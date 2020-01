Nå kan du kjøpe Solskjærs Old Trafford i LEGO

Sjekk hvordan du kan få tak i dette eksklusive LEGO-settet før alle andre.

Du kan nå få tak i en helt eksklusivt LEGO-sett før alle andre. Lego har nemllig laget en modell av drømmenes teater.

Settet er ikke i vanlig salg, men du kan enkelt få tilgang til å kjøpe det og samtidig få med en gratis samleverdig United Trinity-statue.

Se nærmere på settet her

Modellen har detaljer som München-klokken, statuene av Sir Alex, Matt og United Trinity samt virkelighetstro reprodusksjoner av banen og Stretford End. Hele 3898 deler er settet i, og er en super gave til fotballfans og LEGO-fans der ute.

Slik får du kjøpt det

For å få tilgang til å kjøpe dette settet tidlig må du være VIP-medlem. Det er helt gratis og veldig enkelt, og gjør at du får bonuspoeng ved kjøp. Faktisk får du hele 2174 bonuspoeng OM du kjøper dette settet. Det igjen vil gi deg rabatt på framtidige kjøp på Legos offiselle sider. Du blir VIP-medlem direkte på nettsidene på ett minutt. NB! Husk at du må bli VIP-medlem før du legger settet i handlekurven.

Alle kjøp hos Lego er inklusive moms og toll, så ingenting blir tillagt prisen.

Så, er du fan av Solskjær og United kan du nå før alle andre få tilgang på dette virkelig eksklusive settet.

Se flere bilder og sjekk det her

