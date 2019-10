Sportspills øvrige mandagsmeny:

Oddssingel EM-kval: Portugal lever godt med ett poeng i Kiev

Oddssingel NHL: Nå kommer seieren for New Jersey Devils

V4 Visby: Flott lunsjomgang med Wiman i hovedrollen

Det er sju EM-kvalifiseringskamper på mandagens langoddsprogram og både England, Frankrike og Portugal er blant landene som skal i aksjon. I tillegg er det fire kamper i EM-kvalifiseringen for U21-EM. På hockeyfronten kan vi glede oss over at fire NHL-kamper har kampstart kl 19.00 norsk tid og ellers er det som vanlig noen kamper fra KHL.

NB! Onsdag er det ca 43 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

New Jersey Devils - Florida Panthers H 2,25 (spillestopp kl 18.55)

Gledelig nok så spilles det altså fire NHL-kamper i kveld med kampstart kl 19.00 og det gjør det selvsagt klart mer interessant for oss nordmenn.

New Jersey Devils har tatt seg til Stanley Cup-sluttspillet to av de siste åtte sesongene og de har ikke innledet veldig bra denne sesongen. Ingen kamper er vunnet og de står med kun to poeng og begge de poengene er tatt hjemme. Det stod 4-4 etter ordinær tid i hjemmepremieren mot Winnipeg Jets (endte med 4-5 tap etter forlengning) og det stod 3-3 etter ordinær tid hjemme mot Edmonton Oilers nest sist (endte med 3-4 til Oilers etter straffeslag. Tre bortekamper har gitt tap mot hhv Buffalo Sabres (2-7), Philadelphia Flyers (0-4) og søndag endte det med 0-3 tap mot Boston Bruins. Det er litt overraskende med tanke på at Devils forsterket laget med klassespillerne Nikita Gusev, Wayne Simmonds og PK Subban før sesongen.

Heller ikke kveldens motstander Florida Panthers kan sies å ha fått en pangstart på sesongen. De innledet med dobbeltoppgjør mot sterke Tampa Bay og røk 2-5 i Tampa i seriepremieren, men maktet faktisk å vinne 4-3 i hjemmekampen to dager senere (men Tampa har ikke overbevist hittil). Etter hjemmeseieren mot Tampa, har Panthers gått på tre strake tap, de to siste riktignok etter spilleforlengning. Etter å ha vunnet Atlantic division sessongen 2015/16, har ikke Panthers vært i nærheten av å nå Stanley Cup-sluttspillet de tre påfølgende sesongene.

Lagene møttes kun en gang i Prudential Center forrige sesong. Da vant Devils 3-2. New Jersey Devils er fortsatt uten seier denne sesongen, men før eller siden kommer den første. Magefølelsen sier at den kommer i kveld. 2,25 på hjemmeseier er godkjent odds og spilles.