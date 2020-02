Nå skal Braut Haaland leke med PSG-stjernene

Erling Braut Haaland har scoret i alle hjemmekampene så langt. Vi tror han også kommer på scoringslisten mot PSG.

Endelig er Champions League tilbake på langoddsprogrammet. Tirsdag spilles de to første åttendedelsfinalene: Atletico Madrid møter Liverpool og Borussia Dortmund møter Paris St Germain. I tillegg er det kamper fra League One, League Two og National League i England, samt et par kamper fra Skottland. På ishockeyfronten er det også en hektisk dag. I Get-ligaen møtes Frisk-Asker og Sparta Sarpsborg, i tillegg er det full serierunde i svensk SHL Det er også kamper fra Danmark, Sveits, Østerrike og KHL, og natt til onsdag spilles det syv kamper i NHL.

Borussia Dortmund - Paris SG - Erling Braut Haaland scorer mål - 2,10 (spillestopp kl. 2055)

Borussia Dortmund har kun gått videre fra åttendelsfinalen i Champions League én gang på de fem siste sesongene. Det var i 2016-2017-sesongen med den nåværende Paris St. Germain-treneren Thomas Tuchel som manager.

Dortmund har tapt fire av de siste seks Champions League-kampene på hjemmebane i utslagsrundene. De tapte 0-1 mot Tottenham i 2018-2019-sesongen, og de tapte 2-3 mot Monaco i 2016-2017-sesongen, men i januarvinduet har de fått inn en matchvinner i Erling Braut Haaland.

19-åringen har tatt nivået i Champions League og vel så det. Han har scoret mot både Napoli og Liverpool i fjor høst. Haaland har til sammen åtte mål på seks kamper i Champions League for RB Salzburg fra tidigere denne sesongen.

Braut Haaland har også herjet i tysk fotball siden overgangen fra RB Salzburg til Borussia Dortmund i januar. Fasiten viser ni mål på seks kamper. Jærbuen har allerede rukket å bli historisk og kåret til månedens spiler i Bundesliga.

I den siste kampen før Champions League-debuten som Borussia Dortmund-spiller, var jærbuen igjen på scoringslisten. Nordmannen scoret ett av målene da Dortmund varmet opp til åttendedlsfinalen med å slå Eintracht Frankfurt 4-0 hjemme på Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund har scoret minst to mål i de siste seks Champions League-kampene på hjemmebane mot franske klubber. De har en spillestil som gjør at angriperne kommer til mange målsjanser, og vi tror kraftpluggen fra Bryne kan skape problemer for Thiago Silva og resten av PSG-forsvaret. Presnel Kimpembe er usikker til tirsdagens kamp. Det betyr i så fall at Marquinhos spiller sammen med Silva i midtforsvaret. Marquinhos er hurtig, men han kan få trøbbel med fysikken til Braut Haaland.

At Braut Haaland kommer på scoringslisten gir 2,10 i odds Det er spillbart.

