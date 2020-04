Nå kan du vinne med bare ett riktig Vikinglotto-tall

Tallet 24 har vært trukket ut flest ganger i Vikinglotto i år. Du får 7,25 ganger innsatsen om du satser på at det dukker opp i vinnerekken onsdag.

Koronakrisen har sørget for at mesteparten av idrettsarrangementer rundt om i verden har blitt avlyst. Det har barbert tilbudet på Langoddsen.

I stedet kan du spille på onsdagens Vikinglotto-trekning på Langoddsen.

Her finner du Vikinglotto på Langoddsen!

Det er selvsagt helt tilfeldig hvilke tall som kommer ut av Vikinglotto-maskinen og hvem som blir Vikinglotto-milionærer, men statistikken fra Norsk Tipping viser at det er noen tall som har blitt trukket ut oftere enn andre i de 13 første Vikinglotto-trekningene i 2020.

153 dager siden dette tallet ble trukket

Tallet 24 har vært trukket ut fem ganger så langt i år. Ingen andre tall har rullet ut like mange ganger siden nyttår. I mai 2017 ble det nasjonale og internasjonale lykketallet erstattet av Viking-tallet. Siden den gang har tallet 24 vært blant tallene som er trukket ut oftest. Det har dukket opp 22 ganger i Vikinglotto-trekningene, men det er tre trekninger siden det sist det trillet ut av Vikinglotto-maskinen.

Tallene 2, 7 og 20 har vært trukket ut nest flest ganger i 2020. Alle tre har trillet ut fire ganger av Vikinglotto-maskinen.

Det er også noen tall som ennå ikke har vært ranmlet ut av Lotto-maskinen i 2020. Tallene 12, 16, 22, 25, 30, 34, 40, 42, 45 og 48.

Det er faktisk 153 dager siden tallet 40 dukket opp i Vikinglotto-trekningen. Sist gang det var i vinnererekken var 30. oktober i fjor.

Tallet 32 er trukket ut flest ganger siden mai 2017. Det har havnet i vinnerrekken 30 ganger siden 2017.

19 er tallet som er kommet ut færrest ganger fra Vikinglotto-maskinen siden 2017. Det er kun trukket ut tolv ganger.

Tallet 1 er oftest trukket ut som Viking-tallet. Det har kommet ut av Vikinglottomaskinen hele 25 ganger.

Følge spill ligger ute nå:

Første trukne tall er et primtall? Ja/nei.

Første trukne tall er et partall? Ja/nei.

Hvilket tall trekkes først?

Blir tall blir Vikingtallet?

Treffer du på hvilket tall som blir trukket først gir det 44,00 i odds. Setter du penger på hvilket tall som blir Vikingtallet og treffer, så vil du få igjen 7,25 ganger innsatsen. Altså blir en 100-lapp i innsats til 725 kroner i premie. Dersom man treffer, vel og merke.

Vinnersannsynlighet Vikinglotto

For å vinne førstepremie i Vikinglotto må spilleren ha 6 rette vinnertall av 48 mulige hovedtall og ett av 8 vikingtall.

Her kan du levere Vikinglotto og Joker

Dersom du spiller én rekke, er den teoretiske sannsynligheten for å vinne 1: ca 98 millioner per rekke. Det er litt bedre sannsynlighet for å ta andrepremien, som er seks rette hovedtall. Leverer du inn én rekke er den teoretiske sannsynligheten for å stikke av med andrepremien 1:ca 14 millioner. Sammenligner man det med andre spill hos Norsk Tipping, så er det dobbelt så vanskelig å ta andrepremien i Vikinglotto som å vinne førstepremien i Lotto på en lørdag. Der er vinnersannsynligheten 15,4 millioner per rekke.

Statistisk sett vinner man en premie i Vikinglotto, med 3 rette eller bedre, i snitt på hver femte kupong med ti rekker.

Premiestørrelsene er avhengig av spillets omsetning, men det garanteres en førstepremiepott på minimum 3 millioner euro. Førstepremiepotten har et premietak på 35 millioner euro. Premietaket betyr at det overskytende premiebeløpet blir overført til andrepremiepotten. Det er trekning hver onsdag. Vikinglotto er et samarbeid mellom ni land.