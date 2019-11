Nå kan premierekorden til Norsk Tipping knuses

Det er ingen tvil om at det er en nordmann som er særdeles glad, og har et helt nytt liv etter at personen vant 443 904 560 kroner fredag den 20. september.

På den nest siste fredagen i november i 2019 kan den premierekorden bli knust. Potten til en alenevinner i Eurojackpot er nemlig på spinnville 908 millioner kroner.

Det vil i praksis bety at om du setter pengene i et normalt fond at du i løpet av 2020 vil bli milliardær, om du har så flaks at du vinner.

Sjansen er nemlig ikke den største, nærmere bestemt 1 til 95 millioner. Samtidig, sjansen om du ikke spiller er 0 til 95 millioner.

To nordmenn vant 20,3 millioner

Forrige fredag var det ingen spillere som hadde 5+2 rette, men til alt overmål var det åtte personer som prikket inn 5+1 rette - og dermed kunne innkassere 20,3 millioner kroner hver. To av disse var norske, og fikk en fredag de neppe glemmer med det første.

