for Hertha. Han scoret alle fire målene da Bayern slo Hertha 4-3 i oktober, og han har scoret syv mål på de tre siste kampene mot laget fra den tyske hovedstaden.

Vi tror han fortsetter jakten på Gerd Müllers rekord. Polakken har scoret to mål eller mer i seks kamper denne sesongen. Lewandowski kan lage et nytt målshowet mot et Hertha Berlin-lag som har sluppet inn ti mål på de tre siste kampene.

Oddsen på at Lewandowski scorer to mål eller mer i fredagens kamp på Olympiastadion er 2,25. Det er spillbart.

