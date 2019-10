Nå kommer seieren for Vålerenga

Klubbfotballen ruller endelig igjen denne helgen. Lørdag er det åtte kamper i Premier League og full runde i Championship. Her hjemme spilles det to kamper i Eliteserien og det er naturligvis også en rekke kamper i både La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1. Det er ellers en masse kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen.

Vålerenga - Stabæk pause/fulltid dobbel H/H - 2,75 (spillestopp kl 20.25)

5. juli og etter at Bodø/Glimt hadde blitt banket 6-0 på Intility Arena, ble det snakket seriøst om at Vålerenga kunne ta seriegull denne sesongen. Ti kamper senere har Vålerenga økt poengkontoen med fem poeng og har ikke vunnet en eneste av disse ti seriekampene (0-5-5). Hele 24 poeng skiller det opp til serieleder Molde og salget av ballvirtuosen Chidera Ejuke har vist seg meget kostbart for Oslo-klubben. Seks serierunder før slutt er det faktisk ikke mer enn seks poeng ned til Strømsgodset på kvalikplassen. Enga gjorde uansett sin beste kamp på lenge da spilte 1-1 borte mot Odd i siste serierunde før landslagspausen. 1-1 hjemme mot Ranheim nest sist, en kamp Vålerenga definitivt hadde fortjent å vinne. 5-4-3 totalt hjemme på Intility.

Stabæk har fått tre poengs klaring ned til Godset på kvalikplass og ligger på 11. plass med 26 poeng. Bortesvake Stabæk (2-2-7) har fire av sine seks gjenstående kamper på bortebane og møter flere lag som er involvert i nedrykksstriden i disse. Tre av de fire siste seriekampene før landslagspausen endte uavgjort og det blir garantert en kamp om å overleve helt inn. Viktige Emil Bohinen er ikke med i kveld, mens Vadim Demidov er usikker.

Det er godt over tre måneder siden sist Vålerenga vant en seriekamp, men følelsen er at den seieren kommer i kveld. 1,85 på hjemmeseier er uansett magre greier. Vi hever risikoen noe og setter pengene på pause/fulltid H/H til klart mer fristende 2,75 i odds.