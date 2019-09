Nå kommer seieren for Stoke

Sportspills øvrige meny fredag/lørdag:

Fredagens langoddsprogram byr på to kamper fra engelsk Championship og en kamp fra League One. I tillegg er det kamper i både La Liga, Bundesliga og dansk superliga. Det er også en god del ishockey. En kamp i hjemlig Eliteserie, full runde i Hockeyallsvenskan og ellers både KHL og finsk eliteserie. VM i friidrett i Doha starter i kveld, blant annet med forsøksheat på 5000 meter.

Stoke - Nottingham Forest H 2,25 (spillestopp kl 20.55)

Manager Nathan Jones er fortsatt fredet som Stoke-manager til tross for en katastrofal sesonginnledning. Etter åtte serierunder står Stoke fortsatt uten seier og med kun to poeng. Men klarte et sterkt bortepoeng mot Brentford sist lørdag og kommer garantert til å klatre etterhvert. Kun ett poeng er tatt på fire hjemmekamper og i forrige hjemmekamp mot Bristol City røk veteranen Joe Allen på en utvisning allerede etter 12 minutter. Da er det ikke lett å vinne fotballkamper og Stoke endte da også opp med å tape 1-2. Kaptein Ryan Shawcross er lagets eneste fravær.

Nottingham Forest har åpnet solid og står med 4-3-1 på sine åtte første og er ubeseiret borte (2-2-0). Seirene er tatt mot hhv Fulham (2-1) og Swansea (1-0) og i tillegg har Forest spilt 1-1 borte mot Leeds. Men Forest har hatt marginene med seg i flere av disse kampene. Svake 4-11-8 på bortebane forrige sesong.

Stoke vant tilsvarende kamp 2-0 forrige sesong og i kveld spiller vi Stoke til grei odds.